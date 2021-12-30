İş dünyası temsilcilerinin 2022 beklentileri...

2022 yılında dalgalanmaların bitmesi iş dünyasının temel isteği olarak karşımıza çıkıyor. Üretim için eli taşın altında olan iş insanlarının uyarıları ekonomimiz açısından ciddiyetle ele alınmalıdır.

Zor, zorlu ve sorunlu, belirsizliklerin hakim olduğu 2021 yılı geride kalırken, iş dünyasını temsil eden kuruluşların yöneticileri 2022 yılından beklentilerini ortaya koyuyorlar. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sorunları, iklim krizi ve ekonomik sorunların yaşandığının altını çizerek, uyarılarını sıralıyorlar. 2022 beklentilerinde öne çıkanları satırbaşlarıyla vermek istiyorum:

2021 yılında yaşanan türbülansın geride kalmasını isteyerek 2022’nin sorunların çözümüne yönelik adımların atıldığı bir yıl olmasını bekliyorlar.

Sıkıntıların hüküm sürdüğü dönemde, 2022’de ihtiyatlı olmak gerekiyor. Kısa vadeli programlar sık sık gözden geçirilerek, orta vadeli programlama yapılması isteniyor.

Türkiye’nin olumlu bir ekonomi iklimine ulaşmasının dönüşümü ve 2022’de etkili bir ekonomi politikası kurulması için, demokrasinin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü ile Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve yeni ekonomi ikliminin desteklenmesiyle, Türk ekonomisinin kötü gidişi hızla geriye çevirecek potansiyele sahip olacağını açıklıyorlar.

Üretici ve tüketici açısından 2022’nin zorluklar taşıyan bir yıl olacağını bilerek hazırlıklı olması isteniyor. İhracata katkının sürmesi, enflasyon ve asgari ücret düzenlemesi ile artan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için yeni yılda destek mekanizması oluşturulacağını umuyorlar.

Yüksek enflasyon yeni yılda beklenen bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Sanayici olarak inovasyona yönelmemiz gerekirken, faiz, kur ve enflasyonu takip etmekten yorgun düşüldüğü ifade ediliyor.

Bu yılın 3. çeyreğinde dünyanın yaşadığı durgunluk sırasında Türkiye sanayisinin pozitif yansımalarının, 2022’de de sürmesinin ülkemiz için önemli avantaj olacağını vurguluyorlar.

Kur korumalı TL mevduat kapsamında Hazine’nin üstlendiği yeni yükün, ekonomide yeni sorunlar yaratacağının altı çizilerek 2022’de enflasyonla mücadeleye odaklanılması isteniyor.

İş dünyasının DÜNYA’da yer alan 2022 yılı beklentilerinden sunduğum özet, beklentilerin gerçekçi ve siyasetçilere yol gösterici olduğunu ortaya koyuyor. Üretim için eli taşın altında olan iş insanlarının uyarıları ekonomimiz açısından ciddiyetle ele alınmalıdır.

GÜNÜN NOTU:

Venezuela yüzde 3.000 olan enflasyonu yüzde 700‘e düşürmeyi hedefliyor. Nüfusun yüzde 25’i 3 öğünden az besleniyor.