İnsanı anlamak

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdiptas.com

İnsan neden 18 saat çalışmakla, işkolik olmakla övünür? Neden çalışanları üzerinde baskı kurmakla böbürlenir ve onları işten çıkarmanın hikayesini ballandıra ballandıra anlatır?

Neden dinlemek yerine hep kendi başarılarını anlatır? Tanınmış bir şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya geldim geçenlerde. Başarılı olmak için çok çalışıyordu. Yıllarca çok iyi para biriktirerek refah seviyesine ulaşmıştı. Ailesine ayıracak vakti yoktu. Çok fazla kişinin yönetiminden sorumluydu. İş yerindeki despot tavrıyla ünlüydü.

Çalışanlar odasına girmeye korkuyor, fikir dahi danışamıyorlardı. Sert kuralları vardı. İşler tam istediği gibi gitmediğinde etrafındakilere sinirleniyor, hatta onları işten çıkarıyordu. Kendi başarılarını anlatmaya doyamıyordu ancak mutlu ve huzurlu değildi. Siz de böyle insanlarla, yöneticilerle tanışıyorsunuzdur eminim. İnsanları böyle davranmaya iten, aslında insanın 6 temel ihtiyacını olumsuz bir şekilde gidermeye yönelik çaba göstermeleri. Herkes bu ihtiyaçları bazen bilinçli bazen bilinç dışı olarak karşılamaya çalışıyor.

6 temel ihtiyaç

35 yılı aşkın bir süredir milyonlarca insanla çalışmalar yapan, performans koçu Tony Robbins’in modellediği bu altı ihtiyaç insani daha iyi anlamamızı sağlıyor. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’nden yola çıkılarak modellenen bu altı temel ihtiyaç teorisi bütün insanlara uygulanabiliyor. Bizi ve çevremizdekileri güdüleyen 6 temel ihtiyacı anladığımızda hem kişisel gelişim hem de iletişim açısından muazzam bir ilerleme kaydetmek mümkün.

1- GÜVENDE HİSSETME:

Bu ihtiyaç, insanın en temel ihtiyacı. Hepimiz önce kendimizi güvende hissetmek istiyoruz, çünkü acı çekmekten kaçınıyoruz. Kimisi hesabında 1 milyon dolar olduğunda, kimisi 18 saat çalıştığında, kimisi de sadece dua ettiğinde ya da her sabah spor yaptığında bu ihtiyacı karşılar. İnsanların kendilerinden daha geride arkadaşlar edinmesinin de ya da kendilerini zorlamayan, kapasitelerinin altında bir işte çalışmaya devam etmelerinin altında yatan neden de bu ihtiyacı karşılama yani kendini güvende hissetme içgüdüsü... Az önce bahsettiğim yönetici de etrafındaki insanlara sinirlenerek, çok çalışarak ve çok para sahibi olarak bu ihtiyacını karşılıyor ve kendini güvende hissediyor.

2- DEĞİŞİKLİK YARATMA:

Bu ikinci ihtiyaç aslında birinci ihtiyacın tam tersi. Değişiklik arama ihtiyacı. Güvenli bir şekilde yaşamak insana rahatlık verir. Rahatlık başta keyifli gibi gelse de insan yapısı gereği bir süre sonra sıkılır ve değişiklik yapmak ister. Yeni hedefler belirlemek, yeni öğretilerin pesinden koşmak, dünyayı gezerek bilgisini artırmak değişiklik yaratma ihtiyacını pozitif yönde karşılamaya örnektir. Bazıları üç ayda bir iş değiştirerek bu ihtiyacı giderirken, bazıları yeni bir hobi ya da beceri edinerek hayatında değişim yaratır.

3- KENDİNİ ÖNEMLİ HİSSETME:

Her insan kendini önemli hissetme, özel hissetme ihtiyacı içerisindedir. Bu ihtiyacı gidermek için statü sahibi olmak, çok para kazanmak, en iyi okullara gitmek ve bu şekilde özel olduğunu kanıtlamak ister. Yukarıda bahsettiğim yönetici de işkolik olmakla övünerek, etrafındakilere sinirlenerek, kendi başarılarından bahsederek aslında önemli olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak bunun bedeli şirketteki çalışanlarla ve kendisiyle derin ve anlamlı ilişki kuramamak oluyor. Eğer bu yönetici başkalarına yardım etme, işini en iyi şekilde yapma, konusunda uzman olma yolunu seçseydi kendisini yine önemli hissedip güçlenecek, çalışanlarını da güçlendirecekti.

4- SEVGİ VE İLİŞKİDE OLMA İHTİYACI:

Her bebek sevgi ihtiyacı ile doğar. Bu yüzden de anne doğurur doğurmaz oksitosin hormonu salgılar ve çocuğuna sevgi verir. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki sevgi alamayan çocuk ölebilmektedir. Sevgi alışverişi insanın en temel ihtiyaçlarından birisi. Kurban rolüne bürünerek sevgi ihtiyacını karşılamaya çalışmak olumsuz, başkalarının hayatlarına değer katarak, karşılıksız sevgi vererek yaşamak olumlu bir şekilde bu ihtiyacı karşılamaya örnektir. Bir yönetici ilişkilerini karşılıksız sevgi verme, çalışanlarına değer katma üzerine kurarsa hem fark yaratır hem de kendi hayatında da daha mutlu olur.

5- GELİŞME İHTİYACI:

Bu ve bundan sonraki ihtiyaç önceki dört ihtiyaçtan daha farklı olarak insanın ruhunu zenginleştirir, hayattan daha fazla keyif almayı sağlar. İnsan kendisini geliştirdikçe mutlu olduğunu hisseder.

6-BAŞKALARINA YARDIM ETME:

Bu ihtiyacın giderilmesi insanın daha huzurlu bir yasam kurmasını sağlar. O yüzdendir ki çok önemli pozisyonlara gelmiş liderler, uzmanlar hayata dair bildiklerini kitap yazarak ya da konuşmalar yaparak başkalarına aktarmak isterler. Farkındalık yaratmak Mutlu ve huzurlu yaş am kurmanın yolu gelişmek ve öğrendiklerinizi başkalarına aktarmaktan geçer. Bu 6 ihtiyacı nasıl giderdiğimize dair farkındalık, daha iyi bir birey, daha iyi bir yönetici, daha iyi bir lider olma yönünde adım atmamızı sağlar. Birlikte çalıştığımız insanları daha iyi tanımamıza ve onlarla daha iyi ilişki kurmamıza yarar. Örneklerle ve hikayelerle anlatmaya çalıştığım üzere bu 6 temel ihtiyacı anlamlı, bize güç veren şekilde ya da olumsuz yollarla, bizi geriletecek şekilde gidermek mümkün.

Seçim sizin.