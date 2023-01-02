iPhone turizminde işin doğrusu

Cep telefonları üzerindeki yüksek vergiler, Türkiye’de ürün fiyatlarını anormal seviyelere yükseltiyor. Bu ürünlerin Türkiye satış fiyatı, yurtdışındaki vergi iadesinden de yararlanıldığında neredeyse iki katı fiyata mal oluyor. Vergiden kaçınmak isteyen tüketiciler ise cihazları yurtdışından satın alıp burada 2.732 TL gibi yüksek kayıt ücreti ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) kaydettiriyor. Bu yıl bu rakam yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 122.9 artışla 6 bin 91 liraya yükseldi. Daha rakam net değilken yine de insanlar aradaki farkı da ödememek için bu satın almayı yılbaşı öncesi yapmak istiyorlardı. Iphone turizmi diye haberleri okumuşsunuzdur. Peki gerçekten bu ticaret, haberlere konu olacak kadar büyük hacimde mi? Gelin, ona bakalım.

BTK, her çeyrek yayımladığı elektronik haberleşme sektörüne ilişkin verilerinde IMEI numarası olan tablet, telefon, saat ve modem gibi akıllı cihazlara ilişkin kayıt sayılarını da paylaşıyor. Raporun genel çerçevesini bu sayfada yer alan diğer haberde okuyabilirsiniz.

2022 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık rakamlarda toplam 2.254 bin akıllı telefonun BTK tarafından kaydı yapılmış. Yani, Türkiye’de üretilen ve ithal edilen akıllı telefon adedi. Geçtiğimiz yıl aynı aylarda bu rakam 2.540 bin adetti. Yani akıllı telefon ithalatında sadece yüzde 10’luk bir düşüş meydana gelmiş.

Yılın ilk 9 ayındaki toplam adet ise bu yıl 6 milyon 903 bin. Geçen yıl bu rakam 7 milyon 177 bin adetti. Arada yaklaşık 275 bin adetlik, yüzde 3.8’lik bir düşüş var. Kısaca, Türkiye’de imal edilen ve ithalat yoluyla getirilen cep telefonu sayısında, çok küçük bir azalma var.

iphone’da durum ne?

BTK raporunda, IMEI kaydı yapılan cihazların marka bazlı dökümlerine de yer veriliyor. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi tüm cihaz modellerini kapsıyor. Aralarından telefonları, yani iPhone’u ayırmak pek mümkün değil.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında IMEI kaydı yapılan Apple cihazlarının toplamı 451 bin adet. Geçen sene bu rakam 474 bindi. Çok ufak bir düşüş var. Apple, piyasaya sürdüğü yeni iPhone modellerini bu dönem içinde Türkiye’de satışa sunuyor. Eylülün ikinci yarısında. Yani yeni ürün ithalatları da bu sayıya dahil.

Geçen yıl ilk 9 ay içinde toplam 1 milyon 684 bin Apple cihaz kaydı gerçekleştirilmişken bu sene bu rakam 1 milyon 369 bine gerilemiş. Geçen seneki sayılarla bu seneki sayılar arasında 300 binin üzerinde fark var.

Bu düşüşte iPhone turlarının mı yoksa iPhone fiyatlarındaki artışın mı etkisi var? Bunu kestirmek zor.

Merak edenler için en çok kaydı yapılan cihazların markaları sırasıyla Samsung, Apple ve Redmi. Bunları diğer markalar yani biraz daha ekonomik olan modeller izliyor. Samsung ve Apple’ın toplam payı ise neredeyse yüzde 50’ye yaklaşıyor. Yıl boyunca da bu böyle gelmiş.

Apple ve Samsung’un pahalı fiyatları bir tarafta, kayıt adetleri bir tarafta. Yılın başındaki kur şokunu atlatan tüketici yine pahalı ürünlere yönelmiş.