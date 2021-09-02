İnsansız araç kaza yaptığında sorumluluk kimin olacak?

Hande Yayla Oğuzülgen, Buket Altufan Ulu ve Özge Konukçu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 15 yılı aşkın süre Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında çalışarak farklı alanlarda uzmanlaştılar. 3 yıl önce ise güçlerini birleştirme kararı aldılar ve YAK (Yayla Altufan Konukçu) Avukatlık Ortaklığı’nı kurdular. Türkiye’de gerçekleştirilen emsal sayılabilecek birçok büyük projede ve uyuşmazlığın çözüm sürecinde aktif olarak yer alan YAK Avukatlık Ortaklığı, aynı zamanda değişen ticaret hayatının ihtiyaçlarına yanıt verecek danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Aslında hukuk sektörü, yaşadığımız hızlı dönüşüm sürecini en yakından takip etmesi gereken sektörlerin başında geliyor. İş yapış modellerinin değişmesinden, dijitalleşmeden, insan- robot ilişkisinden bahsederken, işin hukuksal tarafını düşünmemek, büyük bir kaosu beraberinde getirebilir. Hande Yayla Oğuzülgen, Buket Altufan Ulu ve Özge Konukçu ile yaşanan bu dönüşüm sürecinde hukuk sektörünün konumunu ve tabi ki hukuk sektöründe kadın olmayı konuştuk.

Hukuk tecrübe işi

“Üniversiteden bu yana hep birlikteydik. 15 yılı aşkın süre başka büyük avukatlık bürolarında çalıştık. Ancak belirli bir noktada kendi ofislerimizde, kendi ahlakımız içerisinde ve tecrübelerimizi genç meslektaşlarımıza aktaracağımız bir hukuk bürosu kurmaya karar verdik. Üçümüzün de çok farklı alanlarda tecrübeleri vardı. Güzel bir sinerji yakaladık. Böylelikle, bizlere destek olan ekip arkadaşlarımızla birlikte müvekkillerimize hukukun her alanında hizmet verebileceğimiz ve temsil sağlayabileceğimiz bir yapı oluşturduk. Amacımız, her zaman etiğin ön planda kalması oldu. Bir de beraber çalıştığımız ekibe de bizimle meslektaş olduklarını unutmadan, öğrenebilecekleri bir ortam sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü avukatlık gerçekten tecrübe işi. Sadece hukuk bilmek değil, yaşanmışlıkları bilmek de önemli.”

Herkes kendini mücbir sebebin içinde buldu

“Pandemi sürecinde belirli alanlarda işler yoğunlaştı. Pandemi kimsenin öngöremediği bir durumdu. Sözleşmelerde yer alan mücbir sebep maddelerinde salgın hastalık, pandemi gibi unsurlar yer alsa da bu durum bazı doğal afetler gibi daha önce yaşanmış bir durum değildi. Açıkçası pandemi sebebi ile mücbir sebep maddelerinin işletileceği öngörülmüyordu. Fakat bütün sektörler kendini pandemi kaynaklı mücbir sebebin içinde buldu. Her sektörden müvekkillerimiz ‘biz ne yapacağız’ diye sormaya başladı.”

İşimiz yaşayan bir iş

“Bizim işimiz yaşayan bir iş. 50 sene önce nelerden bahsederken, bugün kripto paralardan, felçli hastaların düşünce yoluyla konuşabilmelerinden bahsediyoruz. Bizim cevabını aradığımız sorular değişiyor zamanla. Pandemi ile birlikte değişim süreci de hızlandı. Genelinde işimizi katma değer katabilmek için yenilikçi, çözüm odaklı, sektörü, müvekkillerimizin ticari hedefl erini anlayarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birçok değişken olduğundan aslında işimiz yalnızca hukuki düzenlemeleri müvekkillere aktarmaktan öte, hep araştırmayı, gelişimi ve dinamik olmayı gerektirmekte. Bir noktada otomatik, insansız bir araç kaza yaptığında sorumluluk kimin olacak? gibi sorulara cevap arayacağız. Öte yandan tüm dünyada hukuk zor bir şey. Çünkü adaleti aramak o kadar kolay değil ve çok fazla dinamik olması gerekiyor. Bizde ise sistem ‘bu kadar süre geçtikten sonra bu adalet midir’ dedirtecek kadar ağırlaşabiliyor.”

Çevre hukuku artık gündemimizde

“Çevre konusunda dolaylı gelen davalar var. Bundan 10 sene önce bir şirket satın alma yaparken “ruhsatı var mı” diye soruyordu; ama bugün çevre için uzman kişiler ruhsat dışında çevre kurallarına uygun mu diye bakıyor. Bizim de çevre mühendisleriyle kol kola çalışmamız gerekiyor; çünkü çevre hukuku artık gündemimizde. Finansmanlar açısından da bankaların oldukça önem verdiği konular arasında çevre konuları yer alıyor. O nedenle bir projenin finansmanını gerçekleştirirken bankaların çevre konularındaki hususları denetleyen ve yeri geldiğinde gereklilikleri ortaya koyan danışmanları oluyor.”

Genç avukatlara tavsiyeler

Tecrübe çok önemli. Hukukun pratiği fakültede öğrenilenden çok farklı. Alanında uzman avukatlara bağlı çalışarak bu tecrübeyi edinmek oldukça önemli. Hukuk alanında sebat etmek çok önemli, ciddi bir tecrübe gerekiyor ve birden ben oldum demek mümkün değil. Müvekkille nasıl konuşacağınızdan, büyük bir projede ekip içerisinde çalışmayı ya da bu ekipleri yönlendirmeyi öğrenebilmek de çok önemli. Olgunlaştıkça bunlar daha da önem kazanıyor.