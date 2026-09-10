İnternetten verilen her ilan Maliye’nin takibinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet ve dijital platformlar üzerinden yapılan alım, satım, kiralama gibi ilanları takip ederek veriler toplayıp analiz etmekte ve zaman zaman riskli gördüğü faaliyetlerde vergi denetimleri yapmaktadır.
Bu kapsamda 538 Sıra Nolu Tebliğ ile, mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarına Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. 5 Eylül tarihinde yayımlanan 595 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile dijital ortamlarda gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin bilgi toplama ve bildirim verme yükümlülüğünün çerçevesi genişletilmektedir.
Sosyal medya platformlarının bildirim yükümlülükleri yeniden düzenlendi
Sosyal Medya platformlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi verme zorunluluğu yeni bir uygulama değil. 538 Nolu Tebliğle 2022 yılından itibaren aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları alım satım ve kiralamalara yönelik aylık bilgi verme yükümlülüğü kapsamına alınmıştı. Danıştay tarafından Tebliğ’in bazı bölümleri iptal edilince yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Yeni düzenleme ile, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının yanı sıra erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar da Tebliğde açık bir şekilde “Bildirim Yükümlülüğü” kapsamına dahil ediliyor.
Bildirim kapsamında verilecek bilgiler
Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına imkân sağlayan yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar aylık dönemler itibarıyla bildirimde bulunacak.
-Hizmetin sunulduğu internet adresi veya adresleri,
-Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilerin ad-soyad veya unvan bilgileri,
-T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler,
-Hizmet verilen kişiler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış veya kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı ‘na bildirilecek.
Her ilan veren vergi ödeyecek mi?
Alım satım veya kiralama faaliyetinin vergisel etkisinin olması için; vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gereklidir. İnternet üzerinden ve dijital ortamlarda verilen alım, satım veya kiralama ilanları bu işlemlerin gerçekleştiğini gösteren bir veri olup verilen her ilan vergilemeyi gerektirmez. Vergi hukuku bakımından vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediği ilgili vergi kanunları hükümlerine bakılarak değerlendirilmelidir.
Gelir İdaresi uygulamalarında ve yerleşik yargı kararlarında ticari faaliyetin değerlendirilmesinde faaliyetin devamlılığı, organizasyon yapısı ve ticari nitelik taşıması gibi unsurlar önem taşıyor. Ayrıca vergilendirilecek kişi ve vergilendirilecek işlemleri vergi dışı bırakan istisna ve muafiyetlerin de vergilendirmeye etki ettiğini belirtmiş olalım.
Düzenleme, internet ve dijital platformlar üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde izlenebilmesine yönelik olarak atılmış olan adımların devamı niteliğinde bir düzenlemedir. İnternette verilen alım satım ve kiralama ilanları tek başına vergilendirmeye ve cezaya yol açmamakla birlikte, vergi denetimlerinde kullanılabilecek önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmelidir.
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