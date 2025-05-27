İş dünyasında eylemsizlik, atalet yasası ve etkileri

Fizikteki “Eylemsizlik ya da Atalet Yasası” (Newton’un 1. Yasası) der ki: Bir cisim üzerine kuvvet uygulanmadık­ça durumunu değiştirmez. Mesela met­ro aniden durduğunda herkes öne savru­lur.

Çünkü bedenimiz trenle birlikte hız­lanmış ve aynı hızda gitmeye alışmıştır. Tren durduğunda bedenimiz aynı hızda ilerlemek ister, ancak durmak zorunda kalınca savruluruz. Bu savrulma, değişi­me gösterilen fiziksel dirençtir—yani ey­lemsizliktir.

İş dünyasında da benzer bir durum yaşanır

Şirketler uzun süre aynı iş modelleri, sü­reçler ve hızla yol aldığında bu düzene alışır­lar. Ancak dış koşullar—teknoloji, kriz, reka­bet—aniden değiştiğinde, hazırlıksız yakala­nan kurumlar da aynen metro yolcuları gibi savrulur. Bu savrulmanın nedeni geçmişe alışkanlıkla bağlı kalmak; çözümü ise deği­şime önceden hazırlanmak, yani içsel eylem­sizliği, ataleti yenmektir.

İşte bu yasa, bugünün iş dünyasını net biçimde anlatıyor. Yöneticiler, çalışanlar ve şirketler alışkanlıklarına hızla bağlanır. Alıştıkları iş yapma biçimini korurlar çünkü onu bilirler ve güvenirler. Fakat yapay zekâ gibi yeni teknolojiler şirketlere dışarıdan bir kuvvet gibi çarptığında, şirketler bu ani du­ruş ya da yön değiştirme karşısında afallar veya savrulurlar ya da sinip, oldukları yere çakılı kalırlar.

Savrulmak yine de bir tepkidir. Hare­ket etmektir, farkında olmaktır. Asıl tehli­ke, savrulmak bile değil; hâlâ güvenle koltu­ğunda oturmak, istasyonda inmemek ve git­mesi gereken yöne adım atmamak. Sonunda kendini hiç istemediği bir durakta, hatta ta­mamen kaybolmuş bir pozisyonda bulabilir.

Yapay zekâ şoku

Bu bakış açısıyla, yapay zekâ iş dünya­sına çarpan güçlü bir dış kuvvet. Sadece işleri hızlandırmakla kalmıyor, iş yapma bi­çimlerini—hatta tüm iş ve yaşam koşulları­nı—tamamen dönüştürüyor. Mesela, pazar­lama ekipleri artık sadece içerik hazırlamı­yor, yapay zekâya prompt yazıyor, görsel tarif ediyor. Finans ekipleri sadece rapor üretmi­yor, tahmin modellerini eğitiyor. Liderler ar­tık yalnızca vizyon belirlemiyor, kolları sıva­yıp YZ ile birlikte sistemleri dönüştürüyor.

Ancak şirketlerin eylemsizliği, atale­ti değişimi zorlaştırıyor. Örneğin büyük bir şirketin yapay zekâ planı aylar sürerken, genç girişimler günler içinde YZ araçlarıyla yeni işler kurabiliyor.

Direnç neden oluşuyor?

“Biz böyle yapıyoruz ve iyi gidiyoruz, şim­di durup dururken tekerleğe çomak sokma­nın ne anlamı var?” refleksi

Yönetici egosuyla bilmediğini kabul et­meme hâline eşlik eden uyumlanma (adap­tasyon) zorluğu Yaratıcılığı ve yeniliği değil, mevcudu tekrar eden ve sadece doğrulayan eğitim döngüleri

Karar vermekten, yeni şeyler öğrenip uy­gulamaktan korkma ve sorumluluğu görün­mez kılma çabası

Eylemsizliği aşmanın net yolları

Büyük projeler yerine küçük ve hızlı testler yaparak ilerleyin. Amaç başarı değil, hızlı ve sürekli öğrenme olmalı. MVP zihniyeti edi­nin. Buradaki MVP, ‘Minimum Viable Pro­duct’ (Asgari Uygulanabilir Ürün) değil, ‘Mi­nimum Viable Process’ (Asgari Uygulana­bilir Süreç) yaklaşımı olmalı. CEO’lar dahil, üst yönetime teknik değil stratejik rehberlik verecek mentorlar atayın. Tüm ekiplere de YZ, dönüşüm, değişim ve farkındalık odaklı eğitimler aldırın. Çalışanların yeni araçlara alışmalarını sağlayın. Mesela 1 gün, 1 görev, 1 ödül yaklaşımıyla hızlı katılımı teşvik eden Prompt Hackathonları düzenleyin.

Liderlik tanımını güncelleyin. Liderlik, “çok bilen” değil, hızlı ve sürekli “öğrenen”, “adaptasyonu teşvik eden” demektir.

Çalışanların kullandığı dijital iletişim kanallarını analiz edin. Direnç alanlarını veriyle tespit edin, çözümleri bu analizler­le oluşturun.

Sonuç: Eylemsizlik tembellik değil, bir korunma refleksi. Ama bugün en büyük teh­dit dışarıda değil, içeride: Hareketsizlik! Ya­pay zekânın hızlandırdığı dünyada değişime direnmek değil, ona uyum sağlayıp harekete geçmek gerekiyor. Şimdi, hemen!