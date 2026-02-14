İran–Amerika: “Önce hayaller ölür”
Harold Robbins’in chef-d’oeuvre’ü sayılan “Önce Hayaller Ölür” romanında Gary adlı Amerikalı genç bir girişimci, hızla zenginleşirken en büyük kaybının idealleri ve değerleri olduğunu fark ediyordu. Aşk romanlarının aranan yazarı Robbins’in şu lafını başucuna yazınız: İnsan önce düşlerini yitirir, sonra geriye sadece güç kalır.
Esasen devletler için de bunları transpoze edebiliriz; sosyal medyanın olmadığı dünyada neredeyse 40 yıl önce 1988’de Basra Körfezi merkezli krizde iki genç adam; popülist New Yorklu iş insanı Trump ile İran’da o günün “genç cumhurbaşkanı” Ali Hamaney vardı. İran–Irak Savaşı’nın son yılı; tanker savaşları nedeniyle ABD donanması bölgeye konuşlanmıştı. USS Vincennes’in bir İran yolcu uçağını düşürmesi 290 sivilin ölümüyle sonuçlandı; diplomatik tansiyon zirveye çıktı. İran’da kısa süre sonra Humeyni’nin yerine “Büyük Ayetullah” olacak Hamaney’den hemen sonra Haşimi Rafsancani Cumhurbaşkanlığı görevine gelip rejimi daha da “sağlamlaştıracaktı”.
Bitmeyen kriz
Genç Trump 1988’de demeçlerinde ABD’nin İran’a karşı “çok sert” davranması gerektiğini savundu; Kharg Adası’ndaki petrol terminali vurulmalı dedi. Ronald Reagan başkandı, 88 Kasım seçimlerinde adaylar Cumhuriyetçi George Bush ve Yunan asıllı demokrat Dukakis’di.
Aynı günlerde Tahran, Körfez’i Amerikalılar için “mezarlığa çevirebileceğini” söyleyerek karşılık verdi. Olaylar ABD– İran savaşına dönüşmeden ateşkesle noktalandı; fakat güven duygusu daha da aşındı.
Yine yeniden: Trump ve Hamaney
Aradan yaklaşık kırk yıl geçti; aktörler yaşlandı ama Trump ve Hamaney’li kriz aynen devam. 2015 nükleer anlaşması umutlandırmıştı; yeniden yaptırımların hayata geçmesi umudu zayıflattı.
2026 başında uçak gemileri ve hava savunma sistemleri bölgeye sevk edildi. Ortadoğu’nun paradoksu şudur, askeri yığ ama diplomasi kapısını kapatma!
Türkiye de dahil ‘çok abi’li paradigma
İsrail ve Suudi Arabistan İran’ın zayıflamasını stratejik fırsat olarak görüyor. Türkiye 534 km İran sınırının, enerji hatlarının ve olası göç dalgalarının farkında. Basra Körfezi ve Hürmüz’den dünya petrol ticaretinin beşte biri geçiyor. Sigorta ve navlun fiyatlarındaki astronomi fiyatlara doğrudan yansıyor.
İran’ın içi de dışı da politik
İran’da yaptırımlar, enflasyon ve toplumu da hareketlendiriyor. Protestolarla devlet ile toplum arasındaki mesafe oluştuğu gerçek. Ama 1000 yılı aşkın kurt devlet İran ile Irak ve Libya’yı bir tutmak hata olur. “Derin Pers” orada duruyor! Machiavelli demiş; “Nefret, korkudan daha yıkıcı”. İran’ın tek meselesi Washington’la değil, genç nüfusuyla nasıl bir gelecek tasarlayacağı da çok önemli.
Türkiye–İran: 500 yıllık sınır
1639 Kasr-ı Şirin’den beri değişmeyen sınır, bölge için nadirdir. Yaptırımlara rağmen ticaret hacmi 10 milyar dolar bandını zorlasa da enerji, petrokimya, lojistik ve gıdada potansiyel bunun iki katıdır.
Hukuk ve ekonomi: Nasıl bir 2035?
Kalıcı çatışmanın artık maliyeti çok yüksek. Yatırım koruma anlaşmaları, enerji ortaklıkları ve bölgesel ticaret belirleyici olacak. Yaptırımların kaldırılması, yatırım güvenliği ve İSTAC gibi bölgesel itibarlı / istikrarlı tahkim kurumları kalıcı barışın önemli faktörleri olacak.
1988 krizinde etkin olan 50 civarı yaşlardaki Trump ve Hamaney bugün hala etkinler.
Yeni kurtulmakta olan dünya başka referans dünyalarını önümüze getirecek; güç gösterileri değil, kurumsal hafıza ve hukuki altyapılar, enerji kontratları ve tahkim masaları etkin olacak!
