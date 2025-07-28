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İngiltere’de mağaza açacak ABD pazarında büyüyecek

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye’de 40’a yakın mağazası bulunan Porland, yurt dışı açılımına Avrupa’dan başlayacak. İngiltere’de 2 yeni mağaza açmaya hazırlanan şirket, ABD’de de fiziksel varlığını güçlendirecek. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Stratejilerimizi yerel ihtiyaçlara göre şekillendirerek, marka bağlılığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

 Dünyanın en önemli tu­rizm destinasyonla­rından biri olan Tür­kiye, 2024 yılını 62 milyonun üzerinde turist sayısıyla ka­pattı. Yüzde 9’luk bu artış, ge­lirde de paralel gelişti ve 61 milyar doların üzerine çıktı. Küresel turizm devlerinin peş peşe açtığı oteller, farklı sek­törleri de bu alan yönlendir­di. Türkiye’nin en köklü por­selen üreticilerinden Porland bunlardan biri. Türkiye gene­linde 40’a yakın mağazası bu­lunan Porland, bu büyüme­ye Pioli markasıyla adım at­tı. Porland’ın Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu ile hem sektörü hem de bu alanda bek­lentileri, hedefleri konuştuk.

Porland’ın ihracat odaklı büyüdüğünü belirten Pamuk­çu’nun verdiği bilgilere göre üretimin yüzde 65’i yurt dışı pazarlara yönelik. Dört kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat ger­çekleştirdiklerini belirten Pa­mukçu, “En güçlü olduğumuz bölgeler arasında Avrupa ülke­leri öne çıkarken; onu Ameri­ka, Ortadoğu ve Asya pazarları izliyor” diye konuşuyor.

Ada’ya iki mağaza açacak

Türkiye’de satış ağını mağa­zalaşma ile güçlendirdiklerini ifade eden Pamukçu, “Yurt dı­şında ise stratejik olarak yapı­landırdığımız distribütörlük ağı ve 200’ün üzerinde satış noktası ile faaliyet gösteriyo­ruz. Ayrıca, son yıllarda bü­yük yatırım yaptığımız dijital altyapımız sayesinde e-tica­ret kanalımız hem bireysel tü­keticilere hem de profesyonel kullanıcılara ulaşmada kritik bir rol üstleniyor. Fiziksel ma­ğazacılık ve dijital satış kanal­larını entegre şekilde yöneti­yoruz” dedi.

Porland’ın yurt dışı açılı­mı öncelikli olarak Avrupa’da başlayacak. Bu yıl İngiltere’de iki mağazayı hizmete aça­caklarını söyleyen Pamukçu, “ABD’de de fiziksel varlığımı­zı güçlendirmek için çalışıyo­ruz. Amacımız, Porland’ı glo­bal pazarlarda sadece bir ürün değil, bütüncül bir marka de­neyimi haline getirmek. Bu süreçte perakende stratejile­rimizi yerel ihtiyaçlara göre şekillendirerek, marka bağlı­lığını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Uyumlu ortaklığa varız”

Porland’ın büyüme strate­jisi hakkında bilgi veren Pa­mukçu’ya ortaklık tekliflerini soruyorum. Yanıtı, “Porland olarak bugüne kadar büyüme­mizi tamamen kendi öz kay­naklarımızla ve iç dinamikle­rimizle şekillendirdik. Ancak sektörümüzdeki uluslarara­sı gelişmeleri ve potansiyel iş birliklerini daima takip edi­yoruz. Stratejik uyum ve uzun vadeli fayda sağlayacak iş bir­likleri konusunda açık bir du­ruş sergiliyoruz” oluyor.

Konu HoReCa için özel üre­tilen markası Pioli’ye geliyor. Gastronomideki tecrübeyi bu alana yönlendirdiklerini söy­leyen Pamukçu, “Markamı­zı profesyonel mutfak ve ser­vis sektörüne özel geliştirdik. Bugün itibarıyla Pioli; 30’un üzerinde koleksiyona sahip. En önemli özelliğimiz ise da­yanıklılık. Beş yıl kenar kırıl­ma garantisiyle desteklenen ürün yapımız var. Türkiye’nin yanı sıra başta İspanya, İtal­ya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın önde gelen gastro­nomi merkezlerindeki birçok prestijli restoran ve otelde Pi­oli kullanılıyor.

Kahvenin Şampiyonlar Ligi’ne sponsor

Porland, bu yıl düzenle­nen Dünya Kahve Tadımcı­ları Şampiyonası’nın da isim sponsoru. İsviçre’de düzenle­nen son şampiyonada da des­teğini devam ettiren Porland, kendi üretimi olan özel tadım setlerinin kullanıldığı buluş­mada ünlü kahve profesyone­li Kat Melheim ile geliştirdiği özel bir ürün serisini sundu.

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