Irkçılığın yükselişi

İsrail seçimleri, vahşi sağın yükselişi kadar merkez solun proje yoksulluğunu gözler önüne serdi.

İsrail seçimleri bağnaz bir ırkçılığın yükseliş haberi oldu. Kazanan sadece Netenyahu değildi. Netenyahu, Knesset‘de 62 “evet” oyunu almak için her türden sağ aşırılıkla koalisyon yapmak zorunda. Bunlar arasında “en iyi Arap, ölü olanıdır!” diyen “Kahanistler” geliyor. Kurucusu Meir Kahane’den adını alıyor. Kahane, 1990’da öldürüldü. Bu örgüt 2004-2022 arasında ABD’nin terörist listesindeydi.

Şimdi böyle bir anlayışın İsrail hükümet koalisyonunda yer almasının orta-doğu uyuşmazlığı üstündeki etkisini kestirmek zor değil. “Vahşi Sağ”ın bu yükselişi bir anlamda ırkçılığın bilenmesi anlamına geliyor. İsrail’in kurucu ideolojisi “sosyal devlet”i temsil eden İsrail İşçi Partisi’nin 120 üyeli Knesset’de sadece 4 üyeye sahip olması düşündürücü. Adına “küreselleşme” dediğimiz olgu, ülke sınırlarını kaldırırken insanlar arasında sadece duvar mı ördü? Fransız İhtilali’nden bu yana devleti var eden olgular arasında başta gelen “sosyal” olma pratiğini de öldürdü. Ancak bunun kadar önemli olan, merkez ve onun solunu oluşturan siyasetin sloganlaşması ve “proje” üretme yanının olmaması.

30. yaşına basan Günter Wallraff’ın önemi ortaya çıkıyor. Wallraff’ı Türkiye kamuoyu, 1985’de yazdığı “En alttakiler” kitabıyla tanıyor. İki yıl boyunca “Ali Levent Sinirlioğlu” kimliğiyle Türk işçiler arasında birebir yaşadıktan sonra yazdığı eseri 23 dile çevrildi ve 5 milyon adet basıldı. Onun yaptığı bu iş günümüzde “Wallraffing Yöntemi” olarak anılıyor. Bu yöntemi “Toplumun maskesini düşürmek için kılık değiştirmek zorundasınız!” şeklinde tanımlıyor.

Bu yöntem, Alman politikasının “yabancılar” konusuna çeki düzen verdi, marjinal bilinen bir konuyu projeleştirdi. Önce “aile birleşimi”ne olanak tanındı. Sonra “uzun süreli işçi sözleşmesi” düzenlenmesi çıktı. Yabancı işçilere “bağımsız iş yeri açma hakkı” verildi. En önemlisi yabancı işçiler konusu, tüm Alman siyasi partilerinin “programı”na girdi. Yabancı kökenli milletvekilleri bir prestij konusu haline geldi. Günümüzde 25‘in üstünde yabancı kökenli milletvekili, 1 Meclis Başkanvekili ve 1 Federal Bakan var.

Wallraff’ın gündemi değiştirmesi gibi, günümüzde de “gerçek gündemi” yakalayan Wallraff’lara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

193 ülke katılımlı COP27, dünya iklimine yön vermek bir yana hedefi düşürmekle sonuçlanacak. Yılda 1 milyar dolar harcamak gerekiyor, hiç bir ülke katkı vermiyor.