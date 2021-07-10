İnsan kaynaklarında veri analizinin önemi

Haldun PAK - Rasyotek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan Kaynakları bünyesinde barındırdığı milyonlarca verinin toplanması ve yorumlanmasının İnsan Kaynakları personeli tarafından gerçekleştirilmesi durumunda yaşanan zorluklar, zaman ve iş gücü kaybı içinden çıkılmaz bir durumdur. Oysaki hatasız ve eksiksiz veri analizi, raporlama ve yorumlama ile yapılabilecek geri bildirimler İnsan Kaynakları Departmanları (İK) başta olmak üzere şirketlerin tamamı için büyük önem taşımakta, şirketlerin sürdürülebilir bir başarı ivmesi kazanmasını sağlamaktadır. Bu denli stratejik öneme sahip veri analizi konusunda doğru metrikleri kullanmak ve dikkat edilmesi gereken hususları göz önünde bulundurmak; kısa, orta ve uzun vadede şirketlerin kendi sektörleri başta olmak üzere, iş dünyasında fark yaratmalarına imkân sağlayacaktır.

İnsan kaynakları departmanı veri analizinde uygulamalar

İnsan kaynakları departmanlarında pek çok farklı uygulama ile gerçekleştirilebilen veri analizinde temel uygulamalar şu şekildedir:

- Ücret analizi

Gerçekleştirilen veri analizi uygulamaları içerisinde personel ücretlerindeki artış oranları, bölgesel, performansa dayalı, mesleğe göre analizlerinin ana başlığıdır. İnsan Kaynakları Departmanlarının yoğunlukla tercih ettikleri bu uygulama, yıllık olarak gerçekleştirilen maaş artışı süreçleri için büyük önem taşımaktadır.

- Performansa dayalı ücret analizi

Performansa göre ücret analizi ile işten ayrılma ve işe alım maliyetleri anlamında kazanç mümkün kılınır. Bunun yanı sıra gelecek vadeden ve şirkete katkı sağlayan çalışanlar da işletme içinde daha sağlıklı şekilde çalışmaya devam edebilirler.

- Gereksiz, fazla mesai ücret analizi

Şirket içerisinde uygulanan fazla mesailer ile iş kalitesi arasındaki orantıyı ölçümlemek için kullanılır. Fazla mesailerin devamlılığı ya da ölçümlere göre azaltılması bu analiz sonrası ulaşılacak sonuçtur.

İş gücü kaybı analizi: Bu analiz çeşidi de en az performansa dayalı ücret analizi kadar büyük önem teşkil eder. İnsan Kaynakları Departmanın takibinde ve sorumluluğunda olan kıdem, ücret, görev, izin gibi metrikler bu analiz içerisinde ölçümlenir ve raporlanarak iş gücünün etkin kullanıma olanak sağlanır.

Verimlilik artırma analizleri: İki boyutta incelenen verimlilik artırma analizinin ilk boyutunda personel maliyetlerinden tasarruf sağlamak için özellikle SGK’nın veya diğer resmî kurumların verdiği teşviklerden en doğru kişileri yararlandırmaktadır. İkinci boyutunda ise personellerin motivasyonu yükseltmeye yönelik firmaların sağlayacağı maddi manevi unsurları içerir.

- İş gücü devir (turnover) analizi

Çalışanların işten ayrılmasını ölçümleyerek İK Departmanına fayda sağlayan bir analiz olarak karşımıza çıkar. İnsan Kaynakları Departmanının da başarısını ölçümlemesi sebebi ile en önemli görülen veri analizi sayılır.

- Eğitim ve geliştirme yatırımları analizi

İnsan Kaynakları Departmanları hiç kuşkusuz, çalışanlara aldırdıkları eğitimlerin ne denli fayda sağlayıp sağlamadıklarını ölçümlemek isterler. Fayda maliyet anlamında önemli olan bu analiz, verimliliği ölçümlemek konusunda oldukça gereklidir.

- Teşvikli personel yönetim analizi

İstihdama yapılacak katkıların yanı sıra işletmelere sağlayacağı maliyet tasarrufu ile de çokça tercih edilen ve eksiksiz yapılması gereken teşvikli personel yönetim analizi için İK Departmanının manuel olarak çalışması hatalara ve kayıplara sebep olacaktır.

- Veri analizinde dikkat etmesi gerekenler ve dijital dönüşümden faydalanma

İK veri analizi sırasında birçok parametreyi dikkate almalı ve analizler bu noktalar ışında gerçekleştirilmelidir. İK Departmanı bağlı olduğu şirketin kurumsal kimliği ve hedefleri ile doğru orantılı şekilde hareket etmeli, hangi konularda geri bildirime ihtiyaç duyulduğunun tespitini dikkatli şekilde yapmalıdır. Bununla birlikte şirketin başarısının çalışan bağlılığı ile doğru orantılı olduğunu atlamamalı ve çalışan bağlılığının şirket içinde ne denli güçlü olduğunu, eksiksiz ve hatasız şekilde tespit etmeye çalışmalıdır. Veri analizi ve ölçümlemelerin netliği, analizin doğruluğu ve sürdürülebilir başarıya katkısı anlamında tartışmasız en önemli detaylardandır. Bu sebeple İK, veri analizinde ne denli net olabilirse şirket başarısına o denli katkı sağlayabilir. Elbet atlanmaması gereken bir diğer basamak da gerek veri analizi gerekse analiz sonuçlarının geri bildirimi sırasında yapay zekâ desteği alınmasıdır. Analizlerin ve sonrasındaki geri bildirimlerinin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesi için dijital dönüşümün getirilerinden faydalanmak, başarılı çıktılara da olanak sağlayacaktır.

Pek çok veri analizi uygulamasına ihtiyaç duyan İK Departmanları için tek noktadan robotik süreçlerle süreçleri yönetmek artık bir tercih değil, ihtiyaç durumuna gelmiştir. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak dijital dönüşümün profesyonel dünyanın merkezinde bulunduğu çağımızda İnsan Kaynakları Departmanlarının dijital dönüşümün öncülüğünden faydalanarak veri analizlerini dijitale taşımaları; hatasız ölçümlemeler ve yorumlamalar ile en kısa sürede, iş gücü kaybı yaratmadan, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilecekleri yapay zekâ destekli uygulamalarla süreçlerini yönetmelidir.