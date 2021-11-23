İş dünyası da tedirgin; çalışanlar da tedirgin

Türkiye “kuru bırak, faize bak” yaklaşımını tartışıyor. Son ekonomik yaklaşımın artıları ve eksileri üzerine saatlerce tartışılabilir, sayfalarca yazılabilir. “Nihayet rekabetçi kura kavuştuk; ihracatımız arttı; ihracata dönük üretim yapan sektörler canlandı; ekonomik büyümenin önü açıldı. Dolayısıyla iş dünyası bu durumdan memnun” desek değil. Çünkü eli taşın altında olan ve ortaya çıkan olumsuzluklarda canı yanan bu kesimler de son gelişmelerden ve yüksek oynaklıktan dolayı tedirginler.

Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki kararı ve yansımalarından sonra her kesimden birçok kişi “Kuru bırak, faize bak” yaklaşımının ekonomiye olası etkileri üzerine kafa yoruyor. Ben de birşeyler yazmaya niyetlendim ama kararın hemen sonrası iş dünyasının önde gelen isimlerinin açıklamalarını DÜNYA Gazetesi’nde okuyunca vazgeçtim. Yemek tarifi programlarının meşhur ve klişeleşmiş bir repliği vardır ya; hani “Burada hazır yapılmışı var…” derler; ben de görüşlerimi yazmak yerine iş adamlarının değerlendirmelerini bu köşeye koymayı tercih ettim.

Mesela İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç durumu o kadar iyi ve açık anlatmış ki; başka söze çok fazla gerek yok. Diyor ki İTO Başkanı: “Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. Döviz kurlarının ihracat açısından rekabetçi kur sınırını aştığını, faiz indirimlerinin bankaların rotatif ve taksitli kredilerine yansımadığını ve kredilere ulaşımda sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. İş dünyası için asıl konu öngörülebilirliktir. Yani kurun, enflasyonun ya da faiz seviyesinin yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon üçlüsüne hapsedilemeyecek kadar büyüktür.”

Türk lirası hızla değer kaybediyor, enflasyon artıyor ama bunların ötesinde asıl sorun öngörülebilirliğin kaybolması ve ekonominin kur-faiz-enflasyon döngüsüne hapsedilmesidir.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski faiz kararından sonra yaptığı açıklamada diyor ki: “Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ne gerçekten piyasa faizlerine ne de ekonomiye olumlu yansıyor. Aksine bilançolar açısından çok daha maliyetli ve riskli bir süreçle karşı karşıyayız. Ülke olarak fakirleşiyoruz.”

Gelinen noktada iş dünyasının ve ekonominin önünü açmak için yapıldığı söylenen faiz indirimlerinden sadece iş insanları değil; ücretliler ve çalışanlar da tedirgin. Yüksek enflasyonla karşı kaşıya kalan bu kesimlerin gelirleri enflasyon kadar artmayınca reel olarak fakirleşmeye başlıyorlar. Şu anda yüzde 20 civarında olan tüketici enflasyonunu orta ve düşük gelir grupları, harcama kalıpları nedeniyle daha yüksek hissediyorlar.

Türkiye ekonomisi yüksek kur-yüksek enflasyon döngüsüne girdi. Tablo aslında yabancısı olduğumuz bir tablo değil. Türkiye uzun yıllar boyunca yüksek enflasyonu yaşadı. Kendi kendini besleyen kısır bir döngüydü bu. Kurlar ve ücretler en az enflasyon kadar artardı. İki önemli maliyet unsuru olan kurlar ve ücretler enflasyon kadar arttığı için de enflasyon en az o kadar artardı. Uzun süre devam eden bu döngü Türkiye’yi 2001 krizine götürdü.

Eleştirilecek yanları olabilir ama ana hatları itibariyle 2001 programı güçlü bir programdı; Türkiye o kısır döngüyü bu programla kırdı ve 2014 yılına kadar da bu programı uygulayarak geldi. Bu dönemde enflasyonu yüzde 68’den yüzde 8’e indirdi, gayrisafi yurtiçi hasılayı 200 milyar dolardan 940 milyar dolara büyüttü, kişi başına geliri 3,580 dolardan 12,630 dolara çıkarttı, ihracatı ise neredeyse 6’ya katladı. Dolayısıyla mevcut tedirginliği azaltacak yol güven verecek güçlü bir program ve bu programa uygun olarak atılacak adımlarla öngörülebilirliğin sağlanmasıdır.