İngiltere’de mağaza açacak ABD pazarında büyüyecek
Türkiye’de 40’a yakın mağazası bulunan Porland, yurt dışı açılımına Avrupa’dan başlayacak. İngiltere’de 2 yeni mağaza açmaya hazırlanan şirket, ABD’de de fiziksel varlığını güçlendirecek. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Stratejilerimizi yerel ihtiyaçlara göre şekillendirerek, marka bağlılığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye, 2024 yılını 62 milyonun üzerinde turist sayısıyla kapattı. Yüzde 9’luk bu artış, gelirde de paralel gelişti ve 61 milyar doların üzerine çıktı. Küresel turizm devlerinin peş peşe açtığı oteller, farklı sektörleri de bu alan yönlendirdi. Türkiye’nin en köklü porselen üreticilerinden Porland bunlardan biri. Türkiye genelinde 40’a yakın mağazası bulunan Porland, bu büyümeye Pioli markasıyla adım attı. Porland’ın Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu ile hem sektörü hem de bu alanda beklentileri, hedefleri konuştuk.
Porland’ın ihracat odaklı büyüdüğünü belirten Pamukçu’nun verdiği bilgilere göre üretimin yüzde 65’i yurt dışı pazarlara yönelik. Dört kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Pamukçu, “En güçlü olduğumuz bölgeler arasında Avrupa ülkeleri öne çıkarken; onu Amerika, Ortadoğu ve Asya pazarları izliyor” diye konuşuyor.
Ada’ya iki mağaza açacak
Türkiye’de satış ağını mağazalaşma ile güçlendirdiklerini ifade eden Pamukçu, “Yurt dışında ise stratejik olarak yapılandırdığımız distribütörlük ağı ve 200’ün üzerinde satış noktası ile faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca, son yıllarda büyük yatırım yaptığımız dijital altyapımız sayesinde e-ticaret kanalımız hem bireysel tüketicilere hem de profesyonel kullanıcılara ulaşmada kritik bir rol üstleniyor. Fiziksel mağazacılık ve dijital satış kanallarını entegre şekilde yönetiyoruz” dedi.
Porland’ın yurt dışı açılımı öncelikli olarak Avrupa’da başlayacak. Bu yıl İngiltere’de iki mağazayı hizmete açacaklarını söyleyen Pamukçu, “ABD’de de fiziksel varlığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Amacımız, Porland’ı global pazarlarda sadece bir ürün değil, bütüncül bir marka deneyimi haline getirmek. Bu süreçte perakende stratejilerimizi yerel ihtiyaçlara göre şekillendirerek, marka bağlılığını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
“Uyumlu ortaklığa varız”
Porland’ın büyüme stratejisi hakkında bilgi veren Pamukçu’ya ortaklık tekliflerini soruyorum. Yanıtı, “Porland olarak bugüne kadar büyümemizi tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve iç dinamiklerimizle şekillendirdik. Ancak sektörümüzdeki uluslararası gelişmeleri ve potansiyel iş birliklerini daima takip ediyoruz. Stratejik uyum ve uzun vadeli fayda sağlayacak iş birlikleri konusunda açık bir duruş sergiliyoruz” oluyor.
Konu HoReCa için özel üretilen markası Pioli’ye geliyor. Gastronomideki tecrübeyi bu alana yönlendirdiklerini söyleyen Pamukçu, “Markamızı profesyonel mutfak ve servis sektörüne özel geliştirdik. Bugün itibarıyla Pioli; 30’un üzerinde koleksiyona sahip. En önemli özelliğimiz ise dayanıklılık. Beş yıl kenar kırılma garantisiyle desteklenen ürün yapımız var. Türkiye’nin yanı sıra başta İspanya, İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın önde gelen gastronomi merkezlerindeki birçok prestijli restoran ve otelde Pioli kullanılıyor.
Kahvenin Şampiyonlar Ligi’ne sponsor
Porland, bu yıl düzenlenen Dünya Kahve Tadımcıları Şampiyonası’nın da isim sponsoru. İsviçre’de düzenlenen son şampiyonada da desteğini devam ettiren Porland, kendi üretimi olan özel tadım setlerinin kullanıldığı buluşmada ünlü kahve profesyoneli Kat Melheim ile geliştirdiği özel bir ürün serisini sundu.