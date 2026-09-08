İnternetteki ilanınız artık Maliye’nin sisteminde: 595 No’lu Tebliğ neyi değiştirdi?
Cumartesi günkü Resmî Gazete’de, 538 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni değiştiren 595 Sıra No’lu Tebliğ yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi. Konu, internetteki ilan sitelerinden ve sosyal ağlardan Gelir İdaresi’ne akan bilgi. Bu düzenleme yeni değil; 2022’den beri benzer bir bildirim yükümlülüğü zaten vardı. O halde sorulması gereken soru şu: Dört yıl sonra ne değişti ve bu değişiklik ev satan, araba satan, evini kiraya veren veya sosyal medyadan ürün pazarlayan vatandaş için ne anlama geliyor?
Önce kısa tarihçe
İlk adım 31 Mayıs 2022’de atıldı. 538 No’lu Tebliğ ile taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış ve kiralama ilanlarına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılar, ilan verenlerin kimlik bilgilerini, iş yeri adreslerini, her bir tahsilat ve satış tutarını ve banka hesap bilgilerini aylık olarak BTRANS üzerinden GİB’e bildirmekle yükümlü kılındı. İlk bildirim Haziran 2022 ilanları için yapıldı. O günden bu yana ilan sitelerine kimlik doğrulaması getirilmesi, e-Devlet ile giriş zorunluluğu gibi uygulamaların arkasında büyük ölçüde bu tebliğ vardı.
İkinci adım kanun düzeyinde geldi. 2 Ağustos 2024 tarihli 7524 sayılı Kanun, VUK’un mükerrer 257’nci maddesindeki yetkiyi yalnızca “elektronik ticaret” ile sınırlı olmaktan çıkardı; internet dâhil her türlü dijital ortamın alım, satım, kiralama, ilan ve reklam amacıyla kullanıldığı hallerde erişim sağlayıcılara, içerik sağlayıcılara, yer sağlayıcılara ve sosyal ağ sağlayıcılara bildirim yükümlülüğü getirme yetkisi verdi. Aynı kanun mükerrer 355’inci maddeye, bildirilmeyen her bir ilan için ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesini ve bir bildirim için cezanın (2024 tutarıyla) 10 milyon lirayı aşamayacağını öngören özel bir ceza hükmü ekledi.
595 No’lu Tebliğ, işte bu kanun değişikliğinin iki yıl gecikmeyle tebliğe yansımasıdır.
Peki, 2022’den farkı ne?
Tebliği eskisiyle yan yana koyduğumda beş fark görüyorum:
1-Dayanak genişledi, tebliğ henüz bu genişliği kullanmadı. Fiilî bildirim yükümlülüğü hâlâ satış ve kiralama ilanlarıyla sınırlı. Influencer reklamları ve sponsorlu içerikler için ayrı bir tebliğ veya BTRANS duyurusu beklenmeli.
2-İkili rejim kuruldu. 2022’de üç grup aynı fıkrada, aynı bilgilerle yükümlüydü. Şimdi aracı hizmet sağlayıcıları (ödemeye de aracılık eden pazar yerleri) tahsilat tutarı, tarihi ve banka hesap bilgisini bildirmeye devam ediyor. Yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar ise ayrı bir fıkraya alındı ve onlardan yalnızca üç şey isteniyor: hizmetin sağlandığı internet adresi, ilan verenin kimlik/vergi numarası gibi mükellefiyet tespitine yarayan bilgiler ve ilan bilgileri, tahsilat ve banka bilgisi istenmiyor. Kanaatimce bu, sosyal ağların “bizim elimizde ödeme verisi yok” itirazına idarenin verdiği gerçekçi cevaptır.
1“İş yeri adresi” gitti, “mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler” geldi. Eski metin TCKN/VKN ve iş yeri adresini birlikte istiyordu. Yeni metin “gibi” ifadesiyle esnek bir formül kullanıyor. Bu, platformun elinde TCKN yoksa telefon, e-posta veya IBAN gibi kimliği tespit ettirecek başka verilerin de bildirilebileceği anlamına gelebilir. Neyin yeterli sayılacağını BTRANS formatı belirleyecek.
2“İlan bilgileri” açıkça bildirim konusu oldu. 2022 metninde ilanın kendisi değil, ilan üzerinden yapılan tahsilat ve satış bildiriliyordu. Şimdi ilanın konusu, niteliği ve muhtemelen fiyatı da bildirilecek. Yani Maliye artık yalnızca satılanı değil, satışa çıkarılanı da görecek.
3Platformların doğruluk sorumluluğu fıkrası kaldırıldı. 538’in 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası, sağlayıcıların BTRANS’a bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğunu söylüyordu; bu fıkra yürürlükten kaldırıldı. İlan verenin bilgiyi doğru vermekle yükümlü olduğunu söyleyen birinci fıkra ise duruyor. Sorumluluk, platformdan ilan verene doğru kaydı. Bu değişikliğin ceza uygulamasında nasıl okunacağını zaman gösterecek; ancak formata uymayan bildirimin “yapılmamış sayılacağı” hükmü hâlâ yerinde.
Tartışmalı gördüğüm noktalar
1Geçiş süresi yok. 538’de ilk bildirim için iki aylık hazırlık süresi ve geçici madde vardı. 595 yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Eylül ayı ilanlarının 31 Ekim’e kadar yeni formatta bildirilmesi mi bekleniyor, yoksa BTRANS duyurusu beklenecek mi? İdarenin bunu hemen açıklaması gerekir; aksi halde ilk cezalar hukuken tartışmalı olur.
2 Eşik yok. Kanun, yükümlülüğün iş hacmi, işlem tutarı ve mal-hizmet türüne göre farklılaştırılmasına izin veriyor. Tebliğ bu yetkiyi kullanmadı: Yılda bir kez bebek arabasını satan da, ayda 40 telefon satan da aynı şekilde bildirilecek. Adet veya tutar eşiği hem veri kalitesini artırır hem gereksiz izaha davetleri azaltır.
3 Ölçülülük ve kişisel veri. Yasal dayanak artık kanunda; bu yönüyle 2022’deki “tebliğle yükümlülük getirilemez” tartışması büyük ölçüde kapandı. Ancak bir sosyal ağdaki tüm kullanıcı kimliklerinin aylık olarak idareye akması Anayasa’nın 20’nci maddesi bakımından ölçülülük sorusunu canlı tutuyor. İdarenin bildirimi “ilan veren” ile sınırlı tutması, kullanıcı tabanının tamamını istememesi gerekir.
4 Yabancı platformlar. Türkiye’de 5651 kapsamında temsilcisi bulunan sosyal ağlar için bildirim fiilen zorlanabilir. Temsilcisi olmayan uygulamalar ve mesajlaşma grupları için ise tebliğ kâğıt üzerinde kalır. Bu da yerli platformlar aleyhine bir rekabet dengesizliği yaratır; kayıt dışı ilan trafiği denetlenemeyen mecralara kayabilir.
5 Ceza oransızlığı. Bildirilmeyen her bir ilan için ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesi, yüz binlerce ilan barındıran bir platform için astronomik tutarlara ulaşabilir. Üst sınır “bildirim başına” tanımlandığı için aylık bildirim sayısı kadar üst sınır uygulanacaktır. Bu yapı, eksik bildirimin iyi niyetle giderilmesine imkân veren bir uyarı kademesiyle yumuşatılmalıdır.
İlan verenler ne yapmalı?
Bu kısmı mükellef gruplarına göre ayırmakta yarar var.
Bir defaya mahsus ev, araç veya eşya satanlar: Panik gerekmiyor. Beş yıl elde tutulan konutun satışı, kendi kullanımınızdaki aracın veya ev eşyasının satışı zaten vergiye tabi değil.
Yapmanız gereken, ilan fiyatı ile gerçek satış bedeli arasındaki farkı belgeleyebilmek: Banka dekontu, noter satış sözleşmesi, tapu harcı matrahı elinizde olsun. İleride gelen bir izaha davet yazısına bu belgelerle cevap verilir.
Evini kiraya verenler: Kiralık ilanınız artık kira geliri beyanınızla karşılaştırılacak.
İlan bedeliyle beyan ettiğiniz kira arasında fark varsa bunun açıklaması (boş kalan aylar, indirim, depozito) hazır olmalı. Geçmiş yıllarda beyan edilmemiş kira geliri varsa, henüz inceleme başlamadan pişmanlıkla beyan kapısı açık.
Düzenli olarak ilan verenler: Ayda birkaç araç, sürekli ikinci el telefon, düzenli ürün satışı yapıyorsanız bu veri sizi “ticari faaliyet” tespitiyle karşı karşıya bırakır.
Mükellefiyet tesisi, geriye dönük KDV ve gelir vergisi tarhiyatı ve özel usulsüzlük cezası anlamına gelir.
Faaliyetiniz gerçekten ticari boyuttaysa mükellefiyetinizi kendiliğinizden tesis ettirmek, tespit edilmeyi beklemekten her zaman daha ucuzdur.
Başkası adına ilan verenler (emlakçılar, galericiler, sosyal medya satıcıları):
Mülk sahibinin bilgisini platforma vermek zaten 2022’den beri zorunlu. Bilgi vermeyen veya yanlış veren, platform tarafından “bildirimde bulunmayan ilan veren” olarak idareye ayrıca raporlanır; bu da kendi başına bir risk profili oluşturur.
Platformlar: Yeni fıkranın hangi alanları içerdiğini BTRANS duyurusu netleştirmeden format değişikliğine gitmeyin; ancak kimlik doğrulama ve ilan-işlem ayrımını veri modelinize şimdiden koyun. Kaldırılan doğruluk sorumluluğu fıkrasına güvenerek kullanıcı beyanını sorgulamadan aktarmak da riskli; “yanıltıcı bildirim” cezası hâlâ yerinde.
Son söz
595 No’lu Tebliğ, 2022’de başlayan sürecin devrimci bir adımı değil, kanuna uyarlanmış ve daha gerçekçi hale getirilmiş hâlidir. Sosyal ağlardan ödeme bilgisi istenmemesi ve doğruluk sorumluluğunun ilan verende toplanması yerinde; geçiş süresinin, eşiğin ve ilan-satış ayrımının olmaması ise eksik. Asıl belirleyici olan tebliğ değil, önümüzdeki haftalarda yayımlanacak BTRANS format duyurusu olacak. O duyuruyu bu köşede ayrıca ele alacağım.
Bu arada ilan verenlere tavsiyem basit: İlanı verirken yazdığınız fiyatın bir gün size sorulacağını bilerek yazın, gerçek işlemi belgeleyin ve geçmişte eksik kalan bir beyanınız varsa bunu muhasebeciniz ve avukatınızla birlikte, inceleme kapıyı çalmadan gözden geçirin.
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