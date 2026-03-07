İran krizi, enerji güvenliği ve ticari etkileri

Dünya artık tekil krizlerle sarsılmıyor, eşzamanlı kırılganlıklarla yaşıyor. Bu yeni gerçeklikte risk, dış politika uzmanlarının tartışma alanından çıktı.

CFO’nun finansman maliyetine, operasyon yöneticisinin tedarik planına, insan kaynaklarının çalışan bağlılığına temas eden yapısal bir değişkene dönüştü. Küresel ekonomi bu kadar entegreyken hiçbir sektör kenarda kalamıyor. Ekonomik nötrlük alanı daralıyor. Buradaki asıl mesele maliyet artışının ötesinde öngörülebilirliğin aşınması. Risk primi yükseldiğinde sermaye pahalanıyor, yatırım iştahı azalıyor, karar alma ufku kısalıyor. Liderliğin gerçek sınavı tam da burada başlıyor. Çünkü belirsizlik yalnızca finansal tabloyu değil, zihinsel cesareti de baskılıyor.

Son küresel CEO araştırmaları tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun “Global Risks” raporları devletlerarası çatışmaları kısa vadeli en kritik riskler arasında konumlandırıyor. PwC’nin CEO Araştırması’nda jeopolitik gerilimler üst sıralarda yer alıyor. Davos’ta yapay zekâ kadar konuşulan bir diğer başlık da buydu: Teknoloji fırsat üretirken jeopolitik kırılganlık bu fırsatın zeminini daraltıyor. Buradan sonrası artık yönetim meselesi. Şirketler riskleri yalnızca raporlamaya devam mı edecek, yoksa iş modelini bu yeni gerçekliğe göre mi tasarlayacak?

Dayanıklılık tasarımı

Belirsizlik çağında liderlik büyümenin ötesinde dayanıklılık üretme kapasitesiyle ölçülüyor. Hız tek başına avantaj sağlamıyor. Gürültü içinde yön duygusunu koruyabilmek asıl farkı yaratıyor. Jeopolitik riski operasyonel bir başlık gibi görmek artık yeterli değil. Tedarik zincirini çeşitlendirmek, üretim coğrafyasını yeniden düşünmek, enerji bağımlılığını azaltmak, sözleşmeleri esnek tasarlamak… Bunlar kriz çıktıktan sonra değil, risk kalıcı hâle geldiğinde ele alınması gereken stratejik kararlar. Dayanıklılık rapor dilinde kalan bir kavramın ötesine geçerek kurumsal mimarinin parçası olmalı.

Liderliğin yeni sınavı

Belirsizlik arttığında liderlerin önünde iki refleks belirir: Kararları ertelemek ya da panikle hızlanmak. Oysa güçlü liderlik üçüncü yolu seçer: Senaryo düşüncesi. “Ne olacak?” sorusunun kesin yanıtı yoktur. Ancak “şu olursa planımız bu” diyebilmek güven üretir. McKinsey’nin analizleri, yönetim kurullarının jeopolitik riskleri gündeme aldığını fakat bunu yatırım kararlarına yeterince entegre edemediğini gösteriyor. Risk konuşuluyor ancak organizasyon yapısı aynı hızda değişmiyor.

Bir başka boyut da güven. Edelman’ın “Güven Barometresi” araştırmaları, ekonomik performans ile kurumsal güven arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. Belirsizlik büyüdükçe çalışanlar daha temkinli, yatırımcılar daha seçici davranıyor. Şirket içi iletişim net değilse dışarıdaki gerilim içeride tedirginliğe dönüşüyor. Bu dönemde şeffaflık yalnızca etik bir tercih olmanın ötesine geçiyor ve stratejik zorunluluk hâline geliyor.

Bugünün liderlik sorusu şu: Büyümek mi, ayakta kalmak mı? Asıl mesele bu ikisini birlikte başarabilmek. Enerji fiyatları yükselirken maliyetleri yönetmek, finansman pahalanırken nakit akışını korumak, çalışan kaygısı artarken kurumsal güveni güçlendirmek… Bunlar ayrı fonksiyonların değil, bütüncül vizyonun konusu.

Dünya kaynıyor olabilir. Ama her şirket kaynamak zorunda değil. Gürültü arttığında sadeleşmek, hız yükseldiğinde öncelik belirlemek, belirsizlik büyüdüğünde iletişimi güçlendirmek… Yeni liderlik burada şekilleniyor. Çünkü jeopolitik risk geçici bir dalga olarak ifade edilemiyor ve yeni ekonomik düzenin kalıcı parametresi hâline geliyor. Krizden kaçmak mümkün değil. Ancak krizle yaşayacak sistemi kurmak mümkün.

Şirketler bu dönemde ne yapmalı?

● Senaryo disiplini kurun: Tek bir gelecek varsayımıyla plan yapmayın; alternatif senaryolar üzerinden stres testleri uygulayın.

● Tedarik zincirini çeşitlendirin: Coğrafi bağımlılığı azaltın, alternatif üretim ve lojistik kanalları hazır tutun.

● Likiditeyi güçlendirin: Belirsizlik dönemlerinde nakit, büyüme hızından daha belirleyici olabilir.

● Şeffaf iletişim kurun: Çalışanlara ve yatırımcılara düzenli, ölçülebilir bilgi akışı sağlayın.

● Stratejik odağı netleştirin: Her fırsata koşmak yerine önceliklerinizi belirleyin.

● Dayanıklılığı ölçün: Riskleri yalnızca raporlamayın; organizasyonu test edin.