İş dünyasında Ahtapot Sendromu: Teşhis ve tedavisi

Dopdolu takvim, birikmiş okunacak-yanıtla­nacak e-postalar, arka arkaya fiziki-çevri­miçi toplantılar-davetler, eş dost akraba ricala­rı, rutin işler, aile işleri ve kendine zaman ayı­ramama. Her görev talep istek ‘acil’. Altından kalkmak için de ahtapot gibi olmak lazım. Bu du­rumda da her kol bir işe uzanıyor ama merkez harap bitap, yorgun savaşçı ve akıp giden yıllar. İş dünyasında bu dağınık yoğunluk halinin adı, bir nevi ‘Ahtapot Sendromu’ yani çok koşturup az yol alma ve verimsizlik paradoksu. Peki bu send­romun pençesinden nasıl kurtulabiliriz? Strate­jik netlik, yalın süreçler ve teknolojiyle destek­lenmiş pratik çözümler ilaç olabilir mi? Belki bu öneriler sizi sekiz kollu kaostan kurtarıp süper kahraman değil, akıllı bir lider yapabilir.

Ahtapot Sendromu nedir?

‘Ahtapot Sendromu’, resmi bir tıbbi terim ol­masa da, iş dünyasında aynı anda her şeye ye­tişme ve çok fazla sorumluluğu yönetmeye ça­lışmanın yarattığı kaosu tarif eden güçlü bir mecaz. Pek çok çalışma, çoklu görevin verimli­liği ciddi oranda düşürdüğünü gösteriyor. Daha da kötüsü, bu “meşgul görünmek = değer üret­mek” yanılgısı, bireysel tükenmişliği kurum kültürüne dönüştürebiliyor.

Bir projeye ya da hedefe sıkı sarılıp diğer fırsatları kaçırmamak “ahtapot misali, bıra­kamamak”. Yazımda iş dünyasındaki metafo­rik anlamına odaklandım. (Tıptaki Takotsubo Kardiyomiyopatisi - Kırık Kalp Sendromu ile karıştırılmamalı)

Bu durumu çoğumuz yaşıyoruz. Bu iş yoğun­luğu genel iş yapış kültürümüzle de alakalı. Ya­ni bu talepleri yapan kişiler de biraz iş ve gö­rev dağılımını “Eisenhower Acil–Önemli mat­risi (Acil/Önemli, Acil/Önemsiz, Acil Değil/ Önemli, Acil Değil/Önemsiz)”ne göre yapsalar siz de ayrıştırmak durumunda kalmayabilirsi­niz. Yükleriniz de bu kadar ağır olmayacak. Öte yandan hallederiz düşüncesiyle her işe talip ol­duğunuzda ya da delege etmeyip görevleri pay­laşmadığınızda da üzerinize aşırı yükleri almış oluyorsunuz.

Kaosun işaretleri

Zihinsel yorgunluk: Sürekli ‘yetiştirememe’ hissi ve karar yorgunluğu.

Odak kaybı: Stratejik hedeflerden sapma, “acil”ler yüzünden “önemli”lerin ertelenmesi.

Ekip dinamiklerinde bozulma: Delegasyon eksikliği, güven bunalımı.

Verim düşüşü: Sürekli bağlam değiştirme nedeniyle düşük teslim oranı.

Bu duruma nasıl geliyoruz?

Stratejik netlik eksikliği: Pusulasız gemi gi­bi hedefler belirsizse, her talep öncelikli oluyor.

Kahramanlık sevdası: Süreç oluşturmak ye­rine bir şekilde “hallederiz” yaklaşımı.

Ölçümsüz yönetim: Hissiyata dayalı, veriye dayanmayan kararlar kaosu körükleyebiliyor

Dijital curcuna: Anlık bildirimler, e-posta­lar, whatsapp gruplar mesajlar, dikkati pinpon topuna çevirebiliyor.

Semptomlar

Bir perakende yöneticisi; mağaza operas­yonları, müşteri ilişkileri ve pazarlama kam­panyaları arasında, bir lojistik yöneticisi; kar­golar, müşteriler ve maliyet tabloları arasında, bir startup; kod yazıp, ürün geliştirme, finans ve müşteri görüşmeleriyle boğuşup bir yandan yatırımcı sunumuna hazırlanma koşuşturması.

Özellikle çok şapkası olanlar; sınırlı kaynak­lar, kişi bağımlı süreçler, toplantı enflasyonu, çapraz bağımlılıklar ve bekleyen kararlar ile bu sendromu iliklerinde hissetmekteler.

Kaosu yenmenin 3 katmanlı yolu

Bir tür alışkanlıklar toplamının çözümü “kültür, süreç ve teknolojiyi eşzamanlı dönüş­türmek” ten geçiyor. Burada çok detaya gire­miyorum ama üç katmanlı yol haritasını kısaca aktarıyorum.

1 Toparlanma (ritim ve odak): Haftalık planlama, “önemli–acil” ayrımı, riskli görev­ler ve delege listesi, mesajlar, strateji ve yaratı­cılık zamanlaması

2 Delege etme (sonuç ve sorumluluk): Bil­gilendirme, göreve atama, kriterler belirle­me, takip etme

3 Güçlendirme (hedef ve yetki): Hedeflen­dirme, gözden geçirme, yetki matrisi, bir­leştirme

Üst yönetimin de sahiplenme­sini sağlayın ve ısrarla sürdürün. Entegre çalışan yapay zeka destekli teknolo­jik araçlar kullanın. Böylece kaosu yönetebilir ve yenebilir, profesyonel eğitim ve danışman­lık alarak bu sendromu fırsata dönüştürebilir­siniz.

Son Söz: Ahtapotun gücü, kollarının sayısın­da değil, merkezi güçlendiren sistemindedir.