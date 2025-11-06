İpi Rize göğüsledi Erzurum sonuncu

Bankacılık kredilerinde yılın ilk dokuz ayındaki oransal artışta iller ara­sında büyük farklar oluştu. Top­lam pastada küçük paya sahip olmakla birlikte kredi hacmi bu dönemde neredeyse bir kata ya­kın artan Rize oransal artışla bi­rinci olurken, Erzurum reel ola­rak da gerileyen kredi hacmiyle en sonda yer aldı. İllerin kullan­dığı kredi hacminin kendi mev­duatına oranında ise Gaziantep ilk sırada, Tunceli en sonda yer almaya devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu’nun (BDDK) iller bazında finansal istatis­tikleri toplulaştırarak üçer ay­lık dönemler itibarıyla yayımla­dığı “FinTürk” veri setine göre eylül sonunda bankacılık sektö­rünün yurt içine kullandırdığı toplam nakdi kredilerin bakiye­si 2024 sonuna göre yüzde 33,1 oranında 5 trilyon 341,9 milyar lira artarak 21 trilyon 498,8 mil­yar liraya ulaştı. İlk dokuz ayda TÜFE bazında yüzde 25,43 olan enflasyonla indirgendiğinde toplam yurt içi kredi hacmi reel olarak yüzde 6,1 genişledi.

Bankacılık kredilerinin bü­yük bölümü hem nüfus hem de ekonomik gelişmişlik düzeyi ile orantılı olarak üç büyük ile kul­landırılmış durumda. Eylül so­nu itibarıyla İstanbul’un 7 tril­yon 540 milyar, Ankara’nın 2 trilyon 892,4 milyar ve İzmir’in 1 trilyon 167,6 milyar liralık kre­di stoku bulunuyor. Toplam yurt içi kredi hacminde İstanbul’un yüzde 35,1, Ankara’nın yüzde 13,5 ve İzmir’in yüzde 5,4 olmak üzere üç büyük ilin toplam payı yüzde 54,6’la ulaşıyor. Üç büyük ili 858,1 milyar liralık kredi hac­miyle turizm kenti Antalya ve 693,5 milyar liralık hacimle Ga­ziantep izliyor. Ocak-eylül döne­minde en yüksek tutarda kredi­yi de bu iller kullandı. Dokuz ay­da net olarak İstanbul’un kredi hacmi 1 trilyon 690,1 milyar, An­kara’nın 793,7 milyar, İzmir’in 287,7 milyar, Antalya’nın 250,8 milyar ve Gaziantep’in kredi hacmi 174 milyar lira büyüdü.

Takibe düşmüş kredi miktarı 499 milyar TL

Bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla toplam nakdi kredi hacminin yüzde 2,3 oranındaki 499,1 milyar liralık bölümünü takibe düşmüş alacaklar oluşturuyor.

Ancak bankalar takibe düşen alacaklarının önemli bir bölümünü varlık yönetim şirketlerine devrettiği için bu veriler sorunlu bankacılık kredilerinin tamamını yansıtmıyor. BDDK verilerindeki tutarın 163,3 milyar lira ile üçte biri İstanbul’a ait. İlde takibe düşme oranı ise yüzde 2,2 ile ülke ortalamasının biraz altında. Takipteki oranda İstanbul’u yine kredi pastasında en fazla paya sahip büyük illerden Ankara 44,8 milyar lira ve İzmir 27,2 milyar lira ile izliyor.

Daha sonra 18,4 milyar lira ile Bursa ve 16,7 milyar lira ile Kocaeli geliyor. Toplam kredi büyüklüğünde beşinci olan Gaziantep ise takipteki alacakta göre 16,6 milyar lira ile altınca sırada yer alıyor. Takipteki alacak tutarında Antalya 15,3 milyar, Adana 15,2 milyar, Konya 12 milyar, Diyarbakır 10,8 milyar lira ile ilk onda yer alıyor.

En yüksek oransal artış Rize’de

İllerin kredi hacmindeki oransal büyümede ise tablo çok farklı. İlk onda, genelde toplam pastada küçük paylara sahip iller yer alıyor. Bu illerin kredi hacimlerindeki yüksek oranlı artışlar, illerde tüketim, üretim ve yatırım canlanmasına işaret ediyor. Ocak- Eylül dönemindeki artış oranında yüzde 65,6 ile Rize başı çekiyor. Bu ilin 2024 sonunda 33,2 milyar lira olan kredi hacmi bu yıl eylül sonunda 54,9 milyar liraya çıkmış bulunuyor. Dokuz aylık enflasyonla indirgendiğinde Rize’nin kredi hacmindeki reel büyüme yüzde 32’ye karşılık geliyor.

Oransal artışta bu ili yüzde 62,7 ile Kilis, yüzde 52 ile Yalova, yüzde 45,8’le Karabük, yüzde 45,2 ile Giresun izliyor. Ardahan yüzde 45,1, Çorum yüzde 44,6, Tokat yüzde 43,9, Muş yüzde 42 ve Iğdır yüzde 41,5’le bu dönemde kredi hacmi en hızlı büyüyen ilk on il arasında yer alıyor. İlk dokuz ayda en düşük artış ise yüzde 17 ile yine toplamda küçük paya sahip illerden Erzurum’da. Enflasyondan arındırıldığında bu ilin kredi hacminin reel olarak yüzde 6,7 daraldığı belirlendi. Şırnak yüzde 22, depremzede Hatay yüzde 23,3, Denizli yüzde 26,6, Gümüşhane ile Çankırı da yüzde 26,9’la kredi hacmi en yavaş büyüyen iller arasında.

Takipteki oranda birinci Mardin

Eylül sonu itibarıyla takibe düşme oranına göre sıralamada ise yüzde 7,9’la Mardin ilk sırada yer alıyor. Bu ilin toplam 70,6 milyar lira olan kredi hacminin 5,6 milyar liralık bölümü takibe düşmüş durumda. Takipteki kredi oranında bu ili yüzde 7,8’le Karaman, yüzde 6 ile Bilecik, yüzde 5,9’la Diyarbakır, yüzde 5,4’le Şırnak, yüzde 5,3’le Hakkâri, yüzde 5’le Batman, yüzde 4,9’la Şanlıurfa, yüzde 4,2 ile Zonguldak ve yüzde 3,7 ile Isparta izliyor. Takipteki kredi oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,3’le Çankırı, yüzde 1,4’le Kırşehir, yüzde 1,5’le Ardahan ve Ankara, yüzde 1,6 ile Hatay.

KMO’da da iller arası uçurum

Bankaların yapısal likidite durumunu ölçmek amacıyla takip edilen temel göstergelerden biri olan kredi/ mevduat oranı (KMO). Bu oran, bankaların bilançolarındaki en önemli varlık kalemi olan kredilerin, temel istikrarlı fonlama kaynağı olan mevduat ile ne ölçüde karşılanabildiğini gösteriyor. Banka bazında bakıldığında; düşük KMO’ya sahip bankanın likidite stresi yaşama ihtimali de daha düşük. İl bazında ise düşük KMO, o ildeki birikimlerin daha az oranda tüketimin ve yatırımların finansmanına geri döndüğünü gösteriyor.

Eylül sonu itibarıyla yurt içi kredi hacmi, toplam 23 trilyon 234,2 milyar TL olan yurt içi mevduata oranlandığında ülke genelinde KMO yüzde 92,5 oldu. Buna göre bankaların yurt içine açtığı kredilerin toplam hacmi, ülkedeki toplam mevduattan daha düşük.

Eylül sonu itibarıyla 81 ilin 53’ünün ise kredi/mevduat oranı yüzde 100’ün üzerinde, başka deyişle bu iller sahip olduğu mevduat hacminden daha yüksek tutarda kredi kullanmış durumda. 28 ilin kullandığı krediler ise kendi mevduat hacminin altında. Kredi/ mevduat oranında iller arasında büyük farklar dikkati çekiyor.

Gaziantep, eylül sonu itibarıyla kendi mevduatına göre en fazla kredi kullanan il konumunda. Bu tarihte toplam 263,9 milyar liralık mevduatı bulunan bu ile bankaların açtığı kredilerin toplam bakiyesi 693,5 milyar lira düzeyinde. Buna göre Gaziantep’in kredi/mevduat oranı yüzde 262,8 düzeyinde. Bu ilde 2023’te yaşanan deprem sonrası artan finansman ihtiyacının da kredi hacmindeki büyümede etkisi olmakla birlikte, uzun yıllardır ivmesini sürdüren sanayi hamlesi dolayısıyla ilin bu özelliği daha öncesine dayanıyor.

Aynı tarihte 95,4 milyar liralık mevduatına karşılık 185,8 milyar liralık kredi hacmi bulunan Kahramanmaraş KMO’da yüzde 194,8’le ikinci sırada. Sıralamada bu illeri, yüzde 190’la Kilis, yüzde 185,8’le Mardin, yüzde 175,5’le Şanlıurfa, yüzde 172,9’la Erzurum, yüzde 171,2 ile Ardahan, yüzde 168,8’le Muş, yüzde 168,2 ile Hakkâri ve yüzde 164,2 oranıyla Siirt, gibi pastada küçük paya sahip iller izliyor. Kredi/mevduat oranı en düşük il ise Tunceli. Eylül sonunda 16,3 milyar liralık mevduat hacmi bulunan bu ilin toplam kredi bakiyesi ise sadece 10,3 milyar TL ve KMO yüzde 63 düzeyinde.

Düşük KMO’da bu ili yüzde 70,2 ile toplamda küçük paya sahip illerden Bingöl ikinci sırada. Hem en büyük kredi hem de mevduat hacmine sahip İstanbul da yüzde 71,7 ile KMO’da sondan üçüncü sırada. Büyük şirketler ve sanayi kuruluşlarının merkezi olan İstanbul’un toplam mevduat hacminde ticari mevduatın payının yüksek oluşunun bunda etkisi bulunuyor. Ayrıca Kastamonu yüzde 75,1, Çanakkale yüzde 76,2 ile kredi/ mevduat oranı en düşük iller arasında yer alıyor.