Irak ve Suriye tezkeresi Meclis Genel Kurulu'na geliyor

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 26 Ekim salı günü Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. Diğer tezkerelerden farklı olarak süre 2 yıl uzatılıyor, önceki tezkerelerde süre bir yıl uzatılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tezkereye evet oyu vereceklerini açıkladı. CHP ise bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında tezkereyi görüşüp karara bağlayacak. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise tezkereye “Hayır” oyu vereceklerini açıkladı. 31 Ekim’de sonlanacak Lübnan tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere de salı günü Genel Kurul gündeminde olacak. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Plan Bütçe Komisyonu’na yaptığı sunumun ardından bu hafta kurumların bütçelerinin görüşmelerine başlanacak. 26 Ekim Salı günü bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Milletvekillerinin bütçeyi değerlendireceği oturumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay görüşmelerin ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerine de yanıt verecek. Kurum bütçelerinin görüşmelerine ise TBMM bütçesi ile 27 Ekim Çarşamba günü başlanacak.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ’NDEN KURTULACAĞIZ”

İYİ Parti’nin 4. kuruluş yıldönümünde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizim için ortak akıl, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Milletimiz yetkiyi verdiğinde; kararları ortak akılla alacak, ülkemizi tek bir kişinin hükmüne sokan, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden kurtulacağız” dedi. İYİ Parti’yi, Türkiye’yi yönetme iddiasıyla kurduklarını söyleyen,ekonomiden, tarıma, eğitimden kadın haklarına kadar atacakları adımları anlatan, Akşener, “Tüm hazırlıklarımızı, tüm çalışmalarımızı, bu iddia doğrultusunda yaptık. Milletimiz de, bu gerçeği görüyor ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün” diye konuştu. İYİ Parti iktidarında yandaş kavramını kaldıracaklarını söyleyen Akşener, “Milletin sırtından, tüm keneleri söküp atacağız. Devletin kontrolünü, kişilere değil, yasalara, kanunlara ve kurallara bağlayacağız. Yaptım ettimlerle, oldu bittilerle, hareket etmek yerine, her kararımızda, milletimize başvuracağız” dedi. Akşener, İYİ Parti iktidarında, Ömer’in yolundan, asla ayrılmayacaklarını söyledi.