‘İş 3.0’ın kilit kelimesi gönüllülük’        

Son dönemde iş hayatının trend kelimelerinden biri “çalışan deneyimi.” Bundan 10 yıl önce sadece insan kaynakları konferanslarının konusuydu ama artık yönetim kurullarında da gündem haline geldi. Hatta işin bir de ajansı var. 4C1H adında. Şirketin kurucusu Dr. Pınar Yarar; Connection- ilişki, Competence-yetkinlik, Commitment-bağlılık, Contribution-katılım ve Human kelimelerine odaklandıkları için bu ismi seçtiklerini söylüyor. Pınar Yarar ile işin geleceğinde çalışan deneyiminin kilit unsurlarını konuşurken konu “iyilik üretme”ye geldi. Yarar, “Özellikle İş 3.0 diye adlandırılan dönemde yetenek yönetimi için gönüllülük programları önemli hale geldi” diyor.

İş 3.0’da neler olmayacak?

İzmir doğumlu, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu bir iş insanı Pınar Yarar. L’Oreal, Koç Sistem gibi büyük şirketlerde pazarlama ve insan kaynakları alanında çalıştıktan sonra reklamcılık sektörüne geçiş yapmış, ardından da kendi şirketini kurmuş. İş dünyasının son günlerde sık sık dillendirdiği “İnsanlar şirketleri neden tercih eder” onun doktora tezinin konusu.

Yarar’a göre işin geleceğine yönelik araştırmalar şirketleri panikletti. “Bir araştırmaya göre 2027’de bağımsız (freelance) çalışanlar, maaşlı çalışanların sayısını aşacak. Kazançları da daha fazla olacak. Bugünün çocuklarının yüzde 65’i henüz varolmayan mesleklerde çalışacak. Özetle aylık maaş sistemleri, hiyerarşik yapılar, iç sü reçler, sabit işgücü gibi tektip fonksiyonlar, İş 3.0’da kendilerine yer bulamayacaklar” diyen Dr. Yarar, tam da bu nedenle İş 3.0’ı her seviye çalışan için bir devrim olarak nitelendiriyor.

2016’da kurulan 4C1H’de çalışan bağlılığını etkileyen faktörlere ve işveren markası yaratmaya odaklanan bir ekip var. “Şirketler neden tercih edilir” sorusunun yanıtını arayanlara kılavuzluk yapıyorlar. Peki nasıl? Yarar, “Felsefemiz holistik çalışan deneyimi. Her çalışanın kendi hikayesini yazması gerektiğine inanıyor, bunun için danışmanlık veriyoruz” diye yanıtlıyor.

Büyük istifanın önüne geçilebilir

Yarar’ın araştırmalarına göre çalışanların anlam arayışlarını göz ardı eden iş dünyası, büyük istifa dönemiyle cevabını aldı. “Bunu bir tehdit değil, yetenek kazanımı olarak görüyoruz. İstifa da bir kendi yeteneğini keşfetme fırsatıdır” diyen Dr. Yarar, yeni nesil çalışanların yaptıkları işte kendi anlamlarını da aradıklarını anlatıyor. Bu yüzden diyor ki; “Çalışanla şirket, ‘Ben neden her sabah buraya geliyorum’ sorusunun yanıtını birlikte bulmalı, vermeli. Bu anlam bulununca istifalar da azalacak.”

Dr. Yarar’a göre birlikte anlam bulmanın yollarından biri şirketlerin gönüllülük programları. Yarar bu konuda şirketlere nasıl destek verdiklerini şöyle anlatıyor: “Şirketlerde yeni nesil çalışanlardan oluşan değer elçileri seçiliyor. Ayrıca liderlerden de bir ekip kuruyoruz. Ekipte farklı yaş ve deneyim gruplarından temsilciler oluyor. Sanofi, PwC gibi şirketlerde gönüllülük projeleri yapıyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına göre gönüllülük programlarına odak konular belirliyoruz. Örneğin 2022'nin’trend raporunu oluşturduk. Bunlar önemli çünkü Z kuşağı iletişim kuran lider istiyor. ‘Liderler, kendi kaygılarını da dile getirmeli’ diyorlar. Umut aşılayan liderler istiyorlar. Hedefle korkutan liderler eskide kaldı. Bu uyumun en verimli yollarından biri de ortak belirlenen bir gönüllülük programıyla topluma birlikte hizmet vermek.”

4C1H, önce çalışanlara bir anket gönderip, öncelikle sorunlarla ilgili görüşlerini alıyor. Arkasından bir gönüllü havuzu oluşturuluyor. Şirketin sahipleneceği alanlar belirleniyor. Bu gönüllülük programlarının işveren markası oluşturmak için de büyük katkı sağladığı görüşünde Dr. Yarar. Diyor ki, “İşveren markasını oluşturmak için birlikte bir hikaye yazmak gerek. İşveren markası oluşturan şirketlerde eleman sirkülasyonu yüzde 75 azalıyor.”

Wellbeing yatırımları yüzde 31 arttı

Dr. Pınar Yarar’a göre önümüzdeki dönemde şirket yönetiminde sıkça duyulacak kavramlardan biri de “well-being”. “İyi olma hali-refah” anlamına gele bu kavramın, özellikle uzaktan çalışmayla birlikte şirketlerin yatırım bütçelerinde daha fazla yer alacağını söyleyen Yarar, “Uzun süre evde kalmak ve gelecek kaygısı çalışan psikolojisine damga vuruyor. Bu nedenle şirketlerin well-being yatırımları 2021’de yüzde 31 arttı. Bu konuyu üst yönetim meselesi haline getiren şirketlerin oranı yüzde 75’e yükseldi. Oturuş eğitimleri, psikolojik destek gibi paketler artıyor. Bunu yapan şirketlerin yüzde 37’si verimliliğin, yüzde 33’ü müşteri memnuniyetinin arttığını belirtiyor. Öte yandan 30’u hastalığa bağlı iş kaybının, yüzde 21’i ise profesyonel tükenmişlik sendromunun azaldığını ifade etti. Zindelik konusu 2022’nin de yıldızlarından biri olacak.”