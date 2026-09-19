İnsanlık namına yavaşlıyormuş gibi yapmak
Rekabet Hukuku Danışmanı RECEP GÜNDÜZ
Geçen hafta bu köşede, Anthropic'ten "hayatlarımızla kumar oynuyorlar" diyerek ayrılan Jacob Coxon'dan söz etmiştik. Coxon konuşulmaya devam ediyor. İlk günlerde milyonluk hisselerini aldıktan sonra ayrıldığı, hatta bu çıkışıyla yapay zekânın gizli reklamını yaptığı bile iddia edildi. Sonradan ortaya çıkan tablo ise farklı.
Coxon, Axios'a verdiği röportajda Anthropic'teki hisselerinin hak edişine iki ay kala ayrıldığını anlattı. Yani ileride ciddi bir servete dönüşebilecek payı masada bırakıp kapıdan çıktı. 27 yaşında bir genç için azımsanmayacak bir etik duruş. Ben yine de bu samimi çıkışın yapay zekâ şirketleri tarafından bir pazarlama malzemesine dönüştürüldüğünü düşünenlerdenim. Ama son bir haftada yaşananlar, meselenin pazarlamadan daha büyük bir şeye evrildiğini gösterdi: Piyasanın kurallarını kimin yazacağına.
12 Eylül'de Anthropic'in CEO'su Dario Amodei bir makale yayımladı. Ana hatlarıyla üç şey söylüyordu. Birincisi, sektör model geliştirme hızını düşürmeli. İkincisi, bağımsız denetçiler şirketlerin içine yerleştirilmeli. Asıl meseleyi ise sona saklamıştı: Rakip yapay zekâ şirketlerinin güvenlik konusunda birbirleriyle konuşabilmesi için Washington'dan dar kapsamlı bir rekabet hukuku muafiyeti istiyordu.
Ertesi gün Sam Altman "Dario'ya katılıyorum" dedi. Elon Musk da tek cümleyle destek verdi. Dünyanın en değerli üç yapay zekâ girişiminin patronları aynı anda aynı şeyi istiyordu: Birlikte yavaşlamak. Üstelik bunu insanlık adına, gerekirse kârlarından taviz vererek yapmaya razı görünüyorlardı. Ya da biz öyle düşünelim istiyorlardı.
Rakipler aynı masada
Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede rakip şirket yöneticileri, bir restoranda karşılaştıklarında bile aynı masaya oturmaktan çekinir oldu. Çünkü rakipler bir araya geldiğinde sohbetin nereye varacağı belli olmaz. Söz üretim miktarına, kapasiteye ya da yenilik hızına gelebilir. Bunları birlikte belirlemenin rekabet otoriteleri gözünde tek bir adı var: Kartel. Gerekçe basit. Rekabetin işlevi, hiçbir şirketin yavaşlamayı göze alamamasıdır. Yavaşlayan pazar payı kaybeder, yerini hızlı olan alır. Tüketicinin kazancı buradan doğar.
Amodei'nin talebi bu mekanizmayı tam da kalbinden vuruyor. Tek başına yavaşlamak pazar payı kaybı demek. Birlikte yavaşlamak ise bu riski ortadan kaldırıyor.
Beyaz Saray'ın danışmanı olan David Sacks resmi herkes için biraz netleştirdi. Yavaşlamak isteyen, kimseden izin almadan yavaşlayabilir. Yani izin istenen şey yavaşlamak değil, rakiplerle birlikte yavaşlamak. ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Andrew Ferguson ise bir adım daha ileri gitti. Ona göre aynı anda hem yeni düzenlemeler hem de rekabet muafiyeti isteyen şirketlere herkes derin şüpheyle bakmalı çünkü bu, yerleşik konumu korumaya dönük bir giriş engeli talebi.
Zamanlama da dikkat çekici. Çıkan bazı haberlere göre Anthropic, OpenAI ve Google, ortak bir güvenlik standardı kuruluşu için temmuzdan beri toplantı yapıyor. Muafiyet talebi yeni bir işbirliğine kapı açmaktan çok, iki aydır süren bir işbirliğine hukuki şemsiye arıyor gibi. Bu açıdan bakınca Coxon'un çıkışı, şirketlerin bu çıkışı sahiplenmesi ve ardından gelen "yavaşlayalım" çağrısı yerli yerine oturuyor. Meğer hikâyenin eksik kelimesi "birlikte"ymiş. Birlikte yavaşlarken yapılacakların listesi de filmin nasıl biteceğine dair epey ipucu veriyor.
Kalemi tutan kuralı yazar
Bir güvenlik standardının kalemini kim tutuyorsa, niyeti ne olursa olsun elinde bir rekabet aracı vardır.
Mesele niyet okumak değil. Güvenlik kaygıları samimi olabilir. Ama yapı, niyetten bağımsız sonuç üretir. Model eğitimi için milyarlarca dolar harcayan üç şirket "güvenli" modelin tanımını, test protokolünü ve piyasaya çıkış eşiğini birlikte belirlerse, bu eşik yeni girenler için doğal bir duvara dönüşür. Kuralı yazanların, kurala uyum maliyeti en düşük olanlar olması tesadüf değildir.
Bu, her türlü güvenlik işbirliğinin yasaklanması gerektiği anlamına gelmiyor. Türkiye ve AB başta olmak üzere pek çok rekabet hukuku, çeşitli koşulları sağlayan rakip işbirliklerine izin verir: "Birlikte yavaşlama" mottosunun bu kuralların bazılarının mantığı ile çelişeceği kesin. Gerçek bir dışsallık varsa, yani risk bütün topluma yayılıyorsa, bu riski denetleyecek mekanizmayı kurma imtiyazını riskin kaynağı olan özel kulübe vermek ne kadar akıllıca? Buna verilebilecek bir cevap var: Teknoloji üretmeden düzenleyen kamu otoritelerinin yaratacağı verimsizlikten, bir anlamda Avrupa'nın düştüğü durumdan kaçmak ve sorumluluğu alanı en iyi bilen şirketlere bırakmak. Peki bu şirketleri kuralları kendilerine göre yazmaktan alıkoyacak olan ne? Bu şirketlerde olduğu varsayılan "hikmet", kamu adına bu işi tekel yaratmadan yapacak başka kurumlarda neden olmasın?
Diğer ülkeler masanın neresinde?
Bu tartışma Washington'da yürüyor. Pekin'de neler konuşulduğunu ise bilmiyoruz bile. Ama sonuçları bütün ülkeleri etkileyecek. Üç şirketin yazacağı standartlar, başka ülkelerde model geliştirmeye çalışan bir girişimin yarın uymak zorunda kalacağı standartlar olacak. Masada başka ülkelerden kimse yok çünkü en ileri modeller bugün ağırlıkla ABD ve Çin'deki birkaç şirketin elinde. Diğer ülkelerin çabası elbette var. Türkiye'de Rekabet Kurumu nisanda yapay zekâ piyasalarını mercek altına aldı, haziranda da WhatsApp üzerinden farklı yapay zekâ asistanlarına erişimin önünü açtı. Bu, dijital geçit bekçilerinin yapay zekâ çağında kapıyı kapatmasına izin verilmeyeceğinin işareti olarak okunabilir. Ama ulusal düzenlemelerin erişimi sınırlı; yapay zekâ devlerinin kuralları küresel ölçekte belirleme gücü ise her geçen gün büyüyor.
Frene basma yetkisi
Geçen hafta tehlike söyleminin bir güç reklamı olduğunu yazmıştık. Bu hafta o reklamın bir iş modeline dönüştüğünü görüyoruz. Önce teknolojinin ne kadar tehlikeli olduğu anlatılıyor. Ardından bu tehlikeyi yalnızca onu üretenlerin yönetebileceği ima ediliyor. Son adımda da bu yönetimin rakiplerle birlikte, rekabet kurallarının dışında yapılması isteniyor.
Yapay zekânın bir frene ihtiyacı olabilir. Ama frene basma yetkisi, yarışta önde gidenlerin elinde olmamalı.
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