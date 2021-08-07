İş dünyası yalnız bırakmaz

Mustafa Servet DALTABAN

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Merkez Bankası Başkanı, son yaptığı açıklamada; yıl sonu enflasyon tahminini %12.2’den %14.1’e çıkarmış, bu süreçte şirketlerin yüksek oranda zam yapmasından şikayet etmişti. Bu vesileyle odalara ve şirketlere atıf da bulunarak, Merkez Bankası’nın yalnız bırakıldığını söylemişti.

Sadece temmuz ayı, TÜİK’in açıkladığı verilere bakarsak: Tüketici enflasyonu %18,95 ve Üretici enflasyonu %44,92. TÜFE-ÜFE arasındaki büyük makas bile, kısa zaman sonra bizi ne kadar büyük sıkıntıların beklediğinin en belirgin işareti.

Ne söyledi Başkan:

“Bir tarafı dünyadaki gelişmeler, diğeri de piyasa davranışları. Emtia fiyatlarındaki artışı bahane ediyoruz. İkincisi kur geçişkenliği. TL'deki değer kaybı bir yılda yüzde 30'un altında ama yapılan bütün zamlar yüzde 30'un üzerinde. Emtia fiyatları yine aynı şekilde. Merkez Bankası’nın para politikasıyla bunu tek başına çözmesi zor görünüyor’’

Piyasanın hammadde sıkıntısı yaşadığını ve fiyatların orantısız yükseldiğini ve buna müdahale edilmesi gerektiğini daha önce söylemiştik. Bunun esasen enflasyon olarak bize döneceği açıktı. Tüketiciye en yakın firmalar yani zincirin son halkası, bundan uzun zamandır şikayetçi. Üretici firmaların ihracata yönelmesinin iç piyasayı daha da şişirdiği biliniyordu.

Türkiye’de belli sektörleri ve piyasaları etkileyen tekel veya alanında çok güçlü üreticiler var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu durumu 2006 yılından bu yana yayımladığı “Sanayi ve Hizmet Sektöründe Yoğunlaşma” araştırmalarıyla da ortaya koymaktadır. TÜİK, 525 farklı sınıfın 108’inde en az 4 firmanın toplam da cirosunun yüzde 70’inden fazlasını kontrol etmesini “çok yüksek yoğunlaşma” olarak adlandırmaktadır. TÜİK’in verilerinde, sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayan 525 dalın 223’ü imalat sanayindedir ve imalat sanayinin dörtte birinde çok yüksek derecede yoğunlaşma gözlenmektedir.

Türkiye’de önemli sektörlerde Oligapol yapılar var. Bu da, devlet adına fiyatların daha rahat kontrol edilmesi anlamı taşıyor. Sistem daha iyi denetlenebilir ve müdahale edilebilir demektir. O zaman neden bu yapılmadı da suçun bir bölümü firmaların üzerine atıldı? Devlet piyasayı yönetemedi mi?

2018’de de buna benzer bir durum yaşamıştık. Kur ciddi oranda artış göstermiş, enflasyon zirveleri görmüştü. Sonrasında Enflasyonla Topyekün Mücadele adı altında bir program açıklanmıştı. Bütün Odalar buna destek vermiş birçok firma, sıkıntılara rağmen %10 indirimlere gitmişti. İstihdam seferberliğinde yine bütün odalar destek vermiş ve istihdam oranlarına ciddi katkılar sağlanmıştı.

Şimdi bir günah keçisi aranıyorsa bu iş dünyası olamaz. Ülkenin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı her dönemde iş dünyası taşın altına elini sokmuştur. İş dünyası bu ekonomi gemisinin kaptan köşkünde değil, güvertesinde kürek çekmekle meşguldür. Durum ne olursa olsun, sular ne kadar derin veya sığ; ıssız veya fırtınalı çok fark etmez, İş insanları kürek çekmeye devam eder. Ne kadar iyi motive olursa, o kadar iyi çeker.

Bu süreçte reel sektörü ve piyasayı iyi yönetecek olan devlet mekanizmalarıdır. Ekonomi piyasası devlet mekanizmalarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz, bırakamaz. İstişare ve motivasyon piyasanın en çok ihtiyaç duyduğu parametrelerdir. Sonuçta ne olursa olsun, o kürek çekilecek, gemi yol alacaktır. Az veya çok.