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İnsanlık namına yavaşlıyormuş gibi yapmak

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Rekabet Hukuku Danışmanı RECEP GÜNDÜZ

Geçen hafta bu köşede, Anthropic'ten "hayatları­mızla kumar oynuyorlar" diyerek ayrılan Jacob Coxon'dan söz etmiştik. Coxon konuşulma­ya devam ediyor. İlk günlerde mil­yonluk hisselerini aldıktan sonra ayrıldığı, hatta bu çıkışıyla yapay zekânın gizli reklamını yaptığı bi­le iddia edildi. Sonradan ortaya çıkan tablo ise farklı.

Coxon, Axi­os'a verdiği röportajda Anthro­pic'teki hisselerinin hak edişine iki ay kala ayrıldığını anlattı. Yani ileride ciddi bir servete dönüşe­bilecek payı masada bırakıp kapı­dan çıktı. 27 yaşında bir genç için azımsanmayacak bir etik duruş. Ben yine de bu samimi çıkışın ya­pay zekâ şirketleri tarafından bir pazarlama malzemesine dönüş­türüldüğünü düşünenlerdenim. Ama son bir haftada yaşananlar, meselenin pazarlamadan daha büyük bir şeye evrildiğini göster­di: Piyasanın kurallarını kimin yazacağına.

12 Eylül'de Anthropic'in CE­O'su Dario Amodei bir makale yayımladı. Ana hatlarıyla üç şey söylüyordu. Birincisi, sektör mo­del geliştirme hızını düşürme­li. İkincisi, bağımsız denetçiler şirketlerin içine yerleştirilmeli. Asıl meseleyi ise sona saklamış­tı: Rakip yapay zekâ şirketlerinin güvenlik konusunda birbirleriy­le konuşabilmesi için Washing­ton'dan dar kapsamlı bir rekabet hukuku muafiyeti istiyordu.

Ertesi gün Sam Altman "Da­rio'ya katılıyorum" dedi. Elon Musk da tek cümleyle destek ver­di. Dünyanın en değerli üç yapay zekâ girişiminin patronları aynı anda aynı şeyi istiyordu: Birlikte yavaşlamak. Üstelik bunu insan­lık adına, gerekirse kârlarından taviz vererek yapmaya razı görü­nüyorlardı. Ya da biz öyle düşüne­lim istiyorlardı.

Rakipler aynı masada

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede rakip şirket yöneticile­ri, bir restoranda karşılaştıkların­da bile aynı masaya oturmaktan çekinir oldu. Çünkü rakipler bir araya geldiğinde sohbetin nereye varacağı belli olmaz. Söz üretim miktarına, kapasiteye ya da yeni­lik hızına gelebilir. Bunları birlik­te belirlemenin rekabet otoriteleri gözünde tek bir adı var: Kartel. Ge­rekçe basit. Rekabetin işlevi, hiç­bir şirketin yavaşlamayı göze ala­mamasıdır. Yavaşlayan pazar payı kaybeder, yerini hızlı olan alır. Tü­keticinin kazancı buradan doğar.

Amodei'nin talebi bu mekaniz­mayı tam da kalbinden vuruyor. Tek başına yavaşlamak pazar payı kaybı demek. Birlikte yavaşlamak ise bu riski ortadan kaldırıyor.

Beyaz Saray'ın danışmanı olan David Sacks resmi herkes için bi­raz netleştirdi. Yavaşlamak iste­yen, kimseden izin almadan ya­vaşlayabilir. Yani izin istenen şey yavaşlamak değil, rakiplerle bir­likte yavaşlamak. ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı And­rew Ferguson ise bir adım daha ileri gitti. Ona göre aynı anda hem yeni düzenlemeler hem de reka­bet muafiyeti isteyen şirketlere herkes derin şüpheyle bakmalı çünkü bu, yerleşik konumu koru­maya dönük bir giriş engeli talebi.

Zamanlama da dikkat çekici. Çıkan bazı haberlere göre Anth­ropic, OpenAI ve Google, ortak bir güvenlik standardı kuruluşu için temmuzdan beri toplantı yapıyor. Muafiyet talebi yeni bir işbirliği­ne kapı açmaktan çok, iki aydır süren bir işbirliğine hukuki şem­siye arıyor gibi. Bu açıdan bakın­ca Coxon'un çıkışı, şirketlerin bu çıkışı sahiplenmesi ve ardından gelen "yavaşlayalım" çağrısı yer­li yerine oturuyor. Meğer hikâye­nin eksik kelimesi "birlikte"ymiş. Birlikte yavaşlarken yapılacakla­rın listesi de filmin nasıl biteceği­ne dair epey ipucu veriyor.

Kalemi tutan kuralı yazar

Bir güvenlik standardının ka­lemini kim tutuyorsa, niyeti ne olursa olsun elinde bir rekabet aracı vardır.

Mesele niyet okumak değil. Gü­venlik kaygıları samimi olabilir. Ama yapı, niyetten bağımsız so­nuç üretir. Model eğitimi için mil­yarlarca dolar harcayan üç şirket "güvenli" modelin tanımını, test protokolünü ve piyasaya çıkış eşi­ğini birlikte belirlerse, bu eşik ye­ni girenler için doğal bir duvara dönüşür. Kuralı yazanların, kura­la uyum maliyeti en düşük olanlar olması tesadüf değildir.

Bu, her türlü güvenlik işbirli­ğinin yasaklanması gerektiği an­lamına gelmiyor. Türkiye ve AB başta olmak üzere pek çok reka­bet hukuku, çeşitli koşulları sağla­yan rakip işbirliklerine izin verir: "Birlikte yavaşlama" mottosunun bu kuralların bazılarının mantığı ile çelişeceği kesin. Gerçek bir dış­sallık varsa, yani risk bütün top­luma yayılıyorsa, bu riski denet­leyecek mekanizmayı kurma im­tiyazını riskin kaynağı olan özel kulübe vermek ne kadar akıllıca? Buna verilebilecek bir cevap var: Teknoloji üretmeden düzenleyen kamu otoritelerinin yaratacağı verimsizlikten, bir anlamda Av­rupa'nın düştüğü durumdan kaç­mak ve sorumluluğu alanı en iyi bilen şirketlere bırakmak. Peki bu şirketleri kuralları kendilerine gö­re yazmaktan alıkoyacak olan ne? Bu şirketlerde olduğu varsayılan "hikmet", kamu adına bu işi tekel yaratmadan yapacak başka ku­rumlarda neden olmasın?

Diğer ülkeler masanın neresinde?

Bu tartışma Washington'da yü­rüyor. Pekin'de neler konuşul­duğunu ise bilmiyoruz bile. Ama sonuçları bütün ülkeleri etkile­yecek. Üç şirketin yazacağı stan­dartlar, başka ülkelerde model ge­liştirmeye çalışan bir girişimin yarın uymak zorunda kalacağı standartlar olacak. Masada baş­ka ülkelerden kimse yok çünkü en ileri modeller bugün ağırlıkla ABD ve Çin'deki birkaç şirketin elinde. Diğer ülkelerin çabası el­bette var. Türkiye'de Rekabet Ku­rumu nisanda yapay zekâ piyasa­larını mercek altına aldı, haziran­da da WhatsApp üzerinden farklı yapay zekâ asistanlarına erişimin önünü açtı. Bu, dijital geçit bekçi­lerinin yapay zekâ çağında kapıyı kapatmasına izin verilmeyeceği­nin işareti olarak okunabilir. Ama ulusal düzenlemelerin erişimi sı­nırlı; yapay zekâ devlerinin kural­ları küresel ölçekte belirleme gü­cü ise her geçen gün büyüyor.

Frene basma yetkisi

Geçen hafta tehlike söyleminin bir güç reklamı olduğunu yazmış­tık. Bu hafta o reklamın bir iş mo­deline dönüştüğünü görüyoruz. Önce teknolojinin ne kadar tehli­keli olduğu anlatılıyor. Ardından bu tehlikeyi yalnızca onu üreten­lerin yönetebileceği ima ediliyor. Son adımda da bu yönetimin ra­kiplerle birlikte, rekabet kuralla­rının dışında yapılması isteniyor.

Yapay zekânın bir frene ihtiyacı olabilir. Ama frene basma yetki­si, yarışta önde gidenlerin elinde olmamalı.

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