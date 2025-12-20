İnsan ilişkilerinin yeni bilimi: Sosyal zekâ

PROF. DR. TAYFUN DOĞAN

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü

İyi bir yaşam, iyi ilişkilerle inşa edilir. İlişkileri kurma biçimimiz, diğer her şeyin temelidir.

Julia Samuel

“Ne kadar zekisiniz?” soru­sunu genellikle akade­mi zekâ (IQ) için sorarız. İnsan ilişkilerinde ne kadar zekisiniz? diye soracak olursak karşımıza “sosyal zekâ” kavramı çıkar. Sos­yal zekâ, insan ilişkilerinin bili­mi olarak nitelendirilebilir. Psi­koloji literatüründeki tanımına bakacak olursak sosyal zekâ, di­ğer insanları anlama ve insan iliş­kilerinde ustaca davranma ola­rak tanımlanmaktadır. Bu tanım temelde iki bileşenden oluşmak­tadır: (I) insanları anlama (II) in­san ilişkilerinde ustaca davran­ma. Birinci boyut olan insanla­rı anlama, sosyal zekânın bilişsel boyutunu oluştururken, ikinci boyut olan ilişkilerde ustaca dav­ranma ise, sosyal zekânın perfor­mans boyutunu oluşturmaktadır.

Sosyal zekâ neden önemlidir?

Kişilerarası ilişkiler fiziksel ve psikolojik iyi oluşumuzun te­melini oluşturur. Derin ve güçlü sosyal ilişkilerimizin olması ba­ğışıklık sistemimizin güçlü ol­masına yardımcı olur. Yalnızlık duygularının yoğun yaşanması ve sosyal destek yetersizliği ise pek çok fiziksel ve psikolojik has­talığın nedeni olarak görülebi­lir. Dolayısıyla derin, doyurucu ve sağlıklı ilişkiler kurmak hayati bir zorunluluktur. Şair Cemal Sü­reya “Güzel hayat isteyen, güzel insan biriktirsin” diyor. Doğan Cüceloğlu ise, “Mutluluğunun sürmesini istiyorsan, hayatın­daki kişilerin de mutlu olmasına özen göster” diyor. İşte bunların nasıl yapılacağı konusu da sosyal zekâ ile ilgilidir.

Kapsamında neler var?

Sosyal zekânın kapsamın­da, sosyal beceriler, etkili din­leme becerileri, empati kurma, atılganlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, sosyal uyum, insan­ları okuma, sosyal farkındalık ve öz-farkındalık gibi beceriler vardır. Bu becerilere sahip kişi­ler, yeni ilişkiler başlatmada ve bunları sürdürmede oldukça ba­şarılıdır. Bu başarıları da onlara yaşamlarında önemli bir avantaj sağlar. Çünkü iletişim, işte, aile­de, arkadaş çevresinde ve haya­tın hemen her alanında kaçınıl­mazdır.

Sosyal zekâsı yüksek insan­lar genel olarak dışadönük kişi­lik özelliğine sahiptirler. Enerjik ve coşkuludurlar. Yalnız yaşama­yı sevmezler. Çoğunlukla içinde bulundukları gruplarda, grubun en popüler ve aranan kişisidir­ler. Uyumlu bir kişilikleri vardır ve insanlarla iletişim kurmada sanki sihirli bir güçleri var gibi­dir. İnsanların duygu ve düşün­celerini okumada ve buna uygun davranmada oldukça başarılıdır­lar. Genellikle sevilen bireyler­dir. İnsanlarla daha çok yakın te­masta olan öğretmenlik ve psi­kologluk gibi mesleklerde, sosyal zekânın yüksek olması önemli­dir. Çünkü sosyal zekâsı yüksek olan insan, bireyleri beden dille­rinden, konuşmalarından, söy­lediklerinden ve söylemedikle­rinden yola çıkarak doğru bir şe­kilde değerlendirme becerisine sahiptirler. Bir bakıma, muhatap aldıkları insanları neyin moti­ve ettiğini kolay bir şekilde tes­pit edebilirler. Sosyal zekâsı yük­sek insanlarla ilgili değinmemiz gereken bir başka önemli özel­lik ise ilişki tarzları. Bu insanlar, besleyici ilişki tarzı dediğimiz, açık, samimi ve olumlu bir ileti­şim tarzına sahiptirler. Diğer in­sanlar bu kişilerle zaman geçir­mekten keyif alırlar. Sosyal zekâ­sı düşük insanlar ise zehirleyici ilişki tarzına sahiptirler. Bu tarz­da, iletişim halinde olunan kişiyi küçümseme, ona karşı kibirlen­me ve karşıdaki kişiyle aşağılayı­cı tarzda bir ilişki kurma söz ko­nusudur.

Sosyal zekâ geliştirilebilir mi?

Sosyal zekâ, akademik zekâdan (IQ) farklı olarak büyük oran­da geliştirilebilir. Elbette ki sos­yal zekânın genetik ve biyolojik yatkınlıkla da ilişkisi vardır. Ba­zı insanlar doğuştan daha dışa­dönük ve sıcak kanlıdır. Bazıları ise, daha içedönük, kendi halinde ve soğuk bireylerdir. Ancak sos­yal zekânın kapsamında bulunan pek çok özellik sonradan öğreni­lebilen ve geliştirilebilecek özel­liklerdir. Sözgelimi, dinleme be­cerileri, girişken davranışlarda bulunma, beden dilini etkili kul­lanma gibi beceriler öğrenilebi­lir ve geliştirilebilir özelliklerdir.

Sosyal zekâ, mutluluk ve iyi olu­şun önemli bir yordayıcısıdır. Bu konuda iki ayrı bilimsel araştır­ma yapmıştık. İlkinde, sosyal zekâ ile depresyon arasındaki ilişkileri incelemiştik. Bu araştırma sonu­cunda, sosyal zekâ ile depresyon arasında negatif ilişkiler bulmuş­tuk. Yani bireylerin sosyal zekâsı düzeyleri arttıkça depresyon dü­zeylerinin azaldığı şeklinde bir sonuca ulaşmıştık. İkinci araştır­mada ise sosyal zekâ ile mutluluk arasındaki ilişkileri incelemiştik. O araştırmada da sosyal zekânın mutluluğun önemli bir yordayıcı­sı olduğunu görmüş ve sosyal zekâ arttıkça mutluluğun da arttığı so­nucuna ulaşmıştık.

Dr. Bern Siegel, “Uzun yaşamım boyunca öğrendiğim en önem­li şey, sevgi ve ilişkilerden daha önemli bir şeyin olmadığıdır” der. İhtiyacımız olan bu sevginin ve nitelikli ilişkilerin yolu da sosyal zekâdan geçmektedir.