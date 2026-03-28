İran savaşının ekonomik sonuçları

İran savaşı başlayalı dört hafta oldu. Petrol fiyatlarındaki tır­manmanın etkisini ceplerimizde hissediyoruz. Aslında küresel pi­yasalarda çok daha sert fiyat ar­tışları olması gerekirdi. Ancak savaşın uzamayacağı beklenti­si fiyatların daha da yükselmesi­ni engelliyor. Fakat savaşın kısa sürede nasıl bitebileceği hiç belli değil. Bu da dünya ekonomisine ilişkin risklerin daha da yüksele­bileceği anlamına geliyor. Daha şimdiden, İran’daki savaşın yol açtığı kriz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’a göre, tarihteki en büyük küresel enerji güvenliği krizi.

Meşhur sözdür: “Savaşta önce gerçekler ölür”. Yani duyduğumuz hangi yorumun doğru olduğunu bilemeyiz. Ne İran’ın, ne İsrail’in ne de Amerika’nın gerçek niyet­lerini ve savaş kapasitelerini doğ­ru bilme şansımız var. Hele bugün söylediğini yarın geri alan Trump söz konusu olduğunda, bu savaşın ne zaman ve nasıl biteceğini öngö­remiyoruz.

Uluslararası yayınlarda da aynı belirsizliğin izlerini görmek müm­kün. Durum öngörülemez olunca herkes kendi meşrebince bir yo­rum yapıyor ve bu nedenle aynı mecrada bile birbiriyle çelişen bir dizi yorumu okumak mümkün.

Arz yetersizliği aylarca devam edecek

Tüm bu bilinemezlik bir tara­fa, savaş şimdiden dünya ekonomi­sinde ciddi bir hasara yol açtı. Çün­kü savaş birkaç gün içinde bitse bile küresel petrol ve gaz piyasalarında arz yetersizliği aylarca devam ede­cek. Petrol ve gaz tesislerini her­hangi bir fabrika gibi bir gün için­de çalıştırmaya başlamak mümkün değil. Zarar gören tesislerin yeni­den ayağa kaldırılması uzun zaman alacak. İran’da Körfez bölgesin­de hasar gören enerji altyapısının onarılması yılları bulacak.

Hürmüz boğazının fiilen ka­panması, küresel enerji piyasala­rını felç etti. Ama savaşın etkisi sadece enerji piyasaları ile sınır­lı değil. Çünkü helyum, brom ve sülfür ticaretinde de körfezin payı çok yüksek. Bu yüzden petrokim­ya, gübre, ilaç, gıda ve çip üretimi dahil olmak üzere çok sayıda sek­tör sekteye uğruyor.

Basra körfezi ve Süveyş kanalı­nın kullanılmaması ticaret yolla­rını uzatacak ve maliyetleri artıra­cak. Savaş bittikten sonra gemi ti­caretinin yeniden körfeze dönmesi de ayları bulabilecek.

Dünya bu sorunlara şimdilik çok şiddetli tepki vermiyor çünkü he­nüz stoklar üretim kesintisi ya­şanmasını engelliyor. Ancak savaş Nisan ayından öteye uzarsa ener­ji, emtia ve ulaştırma fiyatlarında yaşanacak artışlar enflasyonu kö­rüklerken kritik hammaddelerde belirginleşecek tedarik sıkıntıla­rı üretim düşüşlerine yol açacak. Ayrıca fiyat artışları ile mücadele etmek için faiz oranlarının yüksek tutulması da genelde büyümeyi sı­nırlayacak. Bütün bu gelişmeler fi­nansal istikrarı bozacak.

Yani zaten zor durumda olan dünya ekonomisini daha da daha da zor günler bekliyor. 2008’de kü­resel resesyon, 2020’de pandemi, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı iş­galiyle başlayan savaş derken, dün­ya ekonomisi toparlanma fırsatı bulamadan sorun üzerine sorun­la karşılaşıyor. 2025 başından iti­baren de Trump’ın küresel ticare­te darbe vuran politikaları, yapay zekâda oluşan köpük, resesyonun ayak sesleri herkesi temkinli olma­ya itiyordu. İran savaşı bu zincirin son halkası oldu.

Bu olayları üst üste getiren bir te­sadüfler zinciri değil. Bunlar çöken bir küresel sistemin kopan parça­ları. Büyük güçler, küresel sistem­ler sonsuza kadar var olmazlar ama parça parça çözülüp dağılışları za­man alır. İran savaşı bu çözülüş sü­recinin bir parçası.

Caydırıcı bir güç gösterisiy­le kısa sürede sonuç alamayan ABD’nin elinin zayıflayacağını bugünden öngörebiliriz. Savaşla­rın galipler için de bir bedeli var­dır ve bu bedel ABD için geçen her gün yükseliyor. İran bir kuşak bo­yunca altından kalkamayacağı şe­kilde tahrip olsa bile uzayıp giden bir savaşın kalıcı sonucu küresel güç mücadelesinde ABD’nin ağır bir yara alması olabilir. Savaşın kı­sa vadeli etkileri bile ABD’nin ra­kiplerine avantaj sağlıyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarından en çok yararlanan ülke belki de Rusya. Çin'in tedarik kaynaklarını çeşit­lendirmiş olması, devasa bir petrol stokuna sahip olması, İran petro­lünü halen ithal etmeye devam et­mesi en azından kısa vadede bu iş­ten az zarar görmesini sağlıyor. Sa­vaşın uzaması Çin için üretimde aksama ve talep düşüşü riski taşısa da, batıya oranla rekabet gücünde avantaj üstünlüğünü sürdürecek.

Savaşın Türkiye ekonomisine maliyeti

Türkiye’nin yüksek enerji ba­ğımlılığı bu savaşta özel bir kırıl­ganlık yaratıyor. İran gazının ke­silmesi, Katar LNG'sinin durması, Körfez üzerinden petrol ithalatı­nın sekteye uğraması Rusya’ya ba­ğımlılığı derinleştirir. Ayrıca artan enerji faturası, turizm gelirlerinde azalma, cari açığın büyümesi, de­zenflasyonun sekteye uğraması, gı­da tedariğinde sorunlar ve gıda fi­yatlarında yükseliş savaşın devamı halinde bizi bekleyen riskler.

Büyümede yavaşlamadan ve enflasyonda hızlanmadan kaçın­mak zor olacak. Savaşın Türkiye ekonomisinde yaratacağı hasarı önlemek için yapılabilecekler şu noktada ne yazık ki sınırlı. Bir ha­sar için alınan önlemin başka bir alanda yeni hasarlara yol açması olası. Bıçak sırtında hareket etmek gerekiyor. Hem hareket marjı dar, hem de palyatif olmayan önlem­lerin etkileri ancak uzun vadede görülebilir. Örneğin tarım ve gıda, yenilebilir enerji, sanayinin dö­nüşümü gibi alanlarda yapılacak ve dış şoklar karşısında ekonomi­nin dirençli olmasını sağlayacak reformların sonuçları ancak yıllar içinde alınabilir. Şu an için yapıla­bilecek en iyi şey yükselen fiyatlar ve daralan iş imkânlarından halkı korumak üzere maliye politikala­rından yararlanmak ve para poli­tikasında fiyat istikrarı ile ekono­mik yavaşlama risklerini birlikte ele alarak dengelemek. Bir de sa­vaşın getirdiği ekonomik yüklerin üstüne başka kanallardan ekstra yük bindirmemek.

Her zaman bugün yaptığınız ha­tanın bedelini ödemezsiniz; bazen beş yıl önceki yanlışın, on yıllık bir ihmalin faturasını bugün ödemek zorunda kalabilirsiniz.