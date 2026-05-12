“İran, Hürmüz’de kendi modelini uygulayacak”

İsrail’in iki ay önce Tahran’a düzenlediği hava saldırısın­da öldürdüğü İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve eski nükleer baş mü­zakerecisi Ali Laricani’nin baş danışmanı Mansur Hakikatpur, İran’ın bundan sonra Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde “ken­di modelini” uygulayacağını be­lirterek, “Dünyada bize ambargo uygulayan, ABD ve İsrail’e destek veren hiç bir ülke artık Hürmüz Boğazı’ndan geçemez” dedi.

ABD ile İran arasında savaşın sonlanmasına yönelik müzakere­ler sürerken, Ali Laricani’nin baş danışmanı Mansur Hakikatpur Dünya gazetesine özel açıklama­lar yaptı. Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu değerlendiren Haki­katpur, “Hürmüz jeostratejik açı­dan önemli bir bölge. Bu savaş­tan önce bizim Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Boğazdan geçişler serbest­ti. Ancak Amerikalılar bizim ora­da gücümüzü göstermemizi iste­diler. Bize jeopolitik olarak büyük bir potansiyel yarattılar. Şimdi hem istihbarat açısından, hem de askeri açıdan Hürmüz’e hakimiz. Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme­mizi sağladıkları için Amerikalı­lara teşekkür ediyoruz” dedi.

Hakikatpur, İran’ın müzakere­lere devam etmek istediğini be­lirterek, “Amerikalılar İran’ı da­ha fazla zorlamazlar­sa müzakereler barışa gidebilir. Biz müzake­re masasına oturma­ya hazırız. Ancak ABD artık bize herhangi bir ön şart koymamalı. Bi­zim savaş politikamız, ABD’nin nasıl hareket edeceğine bağlı” şek­linde konuştu.

“Bu savaşın kazananı belli”

ABD’nin savaşın başında İran’da rejimi değiştirmek, Hür­müz Boğazı’nı ve Hark Adası’nı almak ve İran’ı bölmek istediği­ni söyleyen Hakikatpur, “ABD bu amaçlarına ulaşabildi mi? Ulaşa­madı. Bu savaşın kazananı belli. Bu savaşı ABD başlattı ancak bi­tiren biz olacağız. ABD bu yanlış­tan dönerse savaş kısa zamanda biter” dedi.

Hakikatpur ayrıca Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ve İsrail’in İran Sava­şı’ndan önce Irak’ın batısındaki çölde gizli bir askeri üs kurmuş olduğuna dair habere ilişkin şun­ları söyledi: “İsrail orada gizli bir istihbarat üssü kurmuştu. İran bunu ortaya çıkardı.”

Hakikatpur, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşın ilk ayların­da İran’dan Türkiye’ye atılan ve Milli Savunma Bakanlığı’nın Do­ğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından imha edildiğini açık­ladığı balistik füzelerin de “İsra­il tarafından düzenlenmiş sahte bayrak operasyonları olduğunu” iddia etti.

Hamaney’den de “yeni düzen” açıklaması

İran’ın yeni dini lideri Mücte­ba Hamaney’in sosyal medya he­sabından Basra Körfezi’ne iliş­kin önceki akşam “Yeni bölgesel düzenin habercisi” başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.

İran’ın Basra Körfezi ile Um­man Denizi’ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtil­diği açıklamada, “İran’ın (Basra) Fars Körfezi’ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi” olduğu kay­dedildi.

İran’ın Basra Körfezi’ni yöne­terek körfezin güvenliğini sağla­dığı iddiasının yer aldığı açıkla­mada, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan sa­vaşa, ABD ile İran arasında 8 Ni­san’da ateşkes anlaşması imza­lanmasıyla ara verilmişti. ABD ve İran arasında Pakistan arabulu­culuğunda müzakereler devam ederken, son olarak ABD Başka­nı Donald Trump, Tahran yöne­timinin savaşın sonlanmasına yönelik ABD’nin teklifine verdi­ği yanıta ilişkin, “Hiç hoşuma git­medi. Kesinlikle kabul edilemez” dedi.