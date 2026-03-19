İran’da domatesin kilosu 10, ekmeğin kilosu 16 liraya yükselmiş(!)
Savaştaki İran’da:
Ekmeğin kilosunun 18 liraya yükselmesi sorgulanıyor…
Bizde, 200 gram ekmek 15 lira ile 24 lira arasında satılıyor…
★ ★ ★
Aynı İran’da:
Tarımsal ürünlerde, son 2 haftada yaşanan fiyat yükselişi de eleştiriliyor…
Örneğin domateste kilogram fiyatının (marketlerde) 10 liraya çıkması, fırsatçılık olarak da nitelendiriliyor…
★ ★ ★
Ukrayna, Irak, Suriye, Ürdün gibi ülkelerde de:
Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişe vurgu yapılıyor…
Tepki gösterilen fiyatların:
Türkiye’nin yüzde 75/80 altında olması dikkat çekiyor…
★ ★ ★
Türkiye’de fiyatlama alışkanlıklarının sosyo/kültürel nedenlerle değiştiğinin altı çiziliyor…
Ve altının çizilmesiyle kalıyor, gerisi getirilemiyor…
Örneğin, ocak/şubat aylarında, gıda fiyatlarında yaşadığımız fahiş yükselişin, nedeni tam olarak bilinmiyor ve tam olarak sorgulanmıyor…
★ ★ ★
Öyle ya...
Son 6 ayda (eylül-şubat) döviz fiyatlarındaki artış yüzde 4 civarında gerçekleşmiş;
Ve dünyada hammadde fiyatları gerilemişken…
Buna rağmen:
İşlenmemiş gıda fiyatlarının “sadece ocak ayında” aylık yüzde 11.79 oranında yükselmesi;
Üstüne Şubat ayında yüzde 9’un üzerinde artmasının dayanağı neydi?(!)
VELHASIL
Ocak ayındaki yüzde 6.6’lık ve üstüne Şubat ayındaki yüzde 6.9’luk gıda enflasyonunu “mantıklı/rasyonel nedenlerle açıklayamamamızın” verdiği diğer zarar mı?
Mart ayı enflasyonu için yapılan tahminlerde de aralık açıldı…
Örneğin:
Gıda fiyatlarındaki artış için, “Yüzde 2’nin altında kalır” diye tahmin yürütenler de var, “Yüzde 6’yı bulur” diyenler de var…
★ ★ ★
Bu tahmin aralığı:
Tahmin yürütürken, maliyetlerin/rasyonelliğin/bilimin kullanılamadığının da göstergesi…
Neresinden bakarsanız bakın, bir ekonomi için endişe verici…
★ ★ ★
Yeni yatırımları, geliştirmeleri ve planları beklentiler şekillendirirken;
Ve orta/uzun vadeli beklentilerde bindelik oranlar dahi “yatırımlar/üretim için” belirleyiciyken, aylık yüzde 4’lük sapmalar, ekonomiye ne katar?
|Borsa
|13.115,13
|-0,78 %
|Dolar
|44,3235
|0,25 %
|Euro
|50,7689
|-0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1453
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.861,49
|0,18 %
|Altın (ONS)
|4.824,21
|0,12 %
|Brent
|106,56
|-1,16 %