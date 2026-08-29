İran ve Rusya’dan gelen paranın zaptiyeleri OFAC ve FATF
Dünyada her gün trilyonlarca dolar bankalar, fonlar, şirketler, merkez bankaları ve dijital platformlar arasında dolaşıyor. Fakat serbest dolaşım artık geride kaldı. Bu büyük finans trafiğinin görünmeyen kontrol noktaları, listeleri ve adeta “zaptiyeleri” var. Birisi Washington merkezli “ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)”, bir diğeri Paris merkezli, bağımsız ama G-7 insiyatifiyle kurulan ve OECD ile aynı ofisi paylaşan “Mali Eylem Görev Gücü (FATF)”.
OFAC şirketleri, kişileri, bankaları ve ülkeleri yaptırım mekanizmasıyla doğrudan hedef alabiliyor; FATF ise ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemlerini değerlendirerek onları uluslararası finans sisteminin risk haritasına yerleştiriyor. Sonuçta alınan bir karar bazen milyarlarca dolarlık ceza, bazen sermaye çıkışı, bazen de bir ülkenin finansman maliyetinin yükselmesi anlamına geliyor.
Benzer alanda çalışan diğer aktörlere de değinecek olursak FATF kuralları ve standartları belirliyor; OFAC yaptırım uyguluyor; FinCEN ve MASAK mali istihbarat üretiyor; Egmont bu istihbaratın ülkeler arasında dolaşmasını sağlıyor; AMLA Avrupa’da denetimi merkezileştiriyor; BM ise uluslararası yaptırım rejimleri oluşturuyor.
OFAC: Washington’dan dünyanın para trafiğine müdahale
OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Office of Foreign Assets Control. Temel görevi Amerikan dış politikası ve ulusal güvenliği doğrultusunda ekonomik ve mali yaptırımları uygulamak. Hukuken Amerikan kurumu olmasına rağmen doların rezerv para ve uluslararası ödeme aracı olarak merkezi konumu OFAC’a fiilen küresel bir etki alanı sağlıyor.
Bir Türk şirketi Dubai’den mal alıp ödemeyi Londra’daki banka üzerinden gerçekleştirse bile dolar kullanılması, Amerikan bankacılık sisteminin işlem zincirine girmesi veya yaptırım listesindeki bir kişiyle temas edilmesi halinde OFAC riski doğabiliyor. İşte bu nedenle bugün uluslararası bankaların compliance departmanlarında binlerce uzman işlem ve müşteri taraması yapıyor.
OFAC’ın kendi verilerine göre Amerikan Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumlarla birlikte yürütülen büyük dosyalarda ekonomik sonuç milyarlarca doları bulabiliyor. En çarpıcı tarihsel örneklerden biri Fransız BNP Paribas’dır. Sudan, İran ve Küba bağlantılı yaptırım ihlalleri nedeniyle 2014’te yaklaşık 8,9 milyar dolarlık cezai müsadere kabul edildi. Amerikan makamlarının tespitlerine göre banka sekiz yıllık dönemde yaptırım kapsamındaki taraflar adına ABD finans sistemi üzerinden yaklaşık 8,8 milyar dolar hareket ettirmişti.
Dijital para da bu sistemden kaçamadı. Global kripto platformu Binance’in 2023 OFAC uzlaşması 968,6 milyon dolar oldu. Rusya sanctionlarından sonra daha çarpıcı rakam işlem adedidir: OFAC yaklaşık 1 milyon 667 bin görünür yaptırım ihlalinden söz etti. Böylece yaptırım hukukunun artık yalnızca klasik bankaları değil algoritmalarla çalışan kripto platformlarını da kapsadığı ortaya çıktı.
OFAC’ın tarihsel sicili başka örneklerle de dolu. Credit Suisse’in 2009’daki OFAC uzlaşması 536 milyon dolar, Lloyds TSB’ninki 217 milyon dolar oldu. 2012’de HSBC için OFAC tablosundaki tutar 375 milyon dolar, Standard Chartered için 132 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakamlar uluslararası bankacılıkta compliance meselesinin neden “EN AZ” yönetim kurulu seviyesinde ele alındığını açıklıyor.
Grici hoca FATF: Para cezası kesmiyor ama ülkenin fiyatını değiştirebiliyor
FATF’ın çalışma yöntemi OFAC’tan farklı. Financial Action Task Force, 1989 yılında G7 girişimiyle kurulan hükümetler arası bir yapı. Bugün kendi üyeleri ve bölgesel kuruluşları üzerinden 200’den fazla ülke ve yargı alanını kapsayan küresel bir sistemin standartlarını belirliyor. FATF’ın temel referansı meşhur 40 Tavsiye Listesi. Kara para aklamanın önlenmesinden terörizmin finansmanına, gerçek faydalanıcının belirlenmesinden şüpheli işlem bildirimlerine, kripto varlıklardan uluslararası işbirliğine kadar modern mali suç hukukunun ortak alfabesi büyük ölçüde burada oluşuyor.
FATF doğrudan milyar dolarlık ceza kesmiyor. Fakat bazen daha etkili bir araç kullanıyor: ülke riskini değiştiriyor. Bir ülkenin “increased monitoring”, yani kamuoyundaki adıyla gri listeye girmesi, uluslararası bankalara ve yatırımcılara o ülkede kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sisteminde stratejik eksiklikler bulunduğunu bildiriyor. Haziran 2026 itibarıyla FATF gri listesinde Angola, Bulgaristan, Kamerun, Irak, Kenya, Kuveyt, Lübnan, Monaco, Nepal, Suriye, Venezuela ve Vietnam dahil 20’nin üzerinde ülke ve yargı alanı bulunuyor. Yabancı sermaye hareketleri ve yatırımlar ise dramatik olarak FATF kararı sonrası düşebiliyor.
Türkiye gri listeye girdi, üç yıl sonra çıktı
Türkiye’nin FATF tecrübesi bu mekanizmayı yakından tanımamızı sağladı. Türkiye 1991’den beri FATF üyesi. Ekim 2021’de gri listeye alındı. 3 yılda yoğun programla 32 ay sonra, MASAK’ın kapasitesinin geliştirilmesi, riskli sektörlerin denetlenmesi, gerçek faydalanıcı bilgilerinin takibi, karmaşık kara para soruşturmalarının artırılması, suç gelirlerinin geri alınması ve terörizmin finansmanı soruşturmaları ile bu listeden Haziran 2024’te çıktık.
2 ay önce Haziran 2026 FATF Paris’teki Genel Kurulu’nda Türkiye’nin yeni değerlendirme turundaki karşılıklı değerlendirme raporu kabul edildi. Ülkemizin maliye bakanlığı ekonomi bürokrasisi konuyu kurumsal ve titiz biçimde takip ediyor. Yeni sistemde ülkeler, tespit edilen temel eksiklikleri gidermek üzere üç yıllık zaman sınırlı yol haritalarına tabi tutuluyor. Türkiye raporunun kalite ve tutarlılık incelemesinin ardından Eylül-Ekim 2026 döneminde yayımlanması öngörülüyor.
Kara paranın denetiminde banka dışı işler: Kripto faktörü
Bankacılık ve finans sisteminin önündeki en büyük değişim dijitalleşme. Eskiden kara para denildiğinde bavulla taşınan nakit, offshore banka hesabı veya paravan şirket düşünülürdü. Bugün kripto varlıklar, stablecoin’ler, elektronik cüzdanlar, çevrimiçi oyun ekonomileri, sınır ötesi ödeme kuruluşları ve saniyeler içerisinde yüzlerce hesaba bölünebilen transferler var.
Binance dosyasındaki 1,67 milyon işlem bunun sembolik örneği. Finansal denetim artık tek bir büyük transferi bulmaktan çok milyonlarca küçük işlemin arkasındaki ekonomik gerçekliği algoritmalarla tespit etmeye dönüşüyor.
21. yüzyılın mali kolluk kuvveti artık sınır kapısında pasaport kontrol etmiyor. SWIFT mesajını, şirket ortaklığını, gerçek faydalanıcıyı, IP bağlantısını, dijital cüzdanı ve para transferinin ekonomik gerekçesini inceliyor.
Türkiye açısından OFAC ve FATF’ın önemi çok yüksek. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği, Rusya, Orta Asya, Kafkasya, Körfez ve Ortadoğu’nun tam kesişme noktasında. Bu coğrafi avantaj aynı zamanda ciddi bir ‘compliance riski’ yaratıyor. Bugün ihracat yapan bir Türk şirketi yalnızca müşterisinin ödeme gücünü kontrol ederek yetinemez. Müşterinin gerçek faydalanıcısına, ortaklarına, bankasına, gemisine, ödeme para birimine ve yaptırım listelerindeki durumuna kadar uzanan bir inceleme gerekebilir. Bankacılıkta kullanılan KYC, AML ve sanctions screening kavramları giderek bütün uluslararası şirketlerin yönetim meselesine dönüşüyor.
Tahkim hukuku açısından da yeni uyuşmazlık alanları oluşuyor. Yaptırım nedeniyle bankanın ödemeyi reddetmesi sözleşmenin ihlali midir? Sonradan yaptırım listesine giren şirkete ödeme yapılamaması mücbir sebep oluşturur mu? Hakem kararında yaptırım altındaki tarafa ödeme öngörülmesi kararın icrasını etkiler mi? Devletin malvarlığını dondurması yatırım anlaşmaları bakımından kamulaştırma iddiasına dönüşebilir mi? Bunlar önümüzdeki on yılın uluslararası ticaret ve yatırım tahkiminin önemli soruları olacaktır.
Türkiye’nin 2024’te FATF gri listesinden çıkması köklü hukuk geleneği, güçlü global/rekabetçi bankacılık altyapısı ve coğrafi konumunu ekonomik değere dönüştürmesi ile ilgili diyebiliriz.
OFAC’ın milyarlarca dolara ulaşabilen yaptırımlarının yanında FATF’ın bir ülkenin sermaye akımlarını etkileyebilen gri listesi. Bu iki konu paranın miktarı değil; kaynağı, sahibi, güzergâhı ve kime ulaştığının önem kazandığını gösteriyor.
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