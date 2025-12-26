İnkarla ekonomi düzelmez
Ekonomi yönetiminin son zamanlarda kamuoyuna yaptıkları açıklamalara anlam verebilmekte şahsen ben zorlanıyorum. Yaptıkları işin güçlüğünü anlıyorum. Ancak böyle yarım yamalak uygulanan bir programın kamuoyu üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerinin böyle olacağını önceden tahmin edebilmek ve buna göre hazırlıklı olabilmek çok zor değildi.
Zaten ağır aksak yürütülen böyle bir enflasyonla mücadele programının kamuoyuna yükleyeceği maliyetlerin yanında, ciddi eleştirileri de beraberinde getireceği belliydi. O yüzden bu tarz programları zaman yaymak yerine, hızlı ve kısa bir zaman aralığında olumlu sonuçların görülebileceği bir şekilde uygulanması doğru olurdu. Aksi halde kamuoyunun programa olan inancı ve desteği azalır. Hatta başlangıçta programın destekçisi olan kesimlerin bile günler geçtikçe ve programın sonuçları bir türlü ortaya çıkmadıkça, programdan şikâyet etmeleri kaçınılmaz olur.
Türkiye’de buna benzer programlar defalarca tecrübe edildi ve ekonomi bürokrasisinde ciddi bir deneyim birikimi oluşturuldu. Ancak mevcut ekonomi yönetimi, daha da önemlisi siyasi irade bu deneyimin önerilerini görmek istemedi.
Birçok eksiğinden dolayı prematüre doğan enflasyonla mücadele programı şimdi kamuoyunun beklentilerine cevap vermekten çok uzak. Dahası her geçen gün programın yol açtığı ekonomik ve sosyal maliyetler kamuoyu tarafından daha çok görünür olmaya başladı. Yetkililer görünür olmaya başlayan bu sosyal maliyetleri inkâr etmeyi tercih etseler de bunları kamuoyunun gözlerinden kaçırmak giderek zorlaşıyor.
Ortaya çıkan eleştirilere cevap vermekte zorlanan ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalar ise kamuoyundaki endişelerin daha da artmasına neden olmaktadır. Bazen bu açıklamaların anlamsızlığı, hatta yanlışlığı, ekonomi yönetiminin hala bu sorunları doğru bir şekilde idrak edemedikleri konusunda şüphe doğurmaktadır.
İktisadi değerlendirmelere “sağduyu” şart
Aslında ekonomi yönetiminin çaresizliğini gözlerden kaçırılmaya yönelik olarak yapılan bu tarz açıklamalar bir bakıma ülke kamuoyundaki bazı yanlış algılamaların sonucunda yapılabilmektedir.
Örneğin ekonomi yönetimi ile ülkemizdeki iktisat camiasının bir kısmının, hemen hemen her bir makroiktisadi göstergeyi dolara çevirip uluslararası karşılaştırmalarda kullanmaya çabalamaları yapılan en temel yanlışlardan biridir. İktisadi sağduyuyu ile irdelemeden, olur olmaz her ekonomik değişkeni bağlamından kopartarak, her bir iktisadi değişkenin dolara çevrilerek böyle karşılaştırmalara konu etmek her zaman doğru olmaz. Dahası anlamsız olur.
Bu neredeyse “fetişizme” varan davranışın en güzel örneğini son günlerde kabinedeki en üst düzey ekonomi yetkilisi verdi.
Örneğin sayın yetkili, Türk-İş’in hesaplayıp, kamuoyuna açıkladığı yoksulluk sınırı ile ilgili rakamı gündemine alarak, bu hesaplanan rakamı abartılı bulduğunu ima etti. Bunu yaparken 97 bin TL’nin 2 bin 500 dolara tekabül ettiğine işaret ederek, bu büyüklükte bir miktarın yurtdışında yoksulluk sınırı olarak kabul edilmesinin zorluğundan bahsetti.
Maalesef geçen hafta bu hesaplamayı yaparken, üstü kapalı olarak dolar kurunu 38,8 TL olarak kabul ettiğini de üstü kapalı bir şekilde bizlere açıklamış oldu. Bence cari kurda yapılan bu hatanın büyük bir önemi yok. Önemli olan dolar bazında böyle bir karşılaştırma yapılması. Zira yoksulluk ve açlık sınırı gibi ölçülerin cari kurdan doğrudan dolara çevrilerek yurtdışındaki satın alma gücüne gösterge olarak kullanılması mantıksal olarak hatalı.
Ekonomide işler iyi gitmeyince sağduyu kayboluyor
Çünkü yoksulluk sınırının hesabında bir kişinin veya hanehalkının ülkede belli bir an itibariyle geçerli fiyatlardan yapması gereken harcamanın seviyesi kullanılır. Bu hesapta ana belirleyici düşük gelirli hanehalkalarının tüketim sepetinde yer alan malların fiyatlarıdır.
Bu temel malların cari fiyatlardan satın almak için gerekli gelir düzeyinin ne olduğu bahsi geçen yoksulluk ve açlık sınırları olarak hesaplanır. Bunların her birinin yüksek olmasının temel nedeni referans alınan fiyat düzeylerinin yüksek olmasıdır. Eğer bu temel malların fiyatları da tıpkı dolar fiyatı gibi baskılanmış olsa ve gerçek değerinden düşük seviyelerde tesisi edilse o zaman yoksulluk ve açlık sınırına işaret edecek harcama miktarları da düşük olabilir.
Eğer sayın yetkili bu hesaplanan 97 bin TL’nin dolar karşılığına bakarak bu rakamın yüksek olduğuna inanıyorsa, o zaman düşük gelir grubunda bulunan hanehalklarının ihtiyaç duyduğu malların göreli olarak ucuz olan ithal ikamelerini satın alabilecekleri olanakları sağlamalı. Zira o hesapladığı 2 bin 500 doların bu insanların sadece yabancı mallara harcama yapabildikleri bir durumda anlamı vardır. Oysa vatandaşlarımızın harcamalarını TL olarak yapma zorunluluğu var. Onların bu malların yabancı menşeili olanlarını satın almalarını sağlamak için sayın yetkilinin hesaplamasında referans alınan kur seviyesinden herkese dolar temin edebilmesi mümkün müdür?
Harcamalarını yaparken yabancı mallara ve bunun içinde dövize erişimi sınırlı kesimlerin harcamalarını dolara çevirmenin hiçbir anlamı yoktur.
|Borsa
|11.336,18
|-0,03 %
|Dolar
|42,7878
|-0,14 %
|Euro
|50,4939
|-0,31 %
|Euro/Dolar
|1,1783
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.166,51
|-0,07 %
|Altın (ONS)
|4.479,45
|0,00 %
|Brent
|61,8200
|-0,03 %