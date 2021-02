“İnsanları istedikleri değişimi yaratmaları için güçlendiriyoruz”

Değişim platformu Change.org Türkiye, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2020 raporunda, “Türkiye 2020’de çok değişti” ifadesini kullandı.

Bunun başlıca nedeni, 2019’da farklı konularda değişim talep eden ve başarıyla sonuçlanan 168 kampanya varken, bu sayının 2020’de 295’e ulaşmış olması.

Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, Change.org’un sağladığı faydayı, “Kimsenin güçsüz olmadığı ve değişim yaratmanın günlük hayatın parçası olduğu bir dünyada insanları, görmek istedikleri değişimi yaratmaları için güçlendirmek” sözleri ile tanımlıyor.

Change.org’un tüm dünyada 450 milyona yakın, Türkiye’de ise 18 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğunu ifade eden Dr. Özesmi, Türkiye’de 2012 yılında kurulan platformun bilinirliğinin 8 yıldır arttığını söylüyor. Öyle ki, sadece 2020 yılında 1.1 milyon yeni kullanıcı eklenmiş Change.org’a. Yani 1.1 milyon kişi ilk kez Change.org’da imza atmış ya da kampanya başlatmış. Dr. Uygar Özesmi ile, Change.org platformunun yaratmayı hedeflediği etkiyi konuştuk:

Mahallenizde bozuk olan yolların yapılması da bir değişim

“Değişim isteği her zaman, her toplum için var. İlla ki köklü değişimlerden bahsediyor olmamız gerekmiyor. Mahallenizde bozuk olan yolların yapılması da bir değişimdir. Sosyal medya sayesinde insanlar rahatsız oldukları, düzelmesini istedikleri her konuda daha yüksek sesle değişim isteklerini ifade edebiliyorlar. Change. org da bunun için fevkalade bir araç sunuyor. İmza kampanyaları aynı zamanda, aynı değişimi isteyen insanların bir araya geldikleri bir platform. Diyelim ki başlattığınız kampanyayı 1000 kişi imzaladı. Artık sizin iletişim kurabileceğiniz, aynı amaca inanmış, bu değişim için sizinle birlikte mücadele eden 1000 kişi var demektir.”

Hayatında internet olan herkes kullanıyor

“Nasıl ki interneti kullanan insanlar çok çeşitliyse, Change.org’u kullananlar da öyle. Belli bir politik görüş, belli bir mücadele alanı ya da yaş grubu ağırlıklı diyemeyiz. Örneğin Ayasofya’nın ibadete açılması için çok sayıda imza atıldığı gibi, müze olarak kalması için de atılıyor. Bu günlerde okulların açılmasını isteyen öğrenciler de kampanya yürütüyor, açılmasını istemeyenler de, emekli hakları için de kampanyalar var, öğrenci hakları, kadın hakları, çocuk hakları için de. Hayatında internet olan ve değiştirmek istedikleri için harekete geçmek isteyen herkes kullanıyor.”

Nüfusa oranla en fazla kullanıcı olan ülkelerden biriyiz

“Kampanya başlatabilmenin tek koşulu, 16 yaş üzeri olmak ve topluluk kurallarımıza uymak. Topluluk kurallarımızın en temeli, nefret söylemine izin vermiyor olmamız. Küfür, hakaret içeren kampanyalar yer alamaz. Konu konusunda bir kısıtlama yok, herkes istediği konuda başlatabilir. Kampanyaları kişiler başlattığı için, kampanya konularını da başlatan kişiler seçiyor. 2020 yılında toplam 30 bin 533 kampanya başlatıldı. Yani ayda yaklaşık 2 bin 500 kampanya başlatılıyor. Tüm dünyada bir ayda başlatılan kampanya sayısı 45 bine yakın. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda nüfusa oranla Türkiye’de belirgin bir farklılık yok ama Change.org şubelerinin olduğu ülkelerde nüfusa oranla en fazla kullanıcı olan ülkelerden biriyiz.”

Değişimi gerçekleştirebilecek kişi ve kurumlar da platformda

Change.org’ta, kullanıcılar gibi, karar verici, yani “istenilen değişimi gerçekleştirecek kişi ve kurum hesapları” da var. Örneğin Fransız Cumhurbaşkanı François Macron, bir karar verici hesabına sahip. Change.org Türkiye’de ise 14 karar verici hesap var. Bunlar; Bodrum Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Medical Park Hastaneler Grubu, İZSU Genel Müdürlüğü, Koton, Morhipo Kurumsal İletişim, CarrefourSA, Unilever Türkiye, Casper Türkiye, Tedx İstanbul, Anadolu Sigorta ve Bla Bla Car.

COVID-19 döneminde her zamankinden daha fazla imza kampanyası başlatıldı

“Covid-19 sürecinde, fiziksel olarak birbirimizden uzak kalmamıza karşılık çevrimiçi platformlarda daha da çok bir araya geldik. Bu dönemde Change.org Türkiye’de her zamankinden daha fazla imza kampanyası başlatıldı ve biz de bu kampanyaları diğer kullanıcılarımıza ve tüm Türkiye’ye duyurmak için her zamankinden daha fazla çaba gösterdik. 2020 yılında önceki yıllara oranla çok daha fazla kampanyan başarıya ulaştı. 2019’da başarı olarak ilan edilen kampanya sayısı 168’ken, 2020’de bu sayı 295’e çıktı.”

En fazla imza toplayan kampanya

Hayvanlara yönelik şiddetin suç sayılması

“Change.org’da bugüne dek en fazla imza toplanan kampanya 1 milyon 500 binin üzerinde imzayla, hayvanlara yönelik şiddetin suç sayılmasını talep eden kampanya. Talep edilen yasa henüz yaşama geçmemiş olsa da, çok önemli adımlar atıldı bu konuda. Meclis’te bir hayvan hakları komisyonu kuruldu ve Change.org’da toplanan imzalar da bu komisyona teslim edildi. Yakın zamanda da konunun Meclis’e geleceği haberi verildi geçtiğimiz günlerde. Bugüne dek en fazla imzalanan ikinci kampanyaysa kadına yönelik şiddet suçlarında iyi hal indiriminin kaldırılmasını talep eden ve Gözde Salur tarafından başlatılan kampanya. Bu kampanyada 1 milyon 300 binin üzerinde imza var. 2020 senesinin en fazla imza alanı ise “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun Uygulansın!” kampanyasıydı. 520 bin imza aldı.”