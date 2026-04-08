İran savaşı gölgesinde ‘birey ve şirketler’in finansal hayatta kalma rehberi

Küresel ekonomi artık klasik büyüme-enflasyon-faiz üçge­niyle açıklanamayacak kadar kar­maşık ve kırılgan bir yapıya ev­rilmiş durumdadır.

Özellikle İran merkezli jeopolitik gerilimler, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma riski üzerinden sadece enerji piyasala­rını değil; bireylerin günlük yaşa­mını ve şirketlerin finansal sürdü­rülebilirliğini doğrudan etkileyen yeni bir ekonomik gerçeklik yarat­maktadır. Bu yeni dönemde pet­rol fiyatlarının hızla yükselmesi, küresel ticaretin sekteye uğrama­sı, finansal piyasalarda oynaklığın artması ve gelişmekte olan ülke­lerden sermaye çıkışının hızlan­ması gibi etkiler, ekonomiyi sadece makro düzeyde değil mikro düzey­de de dönüştürmektedir.

Artık sorulma­sı gereken temel soru şudur: Bu yeni ve belirsiz ekonomik dü­zende birey ve şirket nasıl hare­ket etmeli, nasıl korunmalı ve nasıl fırsat yaratmalıdır?

Bireysel finansal davranış ile ku­rumsal finans yönetimini tek bir bütünsel çerçevede ele alarak, kriz dönemlerinde uygulanması gere­ken stratejileri detaylı ve analitik bir bakış açısıyla aşağıdaki madde­ler çerçevesinde oluşturulmalıdır.

1 Jeopolitik şokun ekonomiye etkisi

İran merkezli bir savaşın ekono­mik etkileri yalnızca bölgesel kal­maz; enerji fiyatları üzerinden kü­resel enflasyonu tetikler, finansal piyasalarda risk algısını artırır ve sermaye hareketlerini doğrudan etkiler. Petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerinden 110–130 dolar ban­dına çıkması, sadece enerji mali­yetlerini artırmakla kalmaz; aynı zamanda üretim, lojistik ve ulaşım maliyetlerini yukarı çeker. Bu du­rum özellikle Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler­de enflasyonun yeniden hızlanmasına neden olur.

Enflasyonun yüksel­mesi, merkez bankalarını daha sıkı para politikala­rına yönlendirirken, faiz oranlarının artması hem bireylerin kredi maliyet­lerini hem de şirketlerin finansman yükünü ciddi şekilde artırır. Kur tarafında ise ge­lişmekte olan ülkelerden çıkan ser­maye, yerel para birimlerinde de­ğer kaybına yol açarak maliyet bas­kısını daha da derinleştirir.

2 Ortak gerçek: Nakit akışı yönetimi

Bu yeni ekonomik düzende hem birey hem de şirket için en kri­tik unsur nakit akışıdır. Birey açı­sından bakıldığında, gelir ile gider arasındaki dengenin korunması ve tasarruf yaratılması hayati önem taşırken; şirketler açısından tah­silat ve ödeme dengesi, yani nakit döngüsünün sağlıklı yönetilmesi sürdürülebilirliğin temelini oluş­turur. Artık sadece kârlı olmak ye­terli değildir; önemli olan bu kârın nakde dönüşebilmesidir.

Bu nedenle yeni dönemde kaza­nanlar, yüksek ciro yapan ya da bi­lanço üzerinde kâr gösterenler de­ğil; nakit üretebilen, likiditeyi ko­ruyabilen ve finansal esnekliğini sürdürebilen aktörler olacaktır.

3 Bütçe disiplini: Birey ve şirket için ortak model

Bireylerin bütçe yönetiminde artık klasik harcama planlarının ötesine geçmesi gerekmektedir. Zorunlu harcamaların önceliklen­dirildiği, değişken giderlerin kont­rol altına alındığı ve tasarruf oranı­nın artırıldığı bir model benimsen­melidir. Özellikle lüks tüketimin azaltılması ve gereksiz harcama­ların ortadan kaldırılması, finan­sal dayanıklılığı artıran temel un­surlar arasında yer alır. Şirketler açısından ise bütçe artık statik bir plan olmaktan çıkmalı, dinamik ve sürekli güncellenen bir yapıya dö­nüşmelidir. Dinamik bütçeleme yaklaşımıyla, değişen ekonomik koşullara hızlı adaptasyon sağlan­malı ve tüm finansal planlama na­kit akışı odaklı yapılmalıdır. EBIT­DA gibi muhasebesel göstergeler yerine, gerçek nakit giriş ve çıkış­ları karar alma süreçlerinin mer­kezine yerleştirilmelidir.

4 Tüketim ve satış davranışı: Aynı döngünün iki yüzü

Bireyler açısından tüketim dav­ranışı, kriz dönemlerinde önemli bir dönüşüm geçirir. İhtiyaç ile is­tek arasındaki farkın net bir şekil­de ortaya konulması, panik tüke­timden kaçınılması ve fiyat-per­formans odaklı harcama yapılması bu dönemin temel prensipleridir.

Şirketler açısından ise satış stra­tejisi köklü bir değişim geçirir. Artık satışın başarısı ciro ile de­ğil, tahsilat kalitesi ile ölçülmeli­dir. Vadeli satışların kontrol altına alınması, riskli müşteri segment­lerinden uzak durulması ve nakit satışların teşvik edilmesi gerek­mektedir. Bu yaklaşım, şirketlerin likidite riskini azaltırken finansal sürdürülebilirliğini güçlendirir.

5 Fiyatlama davranışı: Dinamik ve esnek yapı

Bireyler açısından fiyat farkın­dalığı artmalı, alternatif ürünlere yönelme ve karşılaştırmalı alışve­riş alışkanlığı geliştirilmelidir. Şir­ketler için ise sabit fiyatlama döne­mi sona ermiştir. Artan maliyetler karşısında fiyatların düzenli olarak güncellenmesi, segment bazlı fiyat­lama yapılması ve maliyet artışla­rının satış fiyatlarına kontrollü şe­kilde yansıtılması gerekmektedir. Bu noktada en kritik gerçek şudur: Fiyatını güncellemeyen şirket, maliyetini finanse etmek zorun­da kalır.

6 Yatırım stratejileri: Koruma ve sürdürülebilirlik

Bireyler yatırım kararlarında risk dağılımına odaklanmalı, al­tın, döviz ve likit varlıklar arasında dengeli bir portföy oluşturmalıdır. Bu yaklaşım, hem enflasyon karşı­sında koruma sağlar hem de piyasa oynaklığına karşı esneklik kazan­dırır.

Şirketler açısından ise yatırım kararları daha seçici hale gelme­lidir. Nakit üretmeyen, geri dönüş süresi uzun olan projeler ertelen­meli; verimlilik artıran, maliyet düşüren ve dijital dönüşüm sağla­yan yatırımlara öncelik verilmeli­dir.

7 Stok ve tasarruf yönetimi

Bireylerin gereksiz stoklama yap­ması, nakit akışını olumsuz etkile­yen bir davranıştır. Şirketler için ise stok yönetimi stratejik bir ko­nudur. Kritik ürünlerde stok sevi­yesinin artırılması, tedarik riskini azaltırken; gereksiz stok birikimi finansman yükü yaratır. Bu neden­le stok devir hızının optimize edil­mesi ve ABC analizi ile stok yapısı­nın yeniden düzenlenmesi gerek­mektedir.

8 Borç ve kredi yönetimi

Bireylerin tüketici kredi­lerine olan bağımlılığı azaltma­sı, faiz riskine karşı korunmaları açısından önemlidir. Şirketler ise kredi kullanımında vade uyumuna dikkat etmeli, kısa vadeli borçlan­maların uzun vadeli yatırımları fi­nanse etmesinden kaçınmalıdır. Ayrıca sabit faizli finansman araç­larının tercih edilmesi, faiz artışı riskine karşı koruma sağlar.

9 Gelir ve pazar çeşitlendirme

Bireylerin tek gelir kaynağına bağlı kalması, kriz dönemlerinde ciddi risk oluşturur. Ek gelir yarat­ma, freelance çalışma ve yatırım gelirleri bu riski azaltır. Şirketler açısından ise yeni pazar arayışı, ih­racat kanallarının geliştirilmesi ve müşteri portföyünün çeşitlendi­rilmesi sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır.

10 Personel ve verimlilik yönetimi

Bireylerin kendilerini geliştir­mesi, yeni beceriler kazanması ve değişen iş gücü piyasasına uyum sağlaması gerekmektedir. Şirketler ise personel yönetiminde maliyet odaklı değil, verimlilik odaklı bir yaklaşım benimsemelidir. Perfor­mans bazlı sistemler, esnek çalış­ma modelleri ve outsource çözüm­ler bu dönemde öne çıkarılmalıdır.

11 Krizde fırsat: Yatırım ve satın alma

Kriz dönemleri aynı zamanda fırsat dönemleridir. Bireyler düşük fiyatlı varlıkları değerlendirebi­lirken, şirketler zor durumda olan ancak operasyonel olarak güçlü fir­maları satın alarak büyüme fırsatı yakalayabilir. Bu süreçte doğru de­ğerleme ve güçlü finansman yapısı kritik rol oynar.

12 Senaryo bazlı yaklaşım

İyimser senaryoda savaş kısa sürede sona ererken, baz senaryo­da uzun süren bir belirsizlik döne­mi yaşanır. Kötümser senaryoda ise küresel resesyon riski ortaya çı­kar. Her senaryo için farklı aksiyon planlarının önceden hazırlanması, hem birey hem de şirket için stra­tejik avantaj sağlar.

13 Sonuç: Yeni ekonominin kazananları

İran savaşı gibi jeopolitik kırıl­malar, ekonomik sistemde güç­lü bir eleme mekanizması yaratır. Bu süreçte finansal disipline sahip olan, nakit akışını doğru yöneten ve hızlı adaptasyon sağlayan birey­ler ve şirketler ayakta kalır.

-Ekonomi artık sadece rakam­lar değil; doğru karar alma sanatı­dır

Ve en kritik gerçek şudur:

-Bireyler için, Finansal okurya­zarlık artık bir tercih değil, zorun­luluktur.

-Firmalar için, Şirket yönet­mek, sadece satış yapmak değildir. Finansı yönetemeyen, şirketini yö­netemez

Son sözler: “Hiçbir şey yapmaya­rak da adaletsizlik yapabilirsiniz” Marcus Aurelius

“Mutlu olmak için iki şeyi orta­dan kaldırmanız gerekir; Kötü bir gelecek korkusu ve kötü bir geçmi­şin hatırası” Seneca