İpotekli konut satışı altı ayda yüzde 92 düştü

✔ Geçen yıl haziran ve temmuzda yüzde 9'lara gerileyen konut kredisi faizi ocakta yüzde 18'i aştı, faizde tam bir kat artış var.

✔ Faizin böylesine tırmanması ipotekli satış ve devirlerin bıçak gibi kesilmesine yol açtı. İlk el satış ve ikinci el devirler ocakta geçen yılın temmuzuna göre tam yüzde 92 azaldı.

Geçen yılın yaz ayları... Piyasalar pandemi yüzünden kan ağlıyor; turizm çökmüş, esnaf perişan, idari kararlarla çoğu işyeri kapanmak durumunda kalmış, kapanmayanlar da iş olmadığı için çok zor durumda...

Ama bu dönemde bazı kesimler var ki, değmeyin keyiflerine! Ellerinde kalanlar kapış kapış gidiyor. Ne mi o elde kalanlar, alıcı bekleyen konutlar.

Nisan ve mayısta ilk el konut satışı 6 bin kadarı ipotekli olmak üzere 15 bin dolayına inmiş. Müteahhitler ellerinde kalan konutları satmakta zorluk çekiyor. Bu sıkıntıyı aşmak gerek.

Esnafa, çiftçiye, köylüye, KOBİ’ye, sanayiciye yeterince kredi açılmış, her kesime yeterince destek sağlanmış, doymuş bu kesimler krediye, desteğe (!), artık sıra müteahhitlerde...

Öyle de yapılıyor zaten ve kamu bankaları eliyle konut için harika bir kredi olanağı yaratılıyor.

Sonuç; nisan ve mayısta dip yapan satışlar tırmanışa geçiyor ve haziranda başlatılan ucuz kredi uygulamasıyla temmuzda zirveye ulaşılıyor.

Temmuzdaki konut satışı 39 bini ipotekli olmak üzere 68 bini buluyor.

Yine aynı aydaki devir de 92 bini ipotekli olmak üzere 161 bine ulaşıyor.

Hani “deniz bitti” denir ya, o şahane kredi de bir gün bitecekti ve yavaş yavaş bitiyor. Harç bitince de yapı paydos oluyor! Konut satışı hızla gerilemeye başlıyor ve geçen aralık ayındaki ipotekli satışlar pandeminin en şiddetli hissedildiği nisan ve mayısın bile altında kalıyor.

Günde 155 satış!

Meğer aralık iyi günlermiş! Ocak ayına geldik, günlük ipotekli ilk el konut satışı 155’e indi. Koskoca Türkiye’de ipotekli olarak her işgünü yalnızca 155 konut satılabildi.

Ocak ayındaki ipotekli ilk el konut satışı 3 bin 248’de kaldı. İpotekli ikinci el devirler de 7 bin 484 oldu.

İşte ocak ayındaki ipotekli satış ve devirler, geçen yılın temmuzundaki düzeye göre tam yüzde 92 geriledi.

“BANA FAİZİ SÖYLE, SANA SATIŞI SÖYLEYEYİM”

Geçen yıl haziranla birlikte kamu bankaları eliyle özellikle sıfır konut alımına çok avantajlı koşullarda kredi kullandırılmaya başlanmasıyla birlikte konut kredisi faizi tüm bankacılık sistemi ortalamasına göre haziran ve temmuzda tek haneli düzeye inmişti.

Faizin dip yaptığı bu aylarda konut satışı ve devri de tırmandı. Haziran ve temmuzda aylık bazda rekorlar kırıldı.

Sonrası grafikte! Faiz yukarı, satış ve devirler aşağı gitmeye başladı.

Geçen haziran ve temmuzda yüzde 9.30 ve yüzde 9.11 olan ortalama faiz, ocak ayında artık yüzde 18.39 düzeyinde.

Yani faiz ikiye katlandı, ipotekli satış ve devirler de yüzde 92 azaldı.

Satış ve devirler sıfıra inmeyeceğine göre artık çok daha fazla geri gidiş pek beklenmemeli.

Şubattaki satış muhtemelen ocak ayına yakın düzeyde gerçekleşir. Satış sonraki aylarda ise faizin de yataya dönmesiyle birlikte ılımlı bir artış gösterebilir.