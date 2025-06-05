İş birliğine yenisi eklendi: Azerbaycan'ın Pasha'sı Türk deviyle ortaklık kurdu

Azerbaycanlı devin fintech şirketi PashaPay, Türkiye’nin bu alanda en güçlü firmalarından Sipay ile iş birliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleşti.

Amsterdam’daki Money 20/20 Europe fuarında bir araya gelen taraflar, sınır ötesi fintech inovasyonunu teşvik etmek ve dijital finansal hizmetlere erişimi genişletmek amacıyla stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında her iki şirket, dijital finansal hizmetlere erişimi genişletmek, kapsayıcı ekonomik katılımı desteklemek ve her iki ülkede faaliyet gösteren bireyler ve işletmeler için sorunsuz işlemleri kolaylaştırmak amacıyla iş birliği yapacak.

Yeni pazarlara odaklanacak

PashaPay CEO'su Samir Mammadov "Bu iş birliği, bölgede daha entegre ve kapsayıcı bir dijital ekonomi inşa etme yolunda önemli bir adımdır. Kardeşimiz Türkiye'nin Sipay şirketiyle ortaklık kurarak, yalnızca PashaPay'in dijital cüzdan uygulaması m10 kullanıcıları için yeni fırsatlar yaratmakla kalmıyoruz, aynı zamanda uluslararası para transferlerini kolaylaştırarak Azerbaycan, Türkiye ve bölge dışındaki vatandaşların, ailelerin ve işletmelerin günlük yaşamlarını da destekliyoruz” dedi.

Sipay CEO'su Semih Musabak ise şunları söyledi:

"Daha bağlantılı, kapsayıcı ve yenilikçi bir finansal ekosistem vizyonumuzu paylaşan bir şirket olan PashaPay ile ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliği, bölgesel stratejimizde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Türkiye ve Azerbaycan'dan başlayarak ve yeni pazarlara doğru genişleyerek sınırlar ötesinde sorunsuz dijital finansal çözümler sunmamızı sağlayacak."

11 milyar Euro cirosu var

Azerbaycan’ın en güçlü şirketi olan Pasha Group, Pasha Bank ile Kapital Bank’ın sahibi. 20 binden fazla çalışanı, 11 milyar dolara yakın cirosu olan şirketin Türkiye ve Azerbaycan dışında Özbekistan, Gürcistan gibi ülkelerde de yatırımı var.