İran–Amerika: “Önce hayaller ölür”

Harold Robbins’in chef-d’o­euvre’ü sayılan “Önce Ha­yaller Ölür” romanında Gary ad­lı Amerikalı genç bir girişimci, hızla zenginleşirken en büyük kaybının idealleri ve değerleri olduğunu fark ediyordu. Aşk ro­manlarının aranan yazarı Rob­bins’in şu lafını başucuna yazı­nız: İnsan önce düşlerini yitirir, sonra geriye sadece güç kalır.

Esasen devletler için de bun­ları transpoze edebiliriz; sosyal medyanın olmadığı dünyada ne­redeyse 40 yıl önce 1988’de Bas­ra Körfezi merkezli krizde iki genç adam; popülist New Yorklu iş insanı Trump ile İran’da o gü­nün “genç cumhurbaşkanı” Ali Hamaney vardı. İran–Irak Sava­şı’nın son yılı; tanker savaşları nedeniyle ABD donanması böl­geye konuşlanmıştı. USS Vin­cennes’in bir İran yolcu uçağını düşürmesi 290 sivilin ölümüy­le sonuçlandı; diplomatik tan­siyon zirveye çıktı. İran’da kısa süre sonra Humeyni’nin yerine “Büyük Ayetullah” olacak Ha­maney’den hemen sonra Haşi­mi Rafsancani Cumhurbaşkan­lığı görevine gelip rejimi daha da “sağlamlaştıracaktı”.

Bitmeyen kriz

Genç Trump 1988’de demeç­lerinde ABD’nin İran’a karşı “çok sert” davranması gerekti­ğini savundu; Kharg Adası’ndaki petrol terminali vurulmalı dedi. Ronald Reagan başkandı, 88 Ka­sım seçimlerinde adaylar Cum­huriyetçi George Bush ve Yunan asıllı demokrat Dukakis’di.

Aynı günlerde Tahran, Kör­fez’i Amerikalılar için “mezar­lığa çevirebileceğini” söyleye­rek karşılık verdi. Olaylar ABD– İran savaşına dönüşmeden ateşkesle noktalandı; fakat gü­ven duygusu daha da aşındı.

Yine yeniden: Trump ve Hamaney

Aradan yaklaşık kırk yıl geçti; aktörler yaşlandı ama Trump ve Hamaney’li kriz aynen devam. 2015 nükleer anlaşması umut­landırmıştı; yeniden yaptırım­ların hayata geçmesi umudu za­yıflattı.

2026 başında uçak gemileri ve hava savunma sistemleri böl­geye sevk edildi. Ortadoğu’nun paradoksu şudur, askeri yığ ama diplomasi kapısını kapatma!

Türkiye de dahil ‘çok abi’li paradigma

İsrail ve Suudi Arabistan İran’ın zayıflamasını stratejik fırsat olarak görüyor. Türkiye 534 km İran sınırının, enerji hat­larının ve olası göç dalgalarının farkında. Basra Körfezi ve Hür­müz’den dünya petrol ticareti­nin beşte biri geçiyor. Sigorta ve navlun fiyatlarındaki astronomi fiyatlara doğrudan yansıyor.

İran’ın içi de dışı da politik

İran’da yaptırımlar, enflasyon ve toplumu da hareketlendiri­yor. Protestolarla devlet ile top­lum arasındaki mesafe oluştu­ğu gerçek. Ama 1000 yılı aşkın kurt devlet İran ile Irak ve Lib­ya’yı bir tutmak hata olur. “De­rin Pers” orada duruyor! Machi­avelli demiş; “Nefret, korkudan daha yıkıcı”. İran’ın tek meselesi Washington’la değil, genç nüfu­suyla nasıl bir gelecek tasarlaya­cağı da çok önemli.

Türkiye–İran: 500 yıllık sınır

1639 Kasr-ı Şirin’den beri de­ğişmeyen sınır, bölge için nadir­dir. Yaptırımlara rağmen ticaret hacmi 10 milyar dolar bandını zorlasa da enerji, petrokimya, lojistik ve gıdada potansiyel bu­nun iki katıdır.

Hukuk ve ekonomi: Nasıl bir 2035?

Kalıcı çatışmanın artık maliye­ti çok yüksek. Yatırım koruma an­laşmaları, enerji ortaklıkları ve bölgesel ticaret belirleyici olacak. Yaptırımların kaldırılması, yatı­rım güvenliği ve İSTAC gibi böl­gesel itibarlı / istikrarlı tahkim kurumları kalıcı barışın önemli faktörleri olacak.

1988 krizinde etkin olan 50 ci­varı yaşlardaki Trump ve Hama­ney bugün hala etkinler.

Yeni kurtulmakta olan dünya başka referans dünyalarını önü­müze getirecek; güç gösterileri değil, kurumsal hafıza ve huku­ki altyapılar, enerji kontratları ve tahkim masaları etkin olacak!