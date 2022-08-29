İş dünyası vize işkencesinden ikinci pasaportla kurtuluyor

Son dönemde iş dünyasında en fazla konuşulan konularından biri de vize işkencesi. İhracattan sanata, fuar organizasyonlarından turizme kadar hemen hemen her sektörü vuran bu işkence pandemi sürecinin ardından giderek uzadı ve şimdilerde 2 hatta 3 aylık süreçlere yayılır hale geldi. Özellikle ABD, İngiltere, AB ile birlikte Çin, Hindistan gibi Asya ülkelerinde de olağan hale gelen Türklere ait vize işkencesi, milyon hatta milyar dolarlık kayıplara neden oluyor. İş insanları fuar ve etkinliklere katılamıyor, yeni iş bağlantısı kuramıyor. Turizmde birçok rezervasyon, vize nedeniyle iptal ediliyor, şirketler zarar hanelerine yenilerini ekliyor. AB üye adayı dahil olmayan Gürcistan’dan Schengen istenmezken, 1963’te ortaklık anlaşması imzalayan Türkiye’nin vatandaşlarına uygulanan bu ambargoda neredeyse 5 başvurudan 1’i reddediliyor.

Her ne kadar ABD başta olmak üzere bazı ülkeler bu işkenceyi hafifletmek için adımlar atılırken, Tük iş dünyası bu sorunu çözmek adına yeni yollar arıyor. Bunlardan biri de oturum ve vatandaşlık. Ortadoğu ve Eski Sovyet ülkelerden yoğun talep gören Türkiye’de 400 bin dolar yatırım karşılığı vatandaşlık alımı akımının bir benzerini Türkler yapıyor.

35 ülkede ofisi bulunan İsviçre merkezli Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ile hem vize sorununu hem de iş dünyasının çözüm yollarını konuştuk. Devletlere vatandaşlık, oturum programları konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Demirel, “Dünyada 200 ülkenin 100’ünde program var. ABD’den Singapur’a, Kanada’dan İngiltere’ye kadar birçok ülkenin bu alanda var olduğunu dile getiren Demirel, yaklaşık 15 ülkeye danışmanlık verdiklerini, bu alanda Malta’nın en profesyonel yaklaşan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İSTİHDAM VE İNOVASYONA YATIRIM İSTİYORLAR

Yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında 8 program olduğunu vurgulayan Demirel, “5 tanesi Karayipler’de, 3 tanesi Avrupa bölgesinde. Türkiye'yi de katarsak 9 tane var. Karayipler’de süreçler 6-8 ay, 100 bin dolar hibe yapmak yeterli. Gitmek gelmek gerekmiyor, dil öğrenmek gerekmiyor. Direkt vize serbestliği gibi düşünebiliriz, İngiltere ve Şengen bölgesine vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Türkiye için Çin vizesi mesela çok zor. Karayipler'de vatandaş olabilirseniz Çin'e vizesiz girebilme imkanı sağlayan ülkeler var. Avusturya ise en üst segment. 8 milyon euro ticari yatırım ya da 3 milyon euro hibe yapmak gerekiyor. 2-3 yıla yakın süren bir süreci var” diyor. Demirel’in en başarılı bulduğu programlardan biri de Malta’ya ait. “Malta dünyanın en başarılı vatandaşlık programı. Güvenlik süreçleri çok iyi. Program çok profesyonel tasarlanmış. Direkt ekonomiye katkısı var. Yabancı, doğrudan kaynak getiriyor. Minimum olarak 600 bin EUR bağış yapmak gerekiyor. Montenegro ise Türkler tarafından en çok yatırım yapılan ülkeler arasında, Vatandaş olabilmek için minimum 250 bin EUR gayrimenkul almak ve 200 bin EUR bağış yapmak gerekiyor. Montenegro AB aday ülkelerinden. Türkiye'de de vatandaşlık programı için istihdamı artıracak yatırımlar öncelikli olmalı. Ayrıca Türkiye vatandaşlık programında herhangi bir bağış opsiyonu yok. Mesela Karadağ'da inovasyonu destekleyen fona yatırım yapılıyor. Türkiye'de de vatandaşlık için girişimcilik ya da ihracatı destekleyen bir fona yatırım yapmaları istenebilir” diye anlatıyor.

İKİNCİ PASAPORT, VARLIK SEVİYESİ İLE ORANTILI

17 yıldır Henley Pasaport Endeksi’ni hazırladıklarını anlatan Demirel’in verdiği bilgilere göre dünyanın en güçlü pasaportu 193 ülke ile Japonya. Uzun zamandır liderliğini koruyor. İlk sıralarda genel itibarıyla ekonomi ve siyasal güç olan devletler var. 199 ülkenin sıralandığı listenin en sonunda ise Afganistan bulunuyor. Türkiye ise bu listede 54’üncü sırada ve 5 yıldır genel itibarıyla yerini koruyor. Sırbistan, Ukrayna, Bosna Hersek, Kuzey, Güney Kore, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde vizesiz seyahat eden Türk pasaportu, ek bir pasaportla neredeyse Japonya’nın ülke sayısına ulaşabiliyor. Türkiye’de ikinci pasaport sahipliğinin varlık seviyesi ile orantılı olduğunu söyleyen Demirel, “Türkiye’de genel itibarıyla Malta, Avusturya, Montenegro ve Karayip programları talep görüyor. Ama bunu neredeyse koleksiyon hale getirenler de var. 6-7 tane vatandaşlığı elinde bulunduran insanlar ile tanıştım. Türk pasaportunu tercih edenler arasında da ciddi yatırımcılar da var. Örneğin Japonya, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerden milyarderlerin olduğuna dikkat çekiyor” diyor.