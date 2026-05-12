“İran, Hürmüz’de kendi modelini uygulayacak”
İsrail’in iki ay önce Tahran’a düzenlediği hava saldırısında öldürdüğü İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve eski nükleer baş müzakerecisi Ali Laricani’nin baş danışmanı Mansur Hakikatpur, İran’ın bundan sonra Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde “kendi modelini” uygulayacağını belirterek, “Dünyada bize ambargo uygulayan, ABD ve İsrail’e destek veren hiç bir ülke artık Hürmüz Boğazı’ndan geçemez” dedi.
ABD ile İran arasında savaşın sonlanmasına yönelik müzakereler sürerken, Ali Laricani’nin baş danışmanı Mansur Hakikatpur Dünya gazetesine özel açıklamalar yaptı. Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu değerlendiren Hakikatpur, “Hürmüz jeostratejik açıdan önemli bir bölge. Bu savaştan önce bizim Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Boğazdan geçişler serbestti. Ancak Amerikalılar bizim orada gücümüzü göstermemizi istediler. Bize jeopolitik olarak büyük bir potansiyel yarattılar. Şimdi hem istihbarat açısından, hem de askeri açıdan Hürmüz’e hakimiz. Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmemizi sağladıkları için Amerikalılara teşekkür ediyoruz” dedi.
Hakikatpur, İran’ın müzakerelere devam etmek istediğini belirterek, “Amerikalılar İran’ı daha fazla zorlamazlarsa müzakereler barışa gidebilir. Biz müzakere masasına oturmaya hazırız. Ancak ABD artık bize herhangi bir ön şart koymamalı. Bizim savaş politikamız, ABD’nin nasıl hareket edeceğine bağlı” şeklinde konuştu.
“Bu savaşın kazananı belli”
ABD’nin savaşın başında İran’da rejimi değiştirmek, Hürmüz Boğazı’nı ve Hark Adası’nı almak ve İran’ı bölmek istediğini söyleyen Hakikatpur, “ABD bu amaçlarına ulaşabildi mi? Ulaşamadı. Bu savaşın kazananı belli. Bu savaşı ABD başlattı ancak bitiren biz olacağız. ABD bu yanlıştan dönerse savaş kısa zamanda biter” dedi.
Hakikatpur ayrıca Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ve İsrail’in İran Savaşı’ndan önce Irak’ın batısındaki çölde gizli bir askeri üs kurmuş olduğuna dair habere ilişkin şunları söyledi: “İsrail orada gizli bir istihbarat üssü kurmuştu. İran bunu ortaya çıkardı.”
Hakikatpur, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşın ilk aylarında İran’dan Türkiye’ye atılan ve Milli Savunma Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından imha edildiğini açıkladığı balistik füzelerin de “İsrail tarafından düzenlenmiş sahte bayrak operasyonları olduğunu” iddia etti.
Hamaney’den de “yeni düzen” açıklaması
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sosyal medya hesabından Basra Körfezi’ne ilişkin önceki akşam “Yeni bölgesel düzenin habercisi” başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.
İran’ın Basra Körfezi ile Umman Denizi’ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, “İran’ın (Basra) Fars Körfezi’ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi” olduğu kaydedildi.
İran’ın Basra Körfezi’ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan savaşa, ABD ile İran arasında 8 Nisan’da ateşkes anlaşması imzalanmasıyla ara verilmişti. ABD ve İran arasında Pakistan arabuluculuğunda müzakereler devam ederken, son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlanmasına yönelik ABD’nin teklifine verdiği yanıta ilişkin, “Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez” dedi.
