İran savaş senaryosunda Türkiye için 10 fırsat, 10 risk ve 10 aksiyon
Jeopolitik savaşlar ekonomiler üzerinde iki yönlü etki yaratır. Bir tarafta enerji maliyetleri, finansal riskler ve ticaret kesintileri gibi olumsuzluklar ortaya çıkarken diğer tarafta ticaret yön değiştirmesi, yeni tedarik zincirleri ve jeoekonomik avantajlar doğabilir.
Türkiye’nin coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve ticaret ağları dikkate alındığında Orta Doğu’daki bir jeopolitik krizin hem risk hem de fırsat üretme potansiyeli oldukça yüksektir.
Türkiye için 10 büyük ekonomik fırsat
1.Orta Doğu’da tedarik merkezi olma
Jeopolitik krizler bölgesel üretim merkezlerini etkilediğinde ticaret akışları yeniden şekillenir.
Avrupa ve Körfez ülkeleri tedarik güvenliği nedeniyle üretimi Türkiye’ye kaydırabilir.
Türkiye’nin avantajları:
-Avrupa’ya yakınlık
-gelişmiş sanayi altyapısı
-lojistik avantaj
Bu süreç Türkiye için nearshoring fırsatı yaratabilir.
2.Savunma sanayi ihracatının artması
Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde savunma harcamaları yükselir.
Türkiye’nin savunma ihracatı son yıllarda hızlı büyümüştür.
Yıl Savunma ihracatı
2018 2 milyar dolar
2023 5 milyar dolar
2025 7 milyar dolar
Savaş senaryosunda bu rakam 10 milyar dolar seviyesine çıkabilir.
3.Yeniden yapılanma inşaat talebi
Savaş sonrası bölgede yeniden inşa süreci oluşabilir.
Talep artabilecek sektörler:
-çimento
-demir çelik
-seramik
-cam
Türkiye bu sektörlerde bölgesel lider konumdadır.
4.Gıda ihracatının artması
Savaşlar genellikle gıda arzında kesintilere neden olur.
Türkiye’nin güçlü olduğu alanlar:
-un
-makarna
-süt ürünleri
-tavuk
Türkiye dünyanın en büyük un ihracatçısıdır.
5.Enerji transit ülke rolünün güçlenmesi
Türkiye enerji koridorlarının merkezinde yer almaktadır.
Önemli hatlar:
-TANAP
-TürkAkım
-Bakü-Tiflis-Ceyhan
Enerji krizleri bu hatların stratejik önemini artırabilir.
6.Lojistik merkez olma potansiyeli
Kriz dönemlerinde ticaret yolları değişebilir.
Türkiye:
-Avrupa
-Orta Doğu
-Orta Asya
arasındaki lojistik merkez olabilir.
Türkiye’nin lojistik gelirleri yaklaşık 40 milyar dolar civarındadır.
7.Altın ve finansal varlık talebi
Jeopolitik krizlerde altın fiyatı yükselir.
Türkiye:
-altın üretimi
-altın ticareti
alanında önemli bir merkezdir.
8.Turizmde alternatif destinasyon avantajı
Bazı Orta Doğu ülkelerinde güvenlik riski artarsa turistler Türkiye’yi tercih edebilir.
Bu durum özellikle:
-Avrupa turistleri
-Rus turistler
için Türkiye’yi cazip hale getirebilir.
9.Tarım ve su teknolojileri
Savaş sonrası bölgede gıda güvenliği önem kazanır.
Türkiye’nin tarım teknolojileri ve sulama sistemleri ihracatı artabilir.
10.Jeoekonomik güç artışı
Türkiye’nin diplomatik ve ekonomik rolü artabilir.
Özellikle:
-enerji diplomasisi
-ticaret koridorları
-bölgesel ticaret anlaşmaları
Türkiye’nin stratejik önemini yükseltebilir.
Türkiye için 10 büyük ekonomik risk
1.Enerji fiyat şoku
Türkiye enerji ithalatına bağımlıdır.
Petrol fiyatı:
Petrol Enerji tasarrufu
100 $ 80 milyar dolar
150 $ 100 milyar dolar
200 $ 120 milyar dolar
Bu durum cari açığı artırır.
2.Enflasyon baskısı
Enerji maliyetleri:
-ulaşım
-üretim
-gıda
fiyatlarını yükseltir.
Petrol fiyatının 150 dolara çıkması Türkiye enflasyonunu 5–7 puan artırabilir.
3.Finansal piyasalarda dalgalanma
Jeopolitik riskler yatırımcıların risk iştahını azaltır.
Türkiye için olası etkiler:
Gösterge Tahmin
CDS 450
Dolar/TL 45
4.Turizm gelirlerinde azalma riski
Orta Doğu’daki savaş algısı turizm sektörünü etkileyebilir.
Türkiye’nin turizm gelirleri yaklaşık 60 milyar dolar seviyesindedir.
5.Küresel ticaretin yavaşlaması
Yüksek enerji fiyatları dünya ticaretini yavaşlatabilir.
Dünya ticaret büyümesi:
Yıl Büyüme
2021 %10
2025 %2
6.Finansman maliyetlerinin artması
CDS yükseldiğinde dış borç maliyetleri artar.
Bu durum:
-şirket finansmanını
-yatırımları
olumsuz etkiler.
7.Lojistik maliyetlerinin artması
Petrol fiyatları arttığında navlun maliyetleri yükselir.
Bu durum ihracatçı firmaların rekabet gücünü etkiler.
8.Bölgesel ticaret riskleri
Türkiye’nin Orta Doğu ile ticareti yaklaşık 70 milyar dolar seviyesindedir.
Savaş ticaret yollarını etkileyebilir.
9.Yatırım belirsizliği
Jeopolitik riskler yatırım kararlarını geciktirebilir.
Bu durum büyümeyi yavaşlatır.
10.Finansal sistem üzerinde baskı
Kur ve faiz dalgalanmaları bankacılık sistemi üzerinde baskı oluşturabilir.
Türkiye’de sektörel etkiler ve şirket stratejileri
En riskli sektörler
Havacılık
Yakıt maliyeti toplam maliyetin yaklaşık %35’ini oluşturur.
Lojistik
Navlun maliyetleri petrol fiyatına doğrudan bağlıdır.
Kimya ve petrokimya
Ham madde maliyetleri enerji fiyatlarına bağlıdır.
Görece avantajlı sektörler
Savunma sanayi
Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde savunma harcamaları yükselir.
NATO ülkeleri savunma harcamalarını GSYH’nin yaklaşık %2.2’sine çıkarmıştır.
Yenilenebilir enerji
Enerji krizleri güneş ve rüzgar yatırımlarını hızlandırır.
Altın madenciliği
Altın fiyatı kriz dönemlerinde yükselir.
Kurumsal kriz yönetimi için 10 maddelik stratejik plan
Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin bu tür jeopolitik risklere karşı aşağıdaki stratejileri geliştirmesi önemlidir.
1.Enerji maliyet risk analizi yapılması
2.Döviz risk yönetimi stratejisi oluşturulması
3.Tedarik zinciri alternatiflerinin belirlenmesi
4.Kritik hammaddeler için stok planı yapılması
5.Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
6.Maliyet kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi
7.Yeni ihracat pazarlarının araştırılması
8.Dijitalleşme yatırımlarının artırılması
9.Kriz senaryolarına göre bütçe planlaması
10.Yönetim kurulu düzeyinde risk komitesi kurulması
Genel değerlendirme
İran–ABD–İsrail savaşı küresel ekonomi için önemli bir kırılma noktası olabilir. Türkiye açısından bakıldığında enerji maliyetleri ve finansal riskler önemli tehditler oluştururken, ticaret yön değiştirmesi ve bölgesel üretim avantajı Türkiye’ye önemli fırsatlar sunabilir.
Bu nedenle Türkiye’nin ekonomik stratejisi iki temel hedefe odaklanmalıdır:
1.Enerji bağımlılığını azaltmak
2.Yüksek katma değerli üretimi artırmak
Doğru politika ve stratejiler uygulanırsa Türkiye bu tür jeopolitik krizlerden güçlenerek çıkabilecek ülkelerden biri olabilir.
İran–ABD–İsrail gerilimi yalnızca askeri bir kriz değil aynı zamanda küresel ekonomik dengeleri etkileyebilecek büyük bir jeoekonomik risk alanıdır.
Bu kriz:
-enerji fiyatlarını
-küresel enflasyonu
-merkez bankalarının faiz politikalarını
-dünya ticaretini
doğrudan etkileyebilir.
Türkiye açısından bakıldığında ise en kritik riskler:
1-Enerji maliyetleri
2-Cari açık
3-Enflasyon baskısıdır.
Ancak doğru ekonomi politikaları ve stratejik yatırımlar sayesinde Türkiye bu süreci aynı zamanda bir fırsata dönüştürebilir.
Özellikle:
-lojistik avantajı
-sanayi kapasitesi
-bölgesel ticaret rolü
Türkiye’yi yeni küresel ekonomik dengelerde önemli bir konuma taşıyabilir.
Son sözler:”Karanlık zamanlarda yaşıyoruz; en kötüler korkusunu, en iyiler ise umudunu yitirdi” Hannah Arendt
“Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez” Sophokles
|Borsa
|13.175,74
|3,73 %
|Dolar
|44,0629
|-0,01 %
|Euro
|51,2043
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1609
|-0,01 %
|Altın (GR)
|7.362,37
|1,19 %
|Altın (ONS)
|5.190,23
|-0,03 %
|Brent
|89,8100
|0,19 %