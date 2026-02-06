İpek Yolu’nun rotasında 22 gün

Çin’in başkenti Pekin'den Özbekistan'a uzanan tarihi İpek Yolu’nu 22 günlük lüks bir tren yolculuğuyla gezmek ister miydiniz? Dünyaca ünlü lüks tren şirketleri, 2026’da bütün Orta Asya'yı kapsayan lüks tren seyahatleri başlatıyor.

Tarihi “İpek Yolu” rotası yüz yıllar boyunca tüccar­ların olduğu kadar gezgin­lerin ve seyahat meraklılarının da rüyalarını süsleyen bir rota oldu. Bu gerçeğin farkına varan uluslararası “Golden Eagle” isim­li özel demiryolu şirketi, bu hayali gerçekleştirmek isteyen gezgin­lere 2026’da “Trenle 22 günlük büyük İpek Yolu Seyahati” imka­nı sunuyor.

Dünyada gitgide yaygınlaşan “Yavaş Seyahat” trendinin bir parçası olan, nadir bulunan bu 22 günlük kara yolculuğu, dün­yanın önde gelen macera seyaha­ti organizatörlerinden biri olan GeoEx'in uzmanları tarafından Çin'de başlayan ve Özbekistan'da sona eren bir güzergâh üzerinde gerçekleştiriliyor.

Pekin'den Taşkent'e 3860 km

Tren yolculuğu, Çin’in başkenti Pekin'den Özbekistan’ın başkenti Taşkent'e uzanan, 3860 km’lik ta­rihin en efsanevi ticaret yolların­dan birini takip ediyor. Beş ülkeyi kapsayan rota, imparatorlukların ve kültürlerin tarihi bir karışımı­nı katılımcılara sunuyor. Peki gö­rülecek yerler arasında nereler mi var? Hemen göz atalım:

Trenin güzergahında bulunan ülkelerin başında Çin, Kazakis­tan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan geliyor. Alışılmışın dışındaki bu desti­nasyonlar, daha önce lüks tren se­yahatinin neredeyse hiç yapılma­dığı yerler.

Görülecek yerler arasında ilk Çin imparatoru Qin Shi Hu­ang'ın, Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an’daki mezarında bu­lunan M.Ö. 210 tarihinde yapıl­mış olan ve “Terrakota Savaşçıla­rı” adı verilen topraktan yapılmış heykeller, Dunhuang'ın uçurum kenarındaki mağaraları, Kaş­gar, Issyk-Kul Gölü ve Gobi Çö­lü'nün kumullarında deve gezinti­si bulunuyor. Tren, Orta Asya'daki UNESCO Dünya Mirası Alanla­rı olan Semerkant, Buhara ve Hi­va'da da duruyor.

En-Suite kabinli lüks trenler

Treninin dekoru da en az dur­duğu duraklar kadar ikonik. De­korasyon, Fransa ve Avrupa ta­rihinde 1871- 1914 yılları ara­sındaki dönemi kapsayan ve “Güzel Dönem” anlamına gelen Belle Époque dönemine bir selam niteliği taşıyor.

Kompartımanlarda lüks halılar, pahalı kumaşlardan dikilen per­deler ve cilalı ahşap işçiliği dikkat çekiyor. Tüm kabinler en-suite (Banyo içinde) nitelikte, 36 met­rekare büyüklüğündeki “Imperial Süit” adı verilen kompartımanlar ise iki kişilik yataklar, salon alanı, yerden ısıtma ve ücretsiz tam do­nanımlı mini bar içeriyor.

Tüm kabinlerde LCD ekranlı televizyon ve manzaralı pence­reler ve özel kabin görevlileri de bulunuyor. Trendeki sosyalleş­me ise Lounge vagonunda ger­çekleşiyor.

Trende servis edilen yemekler ise sürprizlerle dolu, çünkü trenin uğradığı İpek Yolu destinasyonla­rının lezzetlerini yansıtıyor.

Fiyatı servet değerinde

Tarihi İpek Yolu seyahatine katılmak isteyenlerin maalesef kesenin ağzını açmaları gerekiyor. Fiyatlar çift kişilik konaklama için kişi başı 50.700 dolardan (yaklaşık 2 milyon 200 bin TL) başlıyor.

İpek Yolu nedir?

İpek Yolu, Çin’den başlayıp Orta Asya üzerinden Orta Doğu’ya ve Akdeniz’e kadar uzanan, Antik Çağ’dan Ortaçağ’ın sonlarına kadar 1000 yıldan fazla bir süre boyunca kullanılan tarihi bir ticaret yolları ağıdır. İpek Yolu aslında tek bir yoldan değil, birbirine bağlanan birçok kara ve deniz rotasından oluşuyordu. Temel amacı ticaret olan bu yol adını, bu güzergâhta en çok taşınan ürünlerden biri olan Çin ipeğinden alıyordu. Bunun yanısıra baharat, değerli taşlar, porselen, kâğıt, cam, halı, metal eşyalar, atlar ve kürkler de bu yollar üzerinden taşınırdı.

İpek Yolu yalnızca ekonomik bir hat değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimin geliştiği, Budizm, İslam ve Hristiyanlık gibi dinlerin yayıldığı, kâğıt yapımı, barut ve pusula gibi teknolojilerin farklı coğrafyalara ulaştığı önemli bir iletişim ağı olmuştur. Coğrafi olarak kabaca Çin’in Xi’an bölgesinden başlayıp Semerkant ve Buhara gibi Orta Asya şehirlerinden geçerek İran’a, ardından Anadolu’ya ve Doğu Akdeniz limanlarına uzanmış, deniz kolları ise Çin’den Hint Okyanusu’na ve Kızıldeniz’e kadar devam etmiştir.