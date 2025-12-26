İnkarla ekonomi düzelmez

Ekonomi yöne­timinin son zamanlarda ka­muoyuna yaptık­ları açıklamala­ra anlam verebil­mekte şahsen ben zorlanıyorum. Yaptıkları işin güçlüğünü anlıyo­rum. Ancak böyle yarım yamalak uygulanan bir programın kamuoyu üzerin­de yaratacağı olumsuz etkile­rinin böyle olacağını önceden tahmin edebilmek ve buna gö­re hazırlıklı olabilmek çok zor değildi.

Zaten ağır aksak yürütülen böyle bir enflasyonla müca­dele programının kamuoyuna yükleyeceği maliyetlerin ya­nında, ciddi eleştirileri de be­raberinde getireceği belliydi. O yüzden bu tarz programla­rı zaman yaymak yerine, hız­lı ve kısa bir zaman aralığında olumlu sonuçların görülebi­leceği bir şekilde uygulanma­sı doğru olurdu. Aksi halde kamuoyunun programa olan inancı ve desteği azalır. Hat­ta başlangıçta programın des­tekçisi olan kesimlerin bile günler geçtikçe ve programın sonuçları bir türlü ortaya çık­madıkça, programdan şikâyet etmeleri kaçınılmaz olur.

Türkiye’de buna benzer programlar defalarca tecrübe edildi ve ekonomi bürokrasi­sinde ciddi bir deneyim biri­kimi oluşturuldu. Ancak mev­cut ekonomi yönetimi, daha da önemlisi siyasi irade bu de­neyimin önerilerini görmek istemedi.

Birçok eksiğinden dolayı prematüre doğan enflasyonla mücadele programı şimdi ka­muoyunun beklentilerine ce­vap vermekten çok uzak. Da­hası her geçen gün programın yol açtığı ekonomik ve sosyal maliyetler kamuoyu tarafın­dan daha çok görünür olmaya başladı. Yetkililer görünür ol­maya başlayan bu sosyal mali­yetleri inkâr etmeyi tercih et­seler de bunları kamuoyunun gözlerinden kaçırmak giderek zorlaşıyor.

Ortaya çıkan eleştirilere ce­vap vermekte zorlanan eko­nomi yönetiminin yaptığı açıklamalar ise kamuoyunda­ki endişelerin daha da artma­sına neden olmaktadır. Bazen bu açıklamaların anlamsızlı­ğı, hatta yanlışlığı, ekonomi yönetiminin hala bu sorunla­rı doğru bir şekilde idrak ede­medikleri konusunda şüphe doğurmaktadır.

İktisadi değerlendirmelere “sağduyu” şart

Aslında ekonomi yöneti­minin çaresizliğini gözlerden kaçırılmaya yönelik olarak yapılan bu tarz açıklamalar bir bakıma ülke kamuoyun­daki bazı yanlış algılamaların sonucunda yapılabilmektedir.

Örneğin ekonomi yöneti­mi ile ülkemizdeki iktisat ca­miasının bir kısmının, hemen hemen her bir makroiktisa­di göstergeyi dolara çevirip uluslararası karşılaştırmalar­da kullanmaya çabalamaları yapılan en temel yanlışlardan biridir. İktisadi sağduyuyu ile irdelemeden, olur olmaz her ekonomik değişkeni bağla­mından kopartarak, her bir ik­tisadi değişkenin dolara çevri­lerek böyle karşılaştırmalara konu etmek her zaman doğru olmaz. Dahası anlamsız olur.

Bu neredeyse “fetişizme” varan davranışın en güzel ör­neğini son günlerde kabine­deki en üst düzey ekonomi yetkilisi verdi.

Örneğin sayın yetkili, Türk-İş’in hesaplayıp, kamuoyu­na açıkladığı yoksulluk sını­rı ile ilgili rakamı gündemine alarak, bu hesaplanan rakamı abartılı bulduğunu ima etti. Bunu yaparken 97 bin TL’nin 2 bin 500 dolara tekabül etti­ğine işaret ederek, bu büyük­lükte bir miktarın yurtdışın­da yoksulluk sınırı olarak ka­bul edilmesinin zorluğundan bahsetti.

Maalesef geçen hafta bu he­saplamayı yaparken, üstü ka­palı olarak dolar kurunu 38,8 TL olarak kabul ettiğini de üstü kapalı bir şekilde bizle­re açıklamış oldu. Bence ca­ri kurda yapılan bu hatanın büyük bir önemi yok. Önem­li olan dolar bazında böyle bir karşılaştırma yapılması. Zi­ra yoksulluk ve açlık sınırı gi­bi ölçülerin cari kurdan doğ­rudan dolara çevrilerek yurt­dışındaki satın alma gücüne gösterge olarak kullanılması mantıksal olarak hatalı.

Ekonomide işler iyi gitmeyince sağduyu kayboluyor

Çünkü yoksulluk sınırının hesabında bir kişinin veya ha­nehalkının ülkede belli bir an itibariyle geçerli fiyatlardan yapması gereken harcamanın seviyesi kullanılır. Bu hesap­ta ana belirleyici düşük gelirli hanehalkalarının tüketim se­petinde yer alan malların fi­yatlarıdır.

Bu temel malların cari fiyatlardan satın almak için gerekli gelir düzeyinin ne olduğu bahsi geçen yok­sulluk ve açlık sınırları olarak hesaplanır. Bunların her biri­nin yüksek olmasının temel nedeni referans alınan fiyat düzeylerinin yüksek olması­dır. Eğer bu temel malların fi­yatları da tıpkı dolar fiyatı gi­bi baskılanmış olsa ve gerçek değerinden düşük seviyeler­de tesisi edilse o zaman yok­sulluk ve açlık sınırına işaret edecek harcama miktarları da düşük olabilir.

Eğer sayın yetkili bu hesap­lanan 97 bin TL’nin dolar kar­şılığına bakarak bu rakamın yüksek olduğuna inanıyorsa, o zaman düşük gelir grubunda bulunan hanehalklarının ih­tiyaç duyduğu malların göreli olarak ucuz olan ithal ikame­lerini satın alabilecekleri ola­nakları sağlamalı. Zira o he­sapladığı 2 bin 500 doların bu insanların sadece yabancı mal­lara harcama yapabildikleri bir durumda anlamı vardır. Oysa vatandaşlarımızın harcama­larını TL olarak yapma zorun­luluğu var. Onların bu malla­rın yabancı menşeili olanlarını satın almalarını sağlamak için sayın yetkilinin hesaplama­sında referans alınan kur sevi­yesinden herkese dolar temin edebilmesi mümkün müdür?

Harcamalarını yaparken yabancı mallara ve bunun içinde dövize erişimi sınırlı kesimlerin harcamalarını do­lara çevirmenin hiçbir anlamı yoktur.