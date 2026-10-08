İnsani yardımdan tasarruf
Dünyanın insani yardımı konuşma biçimiyle ona ayırdığı para arasındaki makas giderek açılıyor. Güney Sudan bunun en sert örneklerinden biri. WFP ve UNHCR, finansman açığı nedeniyle 650 binden fazla mülteci ve sığınmacının gıda ve temel yardımlara erişiminin daha da azalabileceğini söylüyor. Ülkede 7,8 milyondan fazla insan akut gıda güvensizliği yaşıyor. WFP’nin yalnızca 2026’nın geri kalanı için açığı 258 milyon dolar.
Bunu Afrika’ya ait uzak bir felaket gibi okumak kolay. Oysa asıl mesele tam burada başlıyor. Çünkü insani yardım sistemi bir ülkede küçüldüğünde sonuçları o ülkenin sınırlarında kalmıyor. Açlık, yoksulluk ve güvensizlik derinleşiyor; insanların yaşadıkları yerde kalma imkânı da daralıyor. Sonra aynı dünya, başka bir masada göçü nasıl yöneteceğini tartışıyor. Türkiye açısından bu çelişkinin en yakın ve en somut karşılığı ise Suriye’de karşımıza çıkıyor.
Suriye başlıca alıcılardan biri
Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliği nedeniyle acil gıda yardımını mayıs ayında 1,3 milyon kişiden 650 bine indirdi. Milyonlarca insanın yararlandığı ülke çapındaki ekmek desteği de durduruldu. Suriye’de hâlâ 7,2 milyon insan akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.
Üstelik bütün bunlar, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün Türkiye siyasetinin ve kamuoyunun temel başlıklarından biri olduğu dönemde yaşanıyor. Buradaki çelişkiyi görmezden gelmek zor: Türkiye Suriyelilerin geri dönüşünü konuşuyor; dünya ise insanların döneceği yerde hayat kurmasını mümkün kılan sistemin finansmanını daraltıyor.
UNHCR verileri meselenin yalnızca sınırı geçmek olmadığını gösteriyor. Türkiye’den 2016’dan bu yana 1,4 milyondan fazla Suriyeli gönüllü olarak döndü; bunun 667 binden fazlası Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında gerçekleşti. Mayıs sonunda Türkiye’de geçici koruma altında yaklaşık 2,26 milyon Suriyeli bulunuyordu. Dönüş kararlarında ise güvenlik kadar temel hizmetlere erişim ve geçim imkânları belirleyici oluyor.
Yardım azalırken yük büyüyor
Mültecilerin ülkelerine dönmeleri başka, orada yeniden hayat kurabilmeleri başka. Hasarlı konutlar, sınırlı kamu hizmetleri ve iş imkânlarının yetersizliği devam ediyorsa “geri dönüş” istatistikte tamamlanıyor ama hayatta tamamlanmıyor. İşte sürdürülebilir kalkınmanın göçle buluştuğu yer tam burası. İnsani yardım da bu noktada yardımseverlik başlığından çıkıp göç politikası, dış politika, ekonomik yük paylaşımı ve bölgesel istikrar meselesine dönüşüyor.
Üstelik yardım bütçelerindeki daralma birkaç ülkeyle sınırlı değil. OECD’ye göre küresel resmi kalkınma yardımları 2025’te reel olarak yüzde 23,1 gerileyerek kayıtlardaki en büyük yıllık düşüşü yaşadı. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımı da 7,5 milyar dolara, milli gelirin yüzde 0,5’ine indi; reel düşüş yüzde 9. Türkiye yardımlarının büyük bölümünü ikili kanallardan yapıyor, ağırlık Orta Doğu’da ve Suriye başlıca alıcılardan biri.
Tasarruf kimin hesabına?
Bu yüzden meseleyi “Batı neden yardım etmiyor?” kolaycılığına sıkıştırmak doğru değil. Türkiye dahil bütün yardım aktörlerinin önünde aynı hesap var: Bugün insani yardımdan tasarruf ederek gerçekten para mı kazanıyoruz, yoksa yarının göç, güvenlik ve sosyal uyum maliyetlerini mi büyütüyoruz? 2030 hedeflerine dört yıl kalmışken bu çelişki daha görünür hale geliyor. Açlığa son vermeyi, yoksulluğu azaltmayı, eşitsizliklerle mücadeleyi konuşuyoruz ama bu hedefleri taşıyacak finansmanı aynı anda geri çekiyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma insanların yalnızca ülkelerine dönmesini değil, döndüklerinde orada güvenli ve insanca bir hayat kurabilmelerini de mümkün kılmak zorunda. Dünya bugün yardım bütçelerini kısmayı mali disiplin sayabilir. Fakat insanların tutunamadığı coğrafyalarda o tasarrufun faturası, er ya da geç başka bir sınır kapısında yeniden önümüze gelecektir.
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