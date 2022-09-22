İran’da yayılan özgürlük eylemleri…

Mahsa Emini’nin ölümü sonrası İran’da başlayan protesto eylemleri, “Kadın/Yaşam/Özgürlük” sloganlarıyla 15 kentte sürüyor…

İran’da 22 yaşındaki Kürt kızı Mahsa Emini’nin, başörtüsünü uygun takmadığı için dövülerek öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri, 15 şehre yayıldı. Meydanları dolduran on binlerce kişi bir yandan “Kadın, Yaşam, Özgürlük” ve “Diktatöre Ölüm” sloganları atıyor, bir yandan da yöneticileri eleştiriyor. Gösteri yapılan kentlerde esnaf güvenlik güçlerinin tehditlerine karşın kepenklerini kapatıyor. İran yönetiminin Mehsa Emini’nin dövülmekten değil kalp rahatsızlığından öldüğü savı, ailesinin itirazına yol açtığı gibi, göstericilerin de tepkilerine neden oldu.

Eylemler sırasında bir polis ve yedi gösterici hayatını kaybetti. İran Kürdistan’ında yer alan Ewdanan, Melekşahi, Kirmansan, Kamyanan, Ciwer ve Paveh kentlerinde yaşam, genel grev varmışçasına durma noktasında. Gösteriler sırasında meydanlarda ateşler yakılıyor, kadınlarsa başörtülerini çıkarıp ateşe atarak yakıyor, bazı kadınlar saç keserek protestoya katılıyor. Anlaşılan İran’da yaklaşık 3 yıldır ara ara baş gösteren özgürlük başkaldırısının önünü almak mümkün gözükmüyor. Hengaw İnsan Hakları Örgütü, kentlerdeki gösterileri yakından izleyerek, halka doğru bilgi vererek iletişimi sağlıyor.

Gösteriler 1967’de 32 yaşında bir trafik kazasıda ölen, özgür İranlı kadın sinemacı ve şair Füruğ Ferruhzad’ı anımsamama ve onun özgürlük mücadelesinin İran kadınlarında bugün de sürdüğüne tanık olmama neden oldu. Onun Tebriz’de cüzzamlılar evinde çektiği belgesel 1963’te Berlin Film Festivali‘nde özel ödül aldı. “Hediye” başlıklı şiirinden birkaç dizeyi aktarmak istiyorum:

-Ben gecenin sonundan söz veriyorum/ ben karanlığın sonundan/ ve gecenin sonundan söz veriyorum/ evime geleceksen eğer sevgili bana ışık getir/ ve küçücük bir pencere ordan/ mutlu sokağın kalabalığını seyredeyim…

Emini’nin ölümü sonrasındaki kentlerdeki kitlesel gösterilerle özgürlük arayışları, bana Ferruhzad’ın şiirindeki küçük pencereden görülen mutlu sokağın kalabalığını anımsattı.

Başörtüsünü kurallara uygun takmadığı için döverek öldürülen genç Emini için İranlı kadınların başlattıkları eylemlerin, İran‘da daha özgür bir dönemin başlamasına neden olmasını dileyelim.

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