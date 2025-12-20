İnsan ilişkilerinin yeni bilimi: Sosyal zekâ
PROF. DR. TAYFUN DOĞAN
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü
İyi bir yaşam, iyi ilişkilerle inşa edilir. İlişkileri kurma biçimimiz, diğer her şeyin temelidir.
Julia Samuel
“Ne kadar zekisiniz?” sorusunu genellikle akademi zekâ (IQ) için sorarız. İnsan ilişkilerinde ne kadar zekisiniz? diye soracak olursak karşımıza “sosyal zekâ” kavramı çıkar. Sosyal zekâ, insan ilişkilerinin bilimi olarak nitelendirilebilir. Psikoloji literatüründeki tanımına bakacak olursak sosyal zekâ, diğer insanları anlama ve insan ilişkilerinde ustaca davranma olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım temelde iki bileşenden oluşmaktadır: (I) insanları anlama (II) insan ilişkilerinde ustaca davranma. Birinci boyut olan insanları anlama, sosyal zekânın bilişsel boyutunu oluştururken, ikinci boyut olan ilişkilerde ustaca davranma ise, sosyal zekânın performans boyutunu oluşturmaktadır.
Sosyal zekâ neden önemlidir?
Kişilerarası ilişkiler fiziksel ve psikolojik iyi oluşumuzun temelini oluşturur. Derin ve güçlü sosyal ilişkilerimizin olması bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına yardımcı olur. Yalnızlık duygularının yoğun yaşanması ve sosyal destek yetersizliği ise pek çok fiziksel ve psikolojik hastalığın nedeni olarak görülebilir. Dolayısıyla derin, doyurucu ve sağlıklı ilişkiler kurmak hayati bir zorunluluktur. Şair Cemal Süreya “Güzel hayat isteyen, güzel insan biriktirsin” diyor. Doğan Cüceloğlu ise, “Mutluluğunun sürmesini istiyorsan, hayatındaki kişilerin de mutlu olmasına özen göster” diyor. İşte bunların nasıl yapılacağı konusu da sosyal zekâ ile ilgilidir.
Kapsamında neler var?
Sosyal zekânın kapsamında, sosyal beceriler, etkili dinleme becerileri, empati kurma, atılganlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, sosyal uyum, insanları okuma, sosyal farkındalık ve öz-farkındalık gibi beceriler vardır. Bu becerilere sahip kişiler, yeni ilişkiler başlatmada ve bunları sürdürmede oldukça başarılıdır. Bu başarıları da onlara yaşamlarında önemli bir avantaj sağlar. Çünkü iletişim, işte, ailede, arkadaş çevresinde ve hayatın hemen her alanında kaçınılmazdır.
Sosyal zekâsı yüksek insanlar genel olarak dışadönük kişilik özelliğine sahiptirler. Enerjik ve coşkuludurlar. Yalnız yaşamayı sevmezler. Çoğunlukla içinde bulundukları gruplarda, grubun en popüler ve aranan kişisidirler. Uyumlu bir kişilikleri vardır ve insanlarla iletişim kurmada sanki sihirli bir güçleri var gibidir. İnsanların duygu ve düşüncelerini okumada ve buna uygun davranmada oldukça başarılıdırlar. Genellikle sevilen bireylerdir. İnsanlarla daha çok yakın temasta olan öğretmenlik ve psikologluk gibi mesleklerde, sosyal zekânın yüksek olması önemlidir. Çünkü sosyal zekâsı yüksek olan insan, bireyleri beden dillerinden, konuşmalarından, söylediklerinden ve söylemediklerinden yola çıkarak doğru bir şekilde değerlendirme becerisine sahiptirler. Bir bakıma, muhatap aldıkları insanları neyin motive ettiğini kolay bir şekilde tespit edebilirler. Sosyal zekâsı yüksek insanlarla ilgili değinmemiz gereken bir başka önemli özellik ise ilişki tarzları. Bu insanlar, besleyici ilişki tarzı dediğimiz, açık, samimi ve olumlu bir iletişim tarzına sahiptirler. Diğer insanlar bu kişilerle zaman geçirmekten keyif alırlar. Sosyal zekâsı düşük insanlar ise zehirleyici ilişki tarzına sahiptirler. Bu tarzda, iletişim halinde olunan kişiyi küçümseme, ona karşı kibirlenme ve karşıdaki kişiyle aşağılayıcı tarzda bir ilişki kurma söz konusudur.
Sosyal zekâ geliştirilebilir mi?
Sosyal zekâ, akademik zekâdan (IQ) farklı olarak büyük oranda geliştirilebilir. Elbette ki sosyal zekânın genetik ve biyolojik yatkınlıkla da ilişkisi vardır. Bazı insanlar doğuştan daha dışadönük ve sıcak kanlıdır. Bazıları ise, daha içedönük, kendi halinde ve soğuk bireylerdir. Ancak sosyal zekânın kapsamında bulunan pek çok özellik sonradan öğrenilebilen ve geliştirilebilecek özelliklerdir. Sözgelimi, dinleme becerileri, girişken davranışlarda bulunma, beden dilini etkili kullanma gibi beceriler öğrenilebilir ve geliştirilebilir özelliklerdir.
Sosyal zekâ, mutluluk ve iyi oluşun önemli bir yordayıcısıdır. Bu konuda iki ayrı bilimsel araştırma yapmıştık. İlkinde, sosyal zekâ ile depresyon arasındaki ilişkileri incelemiştik. Bu araştırma sonucunda, sosyal zekâ ile depresyon arasında negatif ilişkiler bulmuştuk. Yani bireylerin sosyal zekâsı düzeyleri arttıkça depresyon düzeylerinin azaldığı şeklinde bir sonuca ulaşmıştık. İkinci araştırmada ise sosyal zekâ ile mutluluk arasındaki ilişkileri incelemiştik. O araştırmada da sosyal zekânın mutluluğun önemli bir yordayıcısı olduğunu görmüş ve sosyal zekâ arttıkça mutluluğun da arttığı sonucuna ulaşmıştık.
Dr. Bern Siegel, “Uzun yaşamım boyunca öğrendiğim en önemli şey, sevgi ve ilişkilerden daha önemli bir şeyin olmadığıdır” der. İhtiyacımız olan bu sevginin ve nitelikli ilişkilerin yolu da sosyal zekâdan geçmektedir.
