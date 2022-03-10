İnşaat maliyetleri 4 ayda yüzde 50 arttı

Bu sabah açıklanan Ocak ayı verilerine göre inşaat maliyetleri, önceki aya göre yüzde 15,2, önceki yıla göre ise yüzde 79,9 arttı. İnşaat Maliyet endeksi ise 464,6’ya yükseldi.

İnşaat maliyetlerinde, 2021 ortasından itibaren çok sert artışlar yaşanıyor. Artışın iki ana nedeni var. Önce dünya genelinde emtia fiyatları tırmanmaya başladı. Ardından sonbahardan itibaren içeride döviz kurlarındaki yükseliş, maliyetlerdeki artışı hızlandırdı. Sadece Eylül’den bugüne maliyetler yüzde 50 arttı. Bunlar şimdiye dek hiç görülmemiş artışlar.

TÜİK, inşaat maliyetlerini, malzeme ve işçilik olmak üzere iki ana başlıkta topluyor. Malzeme maliyetlerindeki yükseliş, bir süre önce başlamıştı. Bugün açıklanan Ocak verisinde yükselişin yüzde 98 ile zirveye ulaştığını görüyoruz. Diğer yandan işçilik maliyetlerinde de, (Ocak ayı ücret zamları kaynaklı olarak) yüzde 41 ile en yine şimdiye kadarki en büyük artışı görüyoruz.

Maliyetlerde ve Konut Fiyatlarında Tırmanış Devam Edecek

Tüm bu verilerin, bugüne değil Ocak ayına ait olduğunu, henüz ortada bir savaş olmadığını tekrar hatırlatayım. Ocak’tan bugüne emtia fiyatlarında çok sert yükselişler yaşandı. Demir, cam, çimento, plastik, seramik fiyatları tarihi zirvelerini sürekli yeniliyor. Son birkaç haftada kur tarafında da yükseliş izliyoruz. Bu nedenle, Şubat ve Mart verilerinde maliyetlerdeki hızlı yükselişin devam ettiğini göreceğiz.

Maliyetlerdeki artış, yeni yapılan konut fiyatlarına da benzer oranda yansıyor. Aşağıda her iki endeksin seyrini görüyorsunuz.

Maliyet endeksi, konut fiyat endeksinden bir ay önde gidiyor. Ocak ayı konut fiyat endeksi açıklandığında, benzer bir artışa şahit olacağız. Ancak, Şubat ve Mart fiyatları daha yüksek gelecektir.

Bu dönemde iç piyasada maliyet ve fiyat açısından büyük bir risk de döviz kurları. Dışarıda emtia fiyatlarındaki artışın üzerine bir de kurlarda yükseliş baskısı gelirse, üç ay sonra geriye dönüp bugünkü fiyatlar için “çok ucuzmuş” diyebiliriz.