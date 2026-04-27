İran Savaşı, kapasite kullanımını artırabilirdi; ama…
Reel kesim güven endeksi:
2 ayda, 104’lerden 98’lere geriledi…
***
Dolayısıyla, kapasite kullanım oranı da düşmeye devam etti…
***
Savaş:
Bu gerçekleşmelerin nedeni olarak görülebilir…
***
Ancak…
Türkiye, bölgedeki ülkeler arasında, üretime devam eden/edebilen, az sayıda ülke arasında yer alıyor…
Hatta…
Tarım ürünlerinden kimyasala, inşaattan sağlığa birçok sektörde, bölge ihtiyacını karşılayabilecek tek ülke olarak öne çıkıyor…
***
Yani…
Yaşanan savaşın, kapasite kullanım oranını düşürmesi değil, artırması gerekiyor…
***
Merkez Bankası’nın imalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 752 iş yerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi:
Güven ve kapasitedeki düşüşün nedenleri ile ilgili “gerçekçi ipuçları” veriyor…
***
Örneğin:
Ankete katılan işyerlerinin yüzde 56.5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtiyor…
İşgücü/hammadde/ekipman yetersizliğini ise üretimi kısıtlayan faktörler arasında ilk sıraya koyuyor…
***
Talep yetersizliği de kapasite kullanım oranını etkileyen faktörler arasında gösteriliyor…
İşgücü yetersizliğinin arz kadar talebi de etkilediği/etkileyeceği ise bilimsel olarak da biliniyor…
VELHASIL
Savaş nedeniyle, bölgedeki birçok ülkede üretimin durduğunu;
Tarımdan sağlığa, makineden inşaata birçok sektörde Türkiye gibi ülkelerin üretimine ihtiyacın arttığını biliyoruz…
(…Ki sadece üretimin durduğu ülkeler değil, üretimin durduğu ülkelerin pazarları da hesaba katılmalı…)
Buna rağmen:
“Güven” ve “kapasite kullanım oranı”ndaki düşüşte, yine kolaycılığa kaçıyoruz ve “savaşı” ana neden olarak algıyabiliyoruz…
***
İşgücü niteliğindeki düşüşün ve/veya işgücü yetersizliğinin kapasite kullanımına ve arza etkisinin yanı sıra, talep düşüşüne etkisini de görmeli, (hatta tüm sorunlar arasından cımbızlanmalı…) bu sorunumuzun çözümünü önceliklendirmeliyiz…
