İnsani yardımdan tasarruf

Dünyanın insani yardımı konuşma bi­çimiyle ona ayırdığı para arasındaki makas giderek açılıyor. Güney Sudan bu­nun en sert örneklerinden biri. WFP ve UNHCR, finansman açığı nedeniyle 650 binden fazla mülteci ve sığınmacının gı­da ve temel yardımlara erişiminin daha da azalabileceğini söylüyor. Ülkede 7,8 mil­yondan fazla insan akut gıda güvensizliği yaşıyor. WFP’nin yalnızca 2026’nın geri kalanı için açığı 258 milyon dolar.

Bunu Afrika’ya ait uzak bir felaket gibi okumak kolay. Oysa asıl mesele tam bura­da başlıyor. Çünkü insani yardım sistemi bir ülkede küçüldüğünde sonuçları o ül­kenin sınırlarında kalmıyor. Açlık, yok­sulluk ve güvensizlik derinleşiyor; insan­ların yaşadıkları yerde kalma imkânı da daralıyor. Sonra aynı dünya, başka bir ma­sada göçü nasıl yöneteceğini tartışıyor. Türkiye açısından bu çelişkinin en yakın ve en somut karşılığı ise Suriye’de karşı­mıza çıkıyor.

Suriye başlıca alıcılardan biri

Dünya Gıda Programı, finansman yeter­sizliği nedeniyle acil gıda yardımını mayıs ayında 1,3 milyon kişiden 650 bine indir­di. Milyonlarca insanın yararlandığı ül­ke çapındaki ekmek desteği de durdurul­du. Suriye’de hâlâ 7,2 milyon insan akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Üste­lik bütün bunlar, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün Türkiye siyasetinin ve kamu­oyunun temel başlıklarından biri oldu­ğu dönemde yaşanıyor. Buradaki çelişkiyi görmezden gelmek zor: Türkiye Suriyeli­lerin geri dönüşünü konuşuyor; dünya ise insanların döneceği yerde hayat kurma­sını mümkün kılan sistemin finansmanı­nı daraltıyor.

UNHCR verileri meselenin yalnızca sınırı geçmek olmadığını gösteri­yor. Türkiye’den 2016’dan bu yana 1,4 mil­yondan fazla Suriyeli gönüllü olarak dön­dü; bunun 667 binden fazlası Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında gerçekleşti. Ma­yıs sonunda Türkiye’de geçici koruma al­tında yaklaşık 2,26 milyon Suriyeli bulu­nuyordu. Dönüş kararlarında ise güvenlik kadar temel hizmetlere erişim ve geçim imkânları belirleyici oluyor.

Yardım azalırken yük büyüyor

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri baş­ka, orada yeniden hayat kurabilmeleri başka. Hasarlı konutlar, sınırlı kamu hiz­metleri ve iş imkânlarının yetersizliği de­vam ediyorsa “geri dönüş” istatistikte ta­mamlanıyor ama hayatta tamamlanmı­yor. İşte sürdürülebilir kalkınmanın göçle buluştuğu yer tam burası. İnsani yardım da bu noktada yardımseverlik başlığın­dan çıkıp göç politikası, dış politika, eko­nomik yük paylaşımı ve bölgesel istikrar meselesine dönüşüyor.

Üstelik yardım bütçelerindeki daral­ma birkaç ülkeyle sınırlı değil. OECD’ye göre küresel resmi kalkınma yardımları 2025’te reel olarak yüzde 23,1 gerileyerek kayıtlardaki en büyük yıllık düşüşü yaşa­dı. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımı da 7,5 milyar dolara, milli gelirin yüzde 0,5’ine indi; reel düşüş yüzde 9. Türkiye yardımlarının büyük bölümünü ikili ka­nallardan yapıyor, ağırlık Orta Doğu’da ve Suriye başlıca alıcılardan biri.

Tasarruf kimin hesabına?

Bu yüzden meseleyi “Batı neden yardım etmiyor?” kolaycılığına sıkıştırmak doğ­ru değil. Türkiye dahil bütün yardım ak­törlerinin önünde aynı hesap var: Bugün insani yardımdan tasarruf ederek gerçek­ten para mı kazanıyoruz, yoksa yarının göç, güvenlik ve sosyal uyum maliyetleri­ni mi büyütüyoruz? 2030 hedeflerine dört yıl kalmışken bu çelişki daha görünür ha­le geliyor. Açlığa son vermeyi, yoksulluğu azaltmayı, eşitsizliklerle mücadeleyi ko­nuşuyoruz ama bu hedefleri taşıyacak fi­nansmanı aynı anda geri çekiyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma insanların yal­nızca ülkelerine dönmesini değil, döndük­lerinde orada güvenli ve insanca bir hayat kurabilmelerini de mümkün kılmak zo­runda. Dünya bugün yardım bütçelerini kısmayı mali disiplin sayabilir. Fakat in­sanların tutunamadığı coğrafyalarda o ta­sarrufun faturası, er ya da geç başka bir sı­nır kapısında yeniden önümüze gelecektir.