İrfan Küçükay’ın hayali gerçekleştirildi

Üretim kapasitesinin, ihracatın artması ve ülke ekonomisinin büyümesiyle beraber, istihdam da artıyor fakat burada da devreye nitelikli eleman ihtiyacı giriyor. İçinde bulunduğumuz dönemde nitelikli eğitimin, elamanın her şeyden daha büyük önem taşıdığını, 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinliklere sahip olmanın bireylerin ve şirketlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmesinin ve toplumsal fayda yaratması her zamankinden daha önemli olduğu bir aşikâr. Ülkemizde nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için çalışmalara başlayan İMES OSB, Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi ile nitelikli elemanlar yetiştirerek, eski başkan rahmetli İrfan Küçükay’ın hayallerini gerçekleştirerek, Türkiye'ye örnek olacak.

Geçtiğimiz günlerde İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile birlikte Mükemmeliyet Merkezi’nin son geldiği nokta ve açılış tarihini konuştuk. Bu esnada, rahmetli İrfan Küçükay’ın ara eleman sorununu ‘Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’ formülü ile çözümlemeyi hayal ettiği projenin detaylarını bizimle paylaştığı gün, gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Eski başkan Küçükay, firmaların rekabet güçlerini artırabilmek için nitelikli üretimin gerektiğini, nitelikli üretimin de nitelikli ara elemandan geçtiğini vurgularken, meslek lisesi, meslek yüksekokulları ve hatta üniversite mezunlarının sanayiye geldiklerinde yeterli olmadıklarını söyleyerek böyle bir merkezde eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini isterdi. Küçükay’ın inancının, heyecanının kaynağı, kuşkusuz genç mühendislerin işsiz kalmamalarıydı. Hayallerinin, projelerinin sonu yoktu başkanın. Üretime, eğitime yönelik hayallerini her gittiğimiz toplantıda dile getirirdi ve bizlerden bunları yazmamızı isterdi. Kendisi göremese de MARKA desteği ile İMES OSB, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde nitelikli eleman ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan merkezi yakın zamanda hayata geçiyor.

Toplantıda Süheyl ve İrfan Başkanın hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Ahmet Tokkan, pandemi ve global anlamda ekonomik dinamiklerde yaşanan güncel gelişmelerin sanayide imalat ve diğer unsurlarda revizyonu, çağa ayak uydurmayı zorunlu kıldığını ve bu ihtiyacın en önemli sacayaklarından birinin de nitelikli istihdam olduğunu belirtti. Yakın zamanda hayata geçecek olan merkez yılda minimum 2 bin 500 kişinin eğitim alacağı, metal, makine ve metalürji sektörlerine özgün farklı disiplinlerde tasarım ve analiz programları, farklı konularda kurs, seminer ve kuruma özel eğitim programları ve 1 adet üretim tesisi ve laboratuvarların yer alacağı bir tesis olacak.

Ahmet Tokkan ve ekibi, başladıkları her projeden başarıyla çıkmasını bildi. İmalat, Ar-Ge ve danışmanlık anlamında sunulan hizmetler de göz önünde bulundurulduğunda Kocaeli’nde üreten ve geliştiren herkes Mükemmeliyet Merkezi’nin kapısını çalacak. Kocaeli’nin gelişmesinde önemli rol oynayacak merkeze ise en çok İrfan Küçükay’ın isminin yakışacağını düşünüyorum.