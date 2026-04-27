İran Savaşı, kapasite kullanımını artırabilirdi; ama…

Reel kesim güven endeksi:

2 ayda, 104’lerden 98’lere geriledi…

***

Dolayısıyla, kapasite kullanım oranı da düşmeye devam etti…

***

Savaş:

Bu gerçekleşmelerin nedeni olarak görü­lebilir…

***

Ancak…

Türkiye, bölgedeki ülkeler arasında, üretime devam eden/edebilen, az sayıda ülke arasında yer alıyor…

Hatta…

Tarım ürünlerinden kimyasala, inşa­attan sağlığa birçok sektörde, bölge ih­tiyacını karşılayabilecek tek ülke ola­rak öne çıkıyor…

***

Yani…

Yaşanan savaşın, kapasite kullanım oranını düşürmesi değil, artırması ge­rekiyor…

***

Merkez Bankası’nın imalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 752 iş yerinde gerçek­leştirdiği İktisadi Yönelim Anketi:

Güven ve kapasitedeki düşüşün nedenle­ri ile ilgili “gerçekçi ipuçları” veriyor…

***

Örneğin:

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 56.5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadı­ğını belirtiyor…

İşgücü/hammadde/ekipman yetersizli­ğini ise üretimi kısıtlayan faktörler arasın­da ilk sıraya koyuyor…

***

Talep yetersizliği de kapasite kullanım oranını etkileyen faktörler arasında göste­riliyor…

İşgücü yetersizliğinin arz kadar talebi de etkilediği/etkileyeceği ise bilimsel olarak da biliniyor…

VELHASIL

Savaş nedeniyle, bölgedeki birçok ülke­de üretimin durduğunu;

Tarımdan sağlığa, makineden inşaa­ta birçok sektörde Türkiye gibi ülkelerin üretimine ihtiyacın arttığını biliyoruz…

(…Ki sadece üretimin durduğu ülkeler değil, üretimin durduğu ülkelerin pazarları da hesa­ba katılmalı…)

Buna rağmen:

“Güven” ve “kapasite kullanım oranı”n­daki düşüşte, yine kolaycılığa kaçıyoruz ve “savaşı” ana neden olarak algıyabiliyoruz…

***

İşgücü niteliğindeki düşüşün ve/veya işgü­cü yetersizliğinin kapasite kullanımına ve ar­za etkisinin yanı sıra, talep düşüşüne etkisi­ni de görmeli, (hatta tüm sorunlar arasından cımbızlanmalı…) bu sorunumuzun çözümünü önceliklendirmeliyiz…