İnşaat Sektörü “inovasyon ve segmentasyona” öncelik vermeli

Pandemi hız ve esnekliğin önemini açık bir biçimde ortaya koydu. Şirketlerin, değişen dünyayı uyum sağlamak için müşteri beklentilerini anlamaya ve inovasyona ağırlık vermesi gerekiyor. 2020 yılı Mart ayından bugüne, başta perakende ve finans olmak üzere pek çok sektörde iş modelleri hızla yeni duruma uyum sağlayacak biçimde dönüştü. Yaşama ve çalışma kalıplarındaki değişim gayrimenkul sektöründe de taşların yerinden oynamasına neden olacak. İnşaat şirketleri de yeni modeller geliştirmek zorunda kalacaklar. Mevcut yapısıyla, inşaat sektörümüz oldukça geleneksel bir yapıya sahip. Kariyerinin ilk günlerinden beri çalışmalarını yakından izlediğim genç iş insanlarımızdan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu durumu “inşaat sektörü sanayi devrimini gerçekleştirmedi” cümlesiyle özetliyor.

Erden Timur, inşaat sektöründe inovasyona en çok inanan yatırımcılardan birisi. Sürekli olarak yeni ve modern çözümler arayan Timur, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında pandemi dönemini değerlendirdi ve gelecek planlarını anlattı. Timur’un verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin en çok proje üreten gayrimenkul markası olan Nef’in 5’i yurt dışında toplam 38 proje ve 4 arsa projesi var. 11 yaşında olan kuruluşun yatırımı 32 milyar 440 milyon TL, satışıysa 19 milyar 227 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Pandeminin tüm dünyayı sarstığı 2020’deyse 1 Milyar 52 milyon TL ciro elde etmiş ve 2180 konut teslimi gerçekleştirmiş.

Pandemide yükselen trendlere uygun çözümler

Nef’in ilk projelerinden beri uyguladığı “Fold” yaklaşımı, pandemiyle daha da değer kazanmış durumda. Nef sakinleri, kendi dairelerinin yanısıra, şirketin kendilerine sunduğu farklı imkanları kullanma şansına sahipler. Erden Timur, “Fold Home ve Fold Cit ve “Nef Reserve” projelerinde sundukları çözümleri şu cümlelerle özetliyor: “İnsanlar tercihlerini geniş açık alanları olan, kendine özel konfor alanları sunan, esneklik sağlayan, çalışma ortamı ve ayrıcalıklarıyla, egzersiz ve sağlık imkanları sunan evlerden yana kullanmaya başladı. Yazlık olarak konumlandırılan mekânlar artık insanların 4 mevsim yaşadığı, içinde çalıştığı bir mekân haline geldi”.

2021’de büyüme trendi

Nef yönetimi 2021 yılı için 1 milyar 400 bin TL ciro hedefliyor. Kuruluş, 2021’in ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarını yüzde 28 yükseltmiş durumda yatırımlarına devam eden Artan lük konut taleplerine uygun olarak geliştirilen Reserve inşaatları devam ediyor. 2,8 milyar TL büyüklüğündeki yatırım değeriyle Nef Reserve’ün Bodrum’daki 3 özel projesi Nef Reserve Gölköy, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Hebil toplam 1 milyar 222 milyon cirosu ve 2 milyar 500 milyon TL’lik kalan satış cirosuyla genel yatırımların içerisinde özel bir öneme sahip. Nef, Sapanca’da da yatırım tutarı 600 milyon TL’lik yeni projesine başlamaya hazırlanıyor.

Endüstriyel üretim

İnovasyon yatırımlarına aralıksız olarak devam eden Erden Timur, önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışındaki projelerindeki verimliliği artırmak ve daha sürdürülebilir üretim modelleri geliştirmek için dört yıldır ar-ge çalışması yürütüyor.

Erden Timur, Nef’in pandemi sonrasındaki iş modellerini üç başlıkta özetledi. Timur, “Bunlardan biri Endüstriyel üretim/Offsite üretim ve montaj konusu. Bu konuda ürün ve üretim ARGE çalışmalarımız 4 yıldır devam ediyor. Endüstriyel üretim çok daha faydalı ve doğaya saygılı, her şey verimli kullanıldığı için atık oranını azaltıyor. Türkiye için önemli bir ihracat değeri olduğunu düşündüğümüz bu yatırımla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında etkin rol oynamayı planlıyoruz” dedi. Timur, lansmanını önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği Nef Arsa projesinin bir diğer iş modeli olduğunu vurgulayarak, “Herkesin kolay ulaşabileceği ve gayrimenkul sahibi olacağı, bir taraftan yatırım olarak kullanırken bir taraftan da doğayla tanışma ya da ona geri dönme ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir proje” diye konuştu. Erden Timur, konvansiyel üretimde de doğal ve kent için faydası olan yerler üreteceklerini, bu alandaki projelerin arsa yatırımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Timur, “Yatırımlarımızın yüzde 90’ını arsa satın alması ile yapacağız. Birkaç arsa satın aldık. Sapanca’nın en güzel yerindeki 600 milyon TL’nin üzerindeki yatırım değerindeki projemizde 100 villa tamamlanmak üzere. Proje içinde aynı zamanda 80 rezidans ve bir otel yer alacak. İzmir’de de bir arsa satın alarak ilk defa İstanbul dışında bir iş geliştirme ofisi kurduk. Amacımız İzmir’de de düşük katlı, bahçeli konutların yer aldığı doğal köyler oluşturmak. Bundan sonraki işlerimizde mutlaka kentin dokusuna bir artı değer katacak unsurlarımız olacak” dedi.

Nef Reserve Bodrum’da gelişmeye devam ediyor

Demirbükü Koyu’nda doğanın bir parçası olarak konumlanan Nef Reserve Gölköy, kendi yaşam alanlarıyla konforlu bir Ege kasabası stilini yansıtan Nef Yalıkavak ve Hebil Koyu’nda kompakt ve bütünleyici bir tasarım sunan Nef Reserve Hebil de Bodrum’da hayata dokunan tasarımlar sunuyor.

Nef Reserve’ün en özel projelerinden birini oluşturan Nef Reserve Gölköy bir yaşam alanının yanı sıra yalın, sofistike ve rafine bir yaşam stiline sahip. Denize sıfır ve her detayı incelikle düşünülerek Emre Arolat imzasıyla tasarlanan 50 seçkin villa, 46 dönüm gibi geniş bir alana konumlanıyor. 20 dönümlük Nef Reserve Gölköy yeşil alanı bir Bodrum sabahındaki yürüyüşe, yoga ve pilates çalışmalarına, kitap okuma alanlarına ve eş zamanlı kuş seslerine de ev sahipliği yapıyor. Bodrum’un en eşsiz denizinden birine sahip olan Nef Reserve Gölköy; özel tasarlanan plajı, açık havuzu, açık hava sineması ve kütüphanesi, lounge alanları gibi sayısız ayrıcalığa sahip. Gölköy içerisinde sadece Nef Reserve’e hizmet veren iki özel restoran da yer alıyor. Nef Reserve Gölköy mimarisinin en dikkat çeken özelliği doğanın bir parçası olarak konumlanması. Her bir villanın tasarımı ve mimarisi proje içerisinde özenle ele alındı. Çam ağaçlarının korunması adına proje 14 kez değiştirildi. Özenle taşınan zeytin ağaçları ise Kentsel Tasarımcı Herman Salm tarafından taşındıkları yerlerde gözlem altına alındı. Erden Timur bu süreci, “Bölgenin doğasını korumak için tüm çalışmalarımızı elimizden geldiğince titizlikle gerçekleştirdik. Taşınan zeytin ağaçlarımız, taşındıkları yerde bir bebek gibi serumlarla en iyi şekilde yaşatılmak adına kontrol altında büyütülüyor” diyerek anlattı.

Nef Reserve’ün Bodrum’daki bir diğer projesi olan Yalıkavak, doğa ile bütünleşerek kendi içinde çözümler sunan bir Ege kasabası. Alanında uzman ve ödüllü mimarlık ofisi Toti Gallas and Partners imzasını taşıyan; Akdeniz ruhuna uygun bir dokuda tasarlandı. 460 metre sahili, projeye özel koyları, değişik lezzetler sunan restoranları ve çocuklar için Le Petit 100 atölyeleriyle Nef Reserve Yalıkavak’taki her anınızda mutluluk var. Nef Reserve Yalıkavak; iskeleye yanaşan balıkçısı, her sabah evlerin kapısına gelen günlük yumurta ve sütüyle bir kasabaya has unutulmamış tatları, özen ve konforla ev sahipleriyle paylaşıyor. Her iki projede de bir Nef keşfi olan Foldhome sistemi konumlandırılıyor. Evlerin içinde olmayan onlarca farklı alan, Foldhome ayrıcalığıyla onların bir parçası oluyor.

Nef Reserve Hebil ise 2 villa ve her katta birer dairenin bulunduğu 3 blokta 9 rezidanstan oluşuyor. Bodrum’un en güzel koylarından Türkbükü’ndeki Hebil Koyu’nda bölgenin denize sıfır son noktasında yer alıyor. Birkaç adımla denize ulaşmanın mümkün olduğu tamamen butik Nef Reserve Hebil’e özel bir plaj ve iskele bulunuyor.

‘Dilek Dükkanı’

Make A Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği güzel bir projeye imza attı. Hediye alışverişini kolaylaştıran ve aynı zamanda dernek çatısı altındaki dilek çocuklarına katkı sağlamak amacıyla kurulan web sitesi ‘Dilek Dükkanı’nı kullanıma açtı.

Haziran ayı ile birlikte faal olan ‘Dilek Dükkanı’ adını verdiği web sitesiyle Make A Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği, hediye alışverişini keyfe dönüştürürken aynı zamanda dernek amacına hizmet eden bir proje geliştirmiş oldu. Dilek Dükkanı’ndan yaptığınız her alışverişin bir kısmı bağış olarak derneğe aktarılıyor ve dernek çatısı altındaki dilek çocuklarının hayallerini gerçekleştiriyor.

Hediye alışverişini pratik ve keyifli bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüştüren ‘Dilek Dükkanı’ web sitesinde özel gün kartları, Make-A-Wish, dekorasyon, çiçek/çikolata, takı/aksesuar, tekstil ve çocuklar için hediye seçeneklerinin olduğu yedi ana başlık yer alıyor.

Dilek Dükkanı’nda online alışveriş rahatlığıyla site içerisinde yer alan 35 farklı marka arasından keyifle alışverişinizi yapabilir, aynı zamanda minik bir kalbe dokunmanın verdiği mutluluğu tadabilirsiniz.

Make A Wish Türkiye CEO’su Füsun Kuran, Dilek Dükkanı projesiyle dilek çocuklarına katkı olacak yeni bir yol yaratmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca web sitesine dahil olacak pek çok markanın da sırada olduğunun müjdesini verdi.