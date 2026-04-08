İran savaşı gölgesinde ‘birey ve şirketler’in finansal hayatta kalma rehberi
Küresel ekonomi artık klasik büyüme-enflasyon-faiz üçgeniyle açıklanamayacak kadar karmaşık ve kırılgan bir yapıya evrilmiş durumdadır.
Özellikle İran merkezli jeopolitik gerilimler, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma riski üzerinden sadece enerji piyasalarını değil; bireylerin günlük yaşamını ve şirketlerin finansal sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen yeni bir ekonomik gerçeklik yaratmaktadır. Bu yeni dönemde petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, küresel ticaretin sekteye uğraması, finansal piyasalarda oynaklığın artması ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışının hızlanması gibi etkiler, ekonomiyi sadece makro düzeyde değil mikro düzeyde de dönüştürmektedir.
Artık sorulması gereken temel soru şudur: Bu yeni ve belirsiz ekonomik düzende birey ve şirket nasıl hareket etmeli, nasıl korunmalı ve nasıl fırsat yaratmalıdır?
Bireysel finansal davranış ile kurumsal finans yönetimini tek bir bütünsel çerçevede ele alarak, kriz dönemlerinde uygulanması gereken stratejileri detaylı ve analitik bir bakış açısıyla aşağıdaki maddeler çerçevesinde oluşturulmalıdır.
1 Jeopolitik şokun ekonomiye etkisi
İran merkezli bir savaşın ekonomik etkileri yalnızca bölgesel kalmaz; enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyonu tetikler, finansal piyasalarda risk algısını artırır ve sermaye hareketlerini doğrudan etkiler. Petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerinden 110–130 dolar bandına çıkması, sadece enerji maliyetlerini artırmakla kalmaz; aynı zamanda üretim, lojistik ve ulaşım maliyetlerini yukarı çeker. Bu durum özellikle Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyonun yeniden hızlanmasına neden olur.
Enflasyonun yükselmesi, merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yönlendirirken, faiz oranlarının artması hem bireylerin kredi maliyetlerini hem de şirketlerin finansman yükünü ciddi şekilde artırır. Kur tarafında ise gelişmekte olan ülkelerden çıkan sermaye, yerel para birimlerinde değer kaybına yol açarak maliyet baskısını daha da derinleştirir.
2 Ortak gerçek: Nakit akışı yönetimi
Bu yeni ekonomik düzende hem birey hem de şirket için en kritik unsur nakit akışıdır. Birey açısından bakıldığında, gelir ile gider arasındaki dengenin korunması ve tasarruf yaratılması hayati önem taşırken; şirketler açısından tahsilat ve ödeme dengesi, yani nakit döngüsünün sağlıklı yönetilmesi sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Artık sadece kârlı olmak yeterli değildir; önemli olan bu kârın nakde dönüşebilmesidir.
Bu nedenle yeni dönemde kazananlar, yüksek ciro yapan ya da bilanço üzerinde kâr gösterenler değil; nakit üretebilen, likiditeyi koruyabilen ve finansal esnekliğini sürdürebilen aktörler olacaktır.
3 Bütçe disiplini: Birey ve şirket için ortak model
Bireylerin bütçe yönetiminde artık klasik harcama planlarının ötesine geçmesi gerekmektedir. Zorunlu harcamaların önceliklendirildiği, değişken giderlerin kontrol altına alındığı ve tasarruf oranının artırıldığı bir model benimsenmelidir. Özellikle lüks tüketimin azaltılması ve gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, finansal dayanıklılığı artıran temel unsurlar arasında yer alır. Şirketler açısından ise bütçe artık statik bir plan olmaktan çıkmalı, dinamik ve sürekli güncellenen bir yapıya dönüşmelidir. Dinamik bütçeleme yaklaşımıyla, değişen ekonomik koşullara hızlı adaptasyon sağlanmalı ve tüm finansal planlama nakit akışı odaklı yapılmalıdır. EBITDA gibi muhasebesel göstergeler yerine, gerçek nakit giriş ve çıkışları karar alma süreçlerinin merkezine yerleştirilmelidir.
4 Tüketim ve satış davranışı: Aynı döngünün iki yüzü
Bireyler açısından tüketim davranışı, kriz dönemlerinde önemli bir dönüşüm geçirir. İhtiyaç ile istek arasındaki farkın net bir şekilde ortaya konulması, panik tüketimden kaçınılması ve fiyat-performans odaklı harcama yapılması bu dönemin temel prensipleridir.
Şirketler açısından ise satış stratejisi köklü bir değişim geçirir. Artık satışın başarısı ciro ile değil, tahsilat kalitesi ile ölçülmelidir. Vadeli satışların kontrol altına alınması, riskli müşteri segmentlerinden uzak durulması ve nakit satışların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, şirketlerin likidite riskini azaltırken finansal sürdürülebilirliğini güçlendirir.
5 Fiyatlama davranışı: Dinamik ve esnek yapı
Bireyler açısından fiyat farkındalığı artmalı, alternatif ürünlere yönelme ve karşılaştırmalı alışveriş alışkanlığı geliştirilmelidir. Şirketler için ise sabit fiyatlama dönemi sona ermiştir. Artan maliyetler karşısında fiyatların düzenli olarak güncellenmesi, segment bazlı fiyatlama yapılması ve maliyet artışlarının satış fiyatlarına kontrollü şekilde yansıtılması gerekmektedir. Bu noktada en kritik gerçek şudur: Fiyatını güncellemeyen şirket, maliyetini finanse etmek zorunda kalır.
6 Yatırım stratejileri: Koruma ve sürdürülebilirlik
Bireyler yatırım kararlarında risk dağılımına odaklanmalı, altın, döviz ve likit varlıklar arasında dengeli bir portföy oluşturmalıdır. Bu yaklaşım, hem enflasyon karşısında koruma sağlar hem de piyasa oynaklığına karşı esneklik kazandırır.
Şirketler açısından ise yatırım kararları daha seçici hale gelmelidir. Nakit üretmeyen, geri dönüş süresi uzun olan projeler ertelenmeli; verimlilik artıran, maliyet düşüren ve dijital dönüşüm sağlayan yatırımlara öncelik verilmelidir.
7 Stok ve tasarruf yönetimi
Bireylerin gereksiz stoklama yapması, nakit akışını olumsuz etkileyen bir davranıştır. Şirketler için ise stok yönetimi stratejik bir konudur. Kritik ürünlerde stok seviyesinin artırılması, tedarik riskini azaltırken; gereksiz stok birikimi finansman yükü yaratır. Bu nedenle stok devir hızının optimize edilmesi ve ABC analizi ile stok yapısının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
8 Borç ve kredi yönetimi
Bireylerin tüketici kredilerine olan bağımlılığı azaltması, faiz riskine karşı korunmaları açısından önemlidir. Şirketler ise kredi kullanımında vade uyumuna dikkat etmeli, kısa vadeli borçlanmaların uzun vadeli yatırımları finanse etmesinden kaçınmalıdır. Ayrıca sabit faizli finansman araçlarının tercih edilmesi, faiz artışı riskine karşı koruma sağlar.
9 Gelir ve pazar çeşitlendirme
Bireylerin tek gelir kaynağına bağlı kalması, kriz dönemlerinde ciddi risk oluşturur. Ek gelir yaratma, freelance çalışma ve yatırım gelirleri bu riski azaltır. Şirketler açısından ise yeni pazar arayışı, ihracat kanallarının geliştirilmesi ve müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır.
10 Personel ve verimlilik yönetimi
Bireylerin kendilerini geliştirmesi, yeni beceriler kazanması ve değişen iş gücü piyasasına uyum sağlaması gerekmektedir. Şirketler ise personel yönetiminde maliyet odaklı değil, verimlilik odaklı bir yaklaşım benimsemelidir. Performans bazlı sistemler, esnek çalışma modelleri ve outsource çözümler bu dönemde öne çıkarılmalıdır.
11 Krizde fırsat: Yatırım ve satın alma
Kriz dönemleri aynı zamanda fırsat dönemleridir. Bireyler düşük fiyatlı varlıkları değerlendirebilirken, şirketler zor durumda olan ancak operasyonel olarak güçlü firmaları satın alarak büyüme fırsatı yakalayabilir. Bu süreçte doğru değerleme ve güçlü finansman yapısı kritik rol oynar.
12 Senaryo bazlı yaklaşım
İyimser senaryoda savaş kısa sürede sona ererken, baz senaryoda uzun süren bir belirsizlik dönemi yaşanır. Kötümser senaryoda ise küresel resesyon riski ortaya çıkar. Her senaryo için farklı aksiyon planlarının önceden hazırlanması, hem birey hem de şirket için stratejik avantaj sağlar.
13 Sonuç: Yeni ekonominin kazananları
İran savaşı gibi jeopolitik kırılmalar, ekonomik sistemde güçlü bir eleme mekanizması yaratır. Bu süreçte finansal disipline sahip olan, nakit akışını doğru yöneten ve hızlı adaptasyon sağlayan bireyler ve şirketler ayakta kalır.
-Ekonomi artık sadece rakamlar değil; doğru karar alma sanatıdır
Ve en kritik gerçek şudur:
-Bireyler için, Finansal okuryazarlık artık bir tercih değil, zorunluluktur.
-Firmalar için, Şirket yönetmek, sadece satış yapmak değildir. Finansı yönetemeyen, şirketini yönetemez
Son sözler: “Hiçbir şey yapmayarak da adaletsizlik yapabilirsiniz” Marcus Aurelius
“Mutlu olmak için iki şeyi ortadan kaldırmanız gerekir; Kötü bir gelecek korkusu ve kötü bir geçmişin hatırası” Seneca
