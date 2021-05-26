İnsan zekasına yaklaşan algoritma ufukta görünmüyor

BİLKENT Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Huawei’nin 5G standardı için temel aldığı “Kutupsal Kodlar” buluşunun sahibi Prof. Erdal Arıkan, Levent Erden’in Next Akademi buluşmasında sunumuna şöyle girdi:

-4G ve 5G’yi insandaki sinir sistemi gibi düşünün. Sinir sistemi, ilettiğinin ne olduğuna bakmaz. En hızlı iletmesi önemlidir.

Parmak yanmasını örnek gösterdi:

-Parmağınızı sobaya tuttunuz. Sinir sistemi oradaki ısıyı ne kadar hızlı, hassas ve güvenilir şekilde beyne taşırsa o kadar iyi.

Otomobil kullanımından da örnek verdi:

-Örneğin “frene bas” komutunun her zaman yüksek güvenilirlikle yerine getirilmesi gerekir.

4G’nin önemli bir kilometre taşı olduğunu anımsattı:

-4G, mobil interneti başlattı.

Bu noktada Türkiye’nin 4G konusundaki tutumunu yorumladı:

-Türkiye, 4G’ye geçişte geç kaldı, bedellerini de ödedi.

Benzeri gecikmenin 5G’ye geçişte de yaşanmaya başladığını vurguladı:

-5G’ye geçişte gecikme de kaybettiriyor.

2019’da yapılan araştırmadan şu öngörüleri paylaştı:

5G, dünya ekonomisine mobil eko sistem üzerinden 1.1 trilyon dolarlık doğrudan katkı yapacak.

Dolaylı katkı 4.1 trilyon doları bulacak.

4G ile 5G arasındaki farkı sağlıktan örnekle anlattı:

-4G’nün gücüyle uzaktan ameliyat tavsiye edilmez. 5G’nin hızı ve gücüyle uzaktan ameliyat mümkün olur.

5G’nin yeni internet şirketlerinin ortaya çıkmasına kapı açacağını belirtti:

-5G ile internet 10 kat daha hızlanacak. 5G, internette yeni bir dönemin de habercisi aslında. Yeni internet şirketleri ortaya çıkacak.

5G’nin pahalı olduğunu ve kurulumunun zaman aldığını kaydetti:

-5G için dünyada yılda 220 milyar dolar yatırım gerekecek. Türkiye’de ise 5 yıllık dönemde her yıl 2 milyar dolarlık yatırım gündeme gelecek.

Bu aşamada şu noktanın altını çizdi:

-5G’nin ekonomik büyümeye çarpan etkisinin 20-40 kat düzeyinde olduğu dikkate alınırsa, bu yatırımların çok da büyük olmadığı kabul edilebilir.

Prof. Erdal Arıkan, sunumunun yapay zeka ile ilgili bölümüne geçti:

-Aslında yapay zeka 70 yıllık bir serüven. On yıllar süren bir kış uykusu dönemi yaşadı. 2010’da “derin öğrenme” geliştirildi.

Yapay zeka ile yapılabilen bazı işlerden örnekler aktardı:

Yüz tanıma

Ses tanıma

Bazı medikal teşhisleri koyabilme

Otonom sürüş

Bankada kredi kararı verme

Ardından “yapay zeka neleri yapamıyor” başlığı altında sıralama yaptı:

Stratejik düşünemiyor

Duygu, sağduyu yok

Yaratıcı düşünce yok

Sonra şu mesaj üzerinde durdu:

-İnsan zekasına yaklaşan yapay zeka algoritması ufukta görünmüyor.

Sunumunu tamamlarken bir kez daha yineledi:

-Türkiye’nin 5G’ye geçmesi şart…

Bu mesajını makine sektörü analizi ile pekiştirdi:

-Makine sektöründe 17 bin KOBİ var. Eğer teknolojileri bugünkü düzeyde kalırsa, kuş uçmaz kervan geçmez bir hal alırlar…

5G konusunda Prof. Erdal Arıkan’a kulak veren çıkar mı?

33 ilden 7 bin Çiftçi Senedi’yle 46 milyon liralık VDMK sattılar

BANKACI Nebil İlseven, geçen gün gazeteye uğradı, son 1.5 yıldır içinde yer aldığı projeyi anlattı:

-Murat Gülkan, Onur Aydoğan ve Umut Aydoğan’la OMG Capital’de birlikteyiz. Sadece Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) işi yapıyoruz.

VDMK’ın tanımını anımsattı:

-VDMK, kurumların bilançolarında yer alan senet veya teminata konu alacaklarının nihai yatırımcılara satılabilir menkul kıymetlere dönüştürülmüş halidir.

Tedarik zincirlerinin finansman alışkanlıklarına işaret etti:

-Tedarik zincirini oluşturan tüm reel sektör şirketleri, faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi ülkemizde ağırlıklı olarak geleneksel bankacılık ve faktoring işlemleri ile sağlanıyor.

Yurtdışındaki durumu özetledi:

-Ülkemizdeki uygulamaların aksine VDMK’lar yurtdışında yaygın olarak kullanılıyor.

VDMK’ların şirketler açısından cazip yönüne dikkat çekti:

-VDMK’ları cazip kılan özelliklerin başında düşük maliyetle finansmana erişim imkanı sağlaması yer alıyor. VDMK, kaynağın nihai yatırımcıdan direk şirketlere aktarılmasını sağlıyor.

VDMK’ların bilançonun likit hale gelmesini sağladığını kaydetti:

-VDMK ile şirket alacakları tamamen bilançodan çıkarılıyor ve finansman sağlanıyor. Bilançoda alacaklarda izlenen değerler nakde çevrilmiş oluyor.

OMG Capital’in Aralık 2019’da kurulduğunu bildirdi:

-Şubat 2020’de ilk yaptığımız iş Tarfin Tarım A.Ş. için 41 il, 3 bin 120 köyden 7 bin 815 çiftçinin senetlerine dayalı 46 milyon liralık VDMK satışı gerçekleştirdik. Çiftçilerin ortalama kişi başı borcu 4-7 bin lira arasında değişiyordu.

Ardından 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Pasha Bank’la OMG Capital’in birlikte düzenleyeceği webinar bilgilerini paylaştı:

-Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler”in konuşulacağı bir webinar olacak.

Konuşmacıları sıraladı:

· Cenk Eynehan (Pasha Bank Genel Müdürü), Prof. Göksel Aşan (Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı), Ali Erdurmuş (SPK Başkan Yardımcısı), Murat Gülkan (OMG Capital Advisors Genel Müdürü), Cansu Yazkan (Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Memecan (Tarfin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı), Erhan Topaç (TSPB Yönetim Kurulu Üyesi-Gedik Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Coşkun Küçüközmen (İzmir Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Başkanı), Mustafa Selçuk (Polsan Genel Müdürü), Emrah Ayrancı (Ak Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı), Kerem Aksoy (Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü), Ali Ağaoğlu (Ekonomist), Umurcan Gago (PwC Partner)

Banka, faktoring gibi seçeneklere göre uygun maliyet söz konusuysa VDMK önümüzdeki dönemde daha sık gündeme gelir değil mi?

Enerji Ekseninde Yeşil Mutabakat

DÜNYA Gazetesi bugün saat 11.30’da ihracatçı, sanayici ve üreticileri Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konusunda bilgilendirme amacıyla önemli bir webinar düzenliyor:

• Enerji Ekseninde Yeşil Mutabakat…

Webinar’da kamu, akademi dünyası ve sektörden uzman isimler yer alacak. Yeşil Mutabakat ile birlikte yaşanması beklenen değişimin enerji alanındaki etkileri tartışılacak.

Etkinliği izlemek için kayıt adresi şöyle:

• www.dunyaym.com

Sadece enerji sektörünü değil, ihracatçıları, sanayicileri etkinliği izlemeye bekliyoruz.

