İnovasyonun eşsiz örneği Gillette

Daha iyi yapamadığımızda jilet yapmayı bırakacağız.” Bu sözler marka ve ürün birlikteliğinin ender görüldüğü şirketlerinden Gillette’in kurucusu ve yaratıcısı King Camp Gillette’e ait. Dünyanın en önemli markalarından biri olan Gillette’in öyküsü sabır ve fırsat kelimelerinin tam da kesiştiği bir nokta.

Fransız kökenli ve fırsat aramak Huguenot’lardan olan Gillette’in ailesi 17’nci yüzyıl öncesi Manş denizinin kuzeyine adım atarak İngiltere’ye sığınmıştı. 1630’larda Amerika kıtasına adım atan ataları, Massachusetts Körfezi Kolonisi altında yaşadı.

1855 yılında Wisconsin’de doğan ve doğru düzgün bir eğitim alamayan King Camp Gillette, iş hayatına Crown Cork and Seal Company’de satış elemanı olarak başladı. Sattığı mantar contalı şişe kapaklarının, şişe açıldıktan sonra atıldığını fark eden Gillette, “kullan-at” ürünlerine ilgisini de işte o zaman çevirdi.

O dönemlerde bir onur kaynağı olan dedelerden kalan yadigar usturaların olduğu zamanlar. O alışkanlığı kırmanın yollarını arayan Gillette, güvenli tıraş üzerine tasarımlara girişti ve karbon çelik sacdan yapılmış yüksek kâr marjlı damgalı tıraş bıçağını tanıttı.

Günümüzün bugünün 144 dolarına eş değer olan 5 dolarlık o tıraş bıçakları oldukça pahalıydı. Düşünün, ortalama bir çalışan erkek için 5 dolar, haftalık kazancın yarısına karşılık geliyordu. Yalnızca 51 tıraş seti ve 168 bıçağı satabilmişti o yıl. Hayalleri yıkılan, borç batağına giren Gillette, pes etmedi.

Savaş ile bir anda şansı döndü

Yeniden işe koyuldu, modern ekonominin Ar-Ge diyerek kısalttığı araştırma ve geliştirmeye odaklandı. Tasarımı daha iyi hale getirdi. Satışlar bir anda arttı ve 1904 yılında 12.4 milyon adet bıçak satışı gerçekleştirdi.

Birinci Dünya Savaşı, markanın asıl dönüm noktasıydı. Tıraş takımının askerler için standart donanım haline gelmesi, Gillette’in de satışlarını deyim yerindeyse patlattı. 40 milyona yakın bıçak satışı küresel bir markanın da önemli bir yolculuğuydu.

Savaşın ikinci yılı 1915’te bu rakam 70 milyon adetlik satışı ABD dışındaki Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya’da kurduğu tesislerle karşıladı. Erken yaşta emekli olan King Camp Gillette, daha sakin bir hayatı tercih etti ve California’da büyük bir çiftlikte yaşamını sürdürme kararı aldı.

Burada meyve yetiştiriciliği ile ilgilenen Gillette, 1929’da yaşanan Büyük Buhran ile sarsıldı ve parasının büyük kısmını yitirdi. 1932 yılında vefat eden Gillette’in yarattığı marka, 2005 yılında 57 milyar dolara dünyanın en önemli şirketlerinden Procter & Gamble tarafından satın alındı.

Bir çelikten daha fazlası

Her gün 1 milyar tüketicinin tıraş ihtiyacını gideren Gillette, Ar-Ge ile kuruldu ve Ar-Ge ile ayakta. İkonik markanın Londra’daki Ar-Ge merkezine her sabah 80 erkek geliyor ve çift taraflı bir aynanın karşısında tıraş oluyor.

P&G Erkek Bakım Kategorisi Global Başkanı Gary Coombe Gillette, başarının sırrını ise “Aynanın diğer tarafında şirket yöneticileri, onları tıraş olurken izliyor. Kamera onları çekiyor. Herkesin kendine has tıraş olma tarzı var. Herkesin ayrı ayrı cilt tipi var.

Bu çok değerli bir çeşitlilik. Hangi ürünle nasıl tıraş olduklarını gözlemlemek bizim için çok değerli bir gözlem. Onları o şekilde izlememiz size biraz ürkütücü gelebilir. 100 yıldır da pazar araştırmaları ve inovasyonlarla tüketicimizle derin bir bağ kuruyoruz. Tüm bu zaman boyunca markaya sevgi ve güven oluştu” sözleriyle anlatıyor. Tıpkı markanın kurucusu King Camp Gillette’in hedefl eri gibi…