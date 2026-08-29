İran ve Rusya’dan gelen paranın zaptiyeleri OFAC ve FATF

Dünyada her gün trilyonlar­ca dolar bankalar, fonlar, şirketler, merkez bankaları ve dijital platformlar arasında do­laşıyor. Fakat serbest dolaşım artık geride kaldı. Bu büyük finans tra­fiğinin görünmeyen kontrol nok­taları, listeleri ve adeta “zaptiyele­ri” var. Birisi Washington merkez­li “ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)”, bir diğeri Paris merkezli, bağımsız ama G-7 insiyatifiyle kurulan ve OECD ile aynı ofisi paylaşan “Mali Eylem Görev Gücü (FATF)”.

OFAC şirketleri, kişileri, banka­ları ve ülkeleri yaptırım mekaniz­masıyla doğrudan hedef alabiliyor; FATF ise ülkelerin kara para akla­ma ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemlerini değerlendi­rerek onları uluslararası finans sis­teminin risk haritasına yerleştiri­yor. Sonuçta alınan bir karar bazen milyarlarca dolarlık ceza, bazen sermaye çıkışı, bazen de bir ülke­nin finansman maliyetinin yüksel­mesi anlamına geliyor.

Benzer alanda çalışan diğer ak­törlere de değinecek olursak FATF kuralları ve standartları belirliyor; OFAC yaptırım uyguluyor; Fin­CEN ve MASAK mali istihbarat üretiyor; Egmont bu istihbaratın ülkeler arasında dolaşmasını sağ­lıyor; AMLA Avrupa’da denetimi merkezileştiriyor; BM ise uluslara­rası yaptırım rejimleri oluşturuyor.

OFAC: Washington’dan dünya­nın para trafiğine müdahale

OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Office of Foreign As­sets Control. Temel görevi Ameri­kan dış politikası ve ulusal güvenli­ği doğrultusunda ekonomik ve mali yaptırımları uygulamak. Hukuken Amerikan kurumu olmasına rağ­men doların rezerv para ve ulusla­rarası ödeme aracı olarak merkezi konumu OFAC’a fiilen küresel bir etki alanı sağlıyor.

Bir Türk şirketi Dubai’den mal alıp ödemeyi Londra’daki banka üzerinden gerçekleştirse bile do­lar kullanılması, Amerikan ban­kacılık sisteminin işlem zincirine girmesi veya yaptırım listesindeki bir kişiyle temas edilmesi halinde OFAC riski doğabiliyor. İşte bu ne­denle bugün uluslararası bankala­rın compliance departmanlarında binlerce uzman işlem ve müşteri taraması yapıyor.

OFAC’ın kendi verilerine göre Amerikan Adalet Bakanlığı ve di­ğer düzenleyici kurumlarla bir­likte yürütülen büyük dosyalarda ekonomik sonuç milyarlarca do­ları bulabiliyor. En çarpıcı tarihsel örneklerden biri Fransız BNP Pa­ribas’dır. Sudan, İran ve Küba bağ­lantılı yaptırım ihlalleri nedeniyle 2014’te yaklaşık 8,9 milyar dolarlık cezai müsadere kabul edildi. Ameri­kan makamlarının tespitlerine göre banka sekiz yıllık dönemde yaptırım kapsamındaki taraflar adına ABD fi­nans sistemi üzerinden yaklaşık 8,8 milyar dolar hareket ettirmişti.

Dijital para da bu sistemden ka­çamadı. Global kripto platformu Binance’in 2023 OFAC uzlaşma­sı 968,6 milyon dolar oldu. Rusya sanctionlarından sonra daha çar­pıcı rakam işlem adedidir: OFAC yaklaşık 1 milyon 667 bin görünür yaptırım ihlalinden söz etti. Böyle­ce yaptırım hukukunun artık yal­nızca klasik bankaları değil algorit­malarla çalışan kripto platformla­rını da kapsadığı ortaya çıktı.

OFAC’ın tarihsel sicili başka ör­neklerle de dolu. Credit Suisse’in 2009’daki OFAC uzlaşması 536 milyon dolar, Lloyds TSB’ninki 217 milyon dolar oldu. 2012’de HS­BC için OFAC tablosundaki tutar 375 milyon dolar, Standard Char­tered için 132 milyon dolar seviye­sindeydi. Bu rakamlar uluslararası bankacılıkta compliance meselesi­nin neden “EN AZ” yönetim kurulu seviyesinde ele alındığını açıklıyor.

Grici hoca FATF: Para cezası kesmiyor ama ülkenin fiyatını değiştirebiliyor

FATF’ın çalışma yöntemi OFA­C’tan farklı. Financial Action Task Force, 1989 yılında G7 girişimiyle kurulan hükümetler arası bir ya­pı. Bugün kendi üyeleri ve bölge­sel kuruluşları üzerinden 200’den fazla ülke ve yargı alanını kapsayan küresel bir sistemin standartlarını belirliyor. FATF’ın temel referan­sı meşhur 40 Tavsiye Listesi. Ka­ra para aklamanın önlenmesinden terörizmin finansmanına, gerçek faydalanıcının belirlenmesinden şüpheli işlem bildirimlerine, krip­to varlıklardan uluslararası işbirli­ğine kadar modern mali suç huku­kunun ortak alfabesi büyük ölçüde burada oluşuyor.

FATF doğrudan milyar dolarlık ceza kesmiyor. Fakat bazen daha etkili bir araç kullanıyor: ülke riski­ni değiştiriyor. Bir ülkenin “increa­sed monitoring”, yani kamuoyun­daki adıyla gri listeye girmesi, ulus­lararası bankalara ve yatırımcılara o ülkede kara para aklama ve terö­rizmin finansmanıyla mücadele sisteminde stratejik eksiklikler bulunduğunu bildiriyor. Haziran 2026 itibarıyla FATF gri listesin­de Angola, Bulgaristan, Kamerun, Irak, Kenya, Kuveyt, Lübnan, Mo­naco, Nepal, Suriye, Venezuela ve Vietnam dahil 20’nin üzerinde ül­ke ve yargı alanı bulunuyor. Yaban­cı sermaye hareketleri ve yatırım­lar ise dramatik olarak FATF kara­rı sonrası düşebiliyor.

Türkiye gri listeye girdi, üç yıl sonra çıktı

Türkiye’nin FATF tecrübesi bu mekanizmayı yakından tanıma­mızı sağladı. Türkiye 1991’den beri FATF üyesi. Ekim 2021’de gri liste­ye alındı. 3 yılda yoğun programla 32 ay sonra, MASAK’ın kapasite­sinin geliştirilmesi, riskli sektör­lerin denetlenmesi, gerçek fayda­lanıcı bilgilerinin takibi, karmaşık kara para soruşturmalarının artı­rılması, suç gelirlerinin geri alın­ması ve terörizmin finansmanı so­ruşturmaları ile bu listeden Hazi­ran 2024’te çıktık.

2 ay önce Haziran 2026 FATF Paris’teki Genel Kurulu’nda Türki­ye’nin yeni değerlendirme turun­daki karşılıklı değerlendirme rapo­ru kabul edildi. Ülkemizin maliye bakanlığı ekonomi bürokrasisi ko­nuyu kurumsal ve titiz biçimde ta­kip ediyor. Yeni sistemde ülkeler, tespit edilen temel eksiklikleri gi­dermek üzere üç yıllık zaman sı­nırlı yol haritalarına tabi tutuluyor. Türkiye raporunun kalite ve tutar­lılık incelemesinin ardından Ey­lül-Ekim 2026 döneminde yayım­lanması öngörülüyor.

Kara paranın denetiminde banka dışı işler: Kripto faktörü

Bankacılık ve finans sisteminin önündeki en büyük değişim dijital­leşme. Eskiden kara para denildi­ğinde bavulla taşınan nakit, offsho­re banka hesabı veya paravan şirket düşünülürdü. Bugün kripto varlık­lar, stablecoin’ler, elektronik cüz­danlar, çevrimiçi oyun ekonomileri, sınır ötesi ödeme kuruluşları ve sa­niyeler içerisinde yüzlerce hesaba bölünebilen transferler var.

Binance dosyasındaki 1,67 mil­yon işlem bunun sembolik örneği. Finansal denetim artık tek bir bü­yük transferi bulmaktan çok mil­yonlarca küçük işlemin arkasında­ki ekonomik gerçekliği algoritma­larla tespit etmeye dönüşüyor.

21. yüzyılın mali kolluk kuvve­ti artık sınır kapısında pasaport kontrol etmiyor. SWIFT mesajını, şirket ortaklığını, gerçek faydala­nıcıyı, IP bağlantısını, dijital cüz­danı ve para transferinin ekono­mik gerekçesini inceliyor.

Türkiye açısından OFAC ve FATF’ın önemi çok yüksek. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği, Rusya, Or­ta Asya, Kafkasya, Körfez ve Orta­doğu’nun tam kesişme noktasında. Bu coğrafi avantaj aynı zamanda ciddi bir ‘compliance riski’ yaratı­yor. Bugün ihracat yapan bir Türk şirketi yalnızca müşterisinin öde­me gücünü kontrol ederek yetine­mez. Müşterinin gerçek faydala­nıcısına, ortaklarına, bankasına, gemisine, ödeme para birimine ve yaptırım listelerindeki durumuna kadar uzanan bir inceleme gereke­bilir. Bankacılıkta kullanılan KYC, AML ve sanctions screening kav­ramları giderek bütün uluslarara­sı şirketlerin yönetim meselesine dönüşüyor.

Tahkim hukuku açısından da yeni uyuşmazlık alanları oluşu­yor. Yaptırım nedeniyle bankanın ödemeyi reddetmesi sözleşmenin ihlali midir? Sonradan yaptırım listesine giren şirkete ödeme ya­pılamaması mücbir sebep oluştu­rur mu? Hakem kararında yaptı­rım altındaki tarafa ödeme öngö­rülmesi kararın icrasını etkiler mi? Devletin malvarlığını dondurma­sı yatırım anlaşmaları bakımından kamulaştırma iddiasına dönüşebi­lir mi? Bunlar önümüzdeki on yılın uluslararası ticaret ve yatırım tah­kiminin önemli soruları olacaktır.

Türkiye’nin 2024’te FATF gri listesinden çıkması köklü hukuk geleneği, güçlü global/rekabetçi bankacılık altyapısı ve coğrafi ko­numunu ekonomik değere dönüş­türmesi ile ilgili diyebiliriz.

OFAC’ın milyarlarca dolara ula­şabilen yaptırımlarının yanın­da FATF’ın bir ülkenin sermaye akımlarını etkileyebilen gri listesi. Bu iki konu paranın miktarı değil; kaynağı, sahibi, güzergâhı ve kime ulaştığının önem kazandığını gös­teriyor.