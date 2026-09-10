İnternetten verilen her ilan Maliye’nin takibinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet ve dijital platformlar üzerinden ya­pılan alım, satım, kiralama gibi ilanları takip ederek veriler toplayıp analiz et­mekte ve zaman zaman riskli gördüğü faaliyetlerde vergi denetimleri yapmak­tadır.

Bu kapsamda 538 Sıra Nolu Tebliğ ile, mal ve hizmetlerin alınması, satıl­ması veya kiralanmasına yönelik ilanla­rın yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayı­cıları ve yer sağlayıcılarına Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık bilgi verme zorunlu­luğu getirilmişti. 5 Eylül tarihinde ya­yımlanan 595 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile dijital ortamlarda ger­çekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin bilgi toplama ve bildirim verme yüküm­lülüğünün çerçevesi genişletilmektedir.

Sosyal medya platformlarının bildirim yükümlülükleri yeniden düzenlendi

Sosyal Medya platformlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi verme zorun­luluğu yeni bir uygulama değil. 538 No­lu Tebliğle 2022 yılından itibaren aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayı­cıları ve yer sağlayıcıları alım satım ve kiralamalara yönelik aylık bilgi ver­me yükümlülüğü kapsamına alınmıştı. Danıştay tarafından Tebliğ’in bazı bö­lümleri iptal edilince yeniden düzenle­meye ihtiyaç duyuldu. Yeni düzenleme ile, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı­ları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının yanı sıra erişim sağlayı­cılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar da Tebliğde açık bir şekilde “Bildirim Yükümlülüğü” kap­samına dahil ediliyor.

Bildirim kapsamında verilecek bilgiler

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hiz­metlerin alınması, satılması veya kira­lanmasına yönelik ilanların yayımlan­masına imkân sağlayan yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar aylık dönemler itibarıyla bildirimde bulunacak.

-Hizmetin sunulduğu internet adre­si veya adresleri,

-Hizmet verilen gerçek ya da tüzel ki­şilerin ad-soyad veya unvan bilgileri,

-T.C. kimlik numarası, yabancı kim­lik numarası veya vergi kimlik numara­sı gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bil­giler,

-Hizmet verilen kişiler adına gerçek­leştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hiz­met satış veya kiralama işlemlerine iliş­kin ilan bilgileri elektronik ortamda Ge­lir İdaresi Başkanlığı ‘na bildirilecek.

Her ilan veren vergi ödeyecek mi?

Alım satım veya kiralama faaliyetinin vergisel etkisinin olması için; vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gerekli­dir. İnternet üzerinden ve dijital ortam­larda verilen alım, satım veya kiralama ilanları bu işlemlerin gerçekleştiğini gösteren bir veri olup verilen her ilan vergilemeyi gerektirmez. Vergi huku­ku bakımından vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediği ilgili ver­gi kanunları hükümlerine bakılarak de­ğerlendirilmelidir.

Gelir İdaresi uygula­malarında ve yerleşik yargı kararlarında ticari faaliyetin değerlendirilmesinde faaliyetin devamlılığı, organizasyon ya­pısı ve ticari nitelik taşıması gibi unsur­lar önem taşıyor. Ayrıca vergilendirile­cek kişi ve vergilendirilecek işlemleri vergi dışı bırakan istisna ve muafiyetle­rin de vergilendirmeye etki ettiğini be­lirtmiş olalım.

Düzenleme, internet ve dijital plat­formlar üzerinden yapılan ticari faali­yetlerin kapsamlı bir şekilde izlene­bilmesine yönelik olarak atılmış olan adımların devamı niteliğinde bir düzen­lemedir. İnternette verilen alım sa­tım ve kiralama ilanları tek başına vergilendirmeye ve cezaya yol aç­mamakla birlikte, vergi denetimle­rinde kullanılabilecek önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmelidir.