“İş dünyasına terzi işi yetenek yetiştiriyoruz”

Yüksek Öğretim Kurumu, 2018’de Türkiye’deki 209 üniversitenin 34’ünü iş dünyası ve ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda kategorilere ayırdı. İki üniversite de “mesleki uygulama ağırlıklı üniversiteler” başlığı altında pilot tayin edildi. Bunlardan biri Sakarya, diğeri de Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ayrılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ydi.

Plan, işyeri eğitimi modeliyle şirketlerin “Mezun çok işi bilen yok, bize gerekli işgücünü üniversitelerde bulamıyoruz” şikayetlerine çözüm getirmekti. Bu nedenle eğitim programı yeniden yapılandırıldı ve 3+1 ve 7+1 eğitim modeli başladı. Yani öğrenci dört yıllık bir eğitimde sekiz dönemin yedisini teori, birini de uygulamalı geçirecekti. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul ile programda gelinen noktayı konuştuk. Planın ilk yılından itibaren bölgede etkili olduğunu söylüyor Kabul. “Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin tamamında endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmeye odaklandık. Amacımız bu sayede üniversite mezunlarının işsizlik problemini de çözmek” diyor.

Mühendislikte 4 bin şirketle protokol var

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde halen 25 bin öğrenci eğitim görüyor. 900’e yakın akademisyen kadrosu olan üniversite çatısı altında altı fakülte, 18 de yüksekokul bulunuyor. Prof. Dr. Kabul bölge itibarıyla tarım, turizm, orman, su ürünleri alanlarında özellikle öne çıktıklarını vurgularken, teknolojide de iş dünyasının ihtiyaçlarına göre mühendislik eğitimi verdiklerinin altını çiziyor. Özellikle sahiplendikleri alanlar biraz da bölgenin yapısına göre şekillenmiş ancak Prof. Dr. Kabul’ün planı net: “Amacımız belli alanlarda, en iyi olduğumuz konularda tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını endüstriye hazır hale getirmek. Şirketlerle sürekli görüşüyoruz. Her yıl 2 bin 800 öğrenciyi şirketlere uygulama eğitimine gönderiyoruz. Sigortaları ve asgari ücret üzerinden emeklerinin karşılığı ödeniyor. Bu sırada gerek öğrencinin gerekse şirketlerin talepleri doğrultusunda müfredattaki eksiklerimizi de görüyor, değişiklikler yapıyoruz. Yani terzi işi yeteneklerin burada yetişmesi için güçlü ve esnek bir sistem kurduk.”

Üniversitede başlayan bu uygulamaya bölgedeki şirketler de destek veriyor. Mühendislik alanlarında 4 bin, meslek yüksekokulları için de 2 bin 100 şirketle protokol imzalanmış durumda.

Yüzde 60 iş teklifi oranı

Şirketlere uygulama eğitimine giden öğrencilerin yüzde 60’ı, mezun olduklarında aynı firmalardan iş teklifi alıyorlar. Prof. Dr. Kabul’e göre bu sevindirici ancak geliştirilmesi gereken bir oran. İldeki bütün kuruluşların projeye destek verdiğini belirten Kabul, Sektörel Danışma Kurulu’nun tam da bu amaçla yapılandırıldığını ifade ediyor. Kısa adı SEDAK olan bu kurulun içinde sanayi ve ticaret odası, ticaret borsası, İŞKUR, Gülbirlik, KOSGEB İl Müdürlüğü gibi iş dünyasının önemli kuruluşlarından uzmanlar ve akademisyenlerin yer aldığı 20 kişilik bir ekip var. Kurulun toplantılar yaparak geliştirilmesi gereken konulara karar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kabul, ekosistemin içinde yer alan şirketlerin memnuniyet oranının yüzde 88 olduğunu vurguluyor. Kabul’un ana hedefi olan tüm Türkiye’ye yayılma planında da önemli gelişmeler var: “İstanbul’da Adil Işık ile görüştük. Kendilerine bir öğrencimizi verdik. Önce mesafeli baktılar. Ancak şimdi 10 öğrenci daha istiyorlar. Aynı şekilde Boğaziçi Elektrik firması da 100 öğrenci talep etti. Buradan mezun olan öğrenciler seçilen değil, seçen yetenekler olacaklar.”

Mentörlük sistemi uygulanıyor

Öğrencilerin şirketlere girmesi de yetmiyor. Bu gençleri düzenli olarak iş dünyasının liderleriyle bir araya getirmek, deneyimlerinden yararlandırmak da programın bir parçası. Ayrıca işe giren her beş öğrenciyi takip etmek için de bir akademisyen atanmış. Akademisyen, haftada beş saat öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini dinliyor, yönlendirmeler yapılıyor. Online dersler de veriliyor. Prof. Dr. Kabul, özellikle turizm alanında işe yerleştirme oranının yüzde 99,9 olduğunun altını çizerken iddialı: “Biz 36 programla bu işe girdik. Şirketlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri işgücüne kazandırmak, hatta onları firmalarda yönetici olarak görmek istiyoruz. Artık ‘İşe göre eleman yok’ sözü bizim mezunlarımız için geçerli değil.”