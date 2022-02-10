İş dünyası: Artık “Bir şeyler yapmalı”

Maliyetlerin en az yüzde 50 artması sonucu durgunluk yaşanan piyasada, bir de üst üste gelen elektrik, doğalgaz zamları iş insanlarını çare ve finansman arayışlarına itti. Artık kamu yönetimi “bir şeyler yapmalı.”

Arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın bugünkü gazetemizde yer alan haberinde, maliyetleri yüzde 50 artan, piyasada durgunluk yaşayan ve öngörülebilirlik imkanının kısıtlandığını belirten iş insanlarının sıkıntıları yansıtılıyor. Artık “Bir şeyler yapmalı” arayışına girildi… Yaşanan sorunlara karşı tüketici kredilerinde taksitlendirme kolaylığı gibi uygun finansman arayışlarının hayata geçirilmesi talepleri olduğunu öğreniyoruz.

Haberde işletmelerin maliyetlerinin yüzde 50 artarken işlerinin yüzde 40 düştüğü bilgisine yer veriliyor. İSO’nun PMI’ın Ocak’ta 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesi haberde kanıt olarak ortaya konuluyor. Uzmanların küresel durgunluğa bağlı olarak ihracatın yavaşlayacağını belirtmeleri bir başka olumsuzluk olarak zikrediliyor. Maliyet artışlarının tetiklediği enflasyon nedeniyle insanların alım gücünün gerilemesinin de olumsuz bir unsur olduğu haberde yer alıyor.

Bu olumsuzluğun sıralandığı haberde görüşlerine başvurulan iş insanları, yapay teşviklerle piyasanın canlanmayacağını, teşvik mekanizmasının sahadaki uygulamayı kolaylaştırıcı özellikler taşımasını, tüketici kredilerinin makul koşullu ve uygun taksitli hale getirilmesi konusunda önerilerini dile getirerek, yapılması gerekenleri sıralıyorlar.

Bence kamu yöneticileri, hiç vakit kaybetmeden piyasadaki iş insanlarıyla konuşmalı, dile getirilen sorunların çözümü için bir takvim açıklamalıdır. Böylece piyasalarda güven ve öngörülebilirlik sağlanabilir. Son dönemdeki elektrik ve doğalgaz zamları birçok işletmeciyi iş bırakma aşamasına getirdi. Sorunlara bu da eklenince, bir an önce çözüm için harekete geçilmesi elzem oldu. Bir yandan zamların yükünün azaltılmasını içeren adımlar atılmalı, bir yandan da piyasadaki iş insanlarının finansal destekler konularındaki önerileri ele alınmalıdır.

Piyasaların canlanması için bir şeyler yapılmasının gerektiği açıkça ortadadır. Bir şeyler yapabilecek olan da ekonomi yönetimidir. Çözüm önerileri, Ankara merkezli bürokrat kararları olmamalıdır. Piyasada sorunları yaşayan, sorunlarına çözüm için düşüncelerini dile getiren iş insanlarıyla birlikte kararlaştırılmalıdır.

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