İnşaat 5 yılda 133.5 milyar dolara yükselecek, sizi BAE’ye bekliyoruz

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak başkanlığındaki bir ekip, geçen yıl Kasım ayında Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Dubai seyahatine eşlik etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz’ün de yer aldığı heyet, BAE-Türkiye İş Konseyi Başkanı, DAMAC Yönetim Kurulu Başkanı Hussein Sajwani ile görüşmeler sırasında şu kanıya vardı:

- Dar kapsamlı, belirli sektörlere odaklanılmış yuvarlak masa toplantıları daha verimli sonuç alınmasını sağlıyor.

Kısa süre sonra Hussain Sajwani İstanbul’a geldi, DEİK Başkanı Olpak’la görüştü:

- Türkiye’nin, Türk müteahhitlerinin inşaat ve altyapı projeleriyle ilgili kası çok güçlü. Bunu yakından biliyorum. Evet, enerji, sağlık, bilişim ve gıda sektörlerinde de önemli işbirlikleri olabilir. Gelin öncelikle inşaat sektörü özelinde bir buluşma yapalım.

Hussain Sajwani ve Nail Olpak, Şubat 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abu Dhabi-Dubai seyahatinde tekrar bir araya geldi.

Erdoğan, görüşme sonunda Olpak’a döndü:

- Konuşulanlar masada kalmasın. Yol almaya, işleri geliştirmeye odaklanın.

Bunun üzerine DEİK ve Türkiye Müteahhitler Birliği, BAE’nin inşaat sektöründeki son durumunu gözden geçirdi:

- BAE inşaat sektörü 2020’de 101.45 milyar dolar düzeyindeydi. 2022-2027 döneminde yüzde 4.69’luk bir büyüme söz konusu olacak. BAE’nin inşaat sektörü 2027’de 133.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak.

DEİK ve TMB, BAE’de Türk müteahhitlerinin yaptığı işleri de irdeledi:

- Müteahhitlerimiz BAE’de bugüne kadar 13 milyar dolarlık 141 proje üstlendi. Konut, turistik tesis, havalimanı, demiryolu ve karayolu projeleri gerçekleştirdi.

DEİK ve Türkiye-BAE İş Konseyi, TMB’yi de yanına alarak Sajwani ile plan yaptı:

- Dubai’de “Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İnşaat & Müteahhitlik Yuvarlak Masa Toplantısı” yapalım.

DEİK’in davetiyle 3 kişilik bir meslektaş grubuyla 24 saatliğine Dubai’ye gittim.Sajwani, toplantının açılışında Dubai’nin eski günlerini anımsattı:

- 15 yıl önce burası köy gibiydi. Dubai’nin bugünkü durumunu görüyorsunuz. COVID-19 krizinde biraz yavaşlama oldu ama erken toparladık. Talepte ciddi artış var.

Sajwani, Türk iş insanlarını yakından tanıdığını kaydetti:

- Müteahhitlerinizin ve inşaat sektörünüzün başarısını iyi biliyorum. Farklı projeler gündeme geldi. İyi müteahhitlere ihtiyaç var. Ayrıca, mevzuat yapımız da size uygun.

Salonda bulunan inşaat sektörü temsilcilerine şu mesajı verdi:

- Dubai’ye, BAE’ye gelmeniz için her türlü desteği vermeye hazırım. İnşallah bu toplantı sonrası yeni sözleşmeler imzalama aşamasına geliriz.

Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, iki ülkenin liderlerine teşekkür etti:

- BAE ile ilişkilerin yeniden canlanması bizim için memnuniyet verici. Son 3-4 ayda çok önemli temaslar oldu. Yeniden yatırımlar, projeler konuşulur hale geldi. Ayrıca, BAE’deki şirketlerle 3’üncü ülkelere dönük işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz.

BAE-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hussain Sajwani, müteahhitlerimize“Başarınızı biliyorum, gelin, desteğe hazırım” çağrısı yapıyor.

Bu çağrı, başta Dubai ve Abu Dhabi olmak üzere BAE’de müteahhitlere kapının yeniden açılacağının işaretini veriyor…

Dış ticaret 17.7 milyar doları görmüştü, şimdi 7.8 milyar dolar düzeyinde

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile dış ticarete işaret etti:

- BAE ile olan dış ticaretimizde 2014-2017 yılları arasında net ihracatçı konumundayken 2018-2020 döneminde net ithalatçı olduk.

2013 yılında 10.6 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2017’de 14.7 milyar dolar ile rekor kırdığını anımsattı:

- 2018 yılında ihracatımız yüzde 65, ithalatımız da yüzde 31 azaldı. Dış ticaret hacmi 7 milyar dolara geriledi. 2020 yılında ihracatımız 2.8 milyar dolara geriledi, ithalatımız 5.6 milyar dolara yükseldi. Böylece 2.8 milyar dolar dış ticaret açığı verdik.

2021 yılındaki durumun altını çizdi:

- 2021 yılında BAE’ye ihracatımız 5.4 milyar dolara ulaştı, son yılların en yüksek ihracat miktarı yakalandı. İthalatımız 2.4 milyar dolara indi. Böylece aramızdaki dış ticaret hacmi 7.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken 3 milyar dolar artıya döndük.

2017’de 14.7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yakalandığına göre, BAE ile ticarette gidilecek yol var değil mi?

Bizim müteahhitlerimiz cesurdan öte gözü kara

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk müteahhitlerinin dünyanın sıkıntılı bölgelerinde iş yapma konusunda öne çıktığını vurguladı:

- Müteahhitlerimizin işlerinin kalitesini dünyada kimse sorgulamıyor ve biliyor. Türk müteahhitleri, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere dünyanın sıkıntılı bölgelerinde iş yapma konusunda cesurdan öte gözü kara davranıyor.

Sahra Altı Afrika ülkelerindeki iş forumlarında muhataplarından duydukları yorumu aktardı:

- Afrika’daki muhatabımız olan iş insanları, “Siz hiç sömürgeci olmadınız. Ayrıca avcı gibi de davranmıyorsunuz” diyor. Yani, bizim oralarda iş yapmamıza daha sıcak bakıyorlar.

10 ay önce geldim çok memnunum

TÜRKİYE’nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, göreve 10 ay önce başladığını belirtti:

- BAE ile ilişkilerin düzelmesinden çok mutluyum. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri gerçekleşti. 24 anlaşma imzalandı.

Yakın dönemde TÜSİAD ve MÜSİAD heyetlerinin de BAE’yi ziyaret ettiğini kaydetti:

- Gelecekte neler yapabileceğimize dair vizyonumuz var. BAE’den iş insanlarına kapım her zaman açık. Projelerinizle gelin, desteğe hazırız.

Kimler katıldı?

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE)-Türkiye İnşaat & Müteahhitlik Yuvarlak Masa Toplantısına katılan Türk iş insanları şöyle: