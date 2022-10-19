İş dünyasının beklentisi…

İş insanları, siyasi partilerin seçim propagandalarının proje bazlı sorun çözümüne dayanmasını istiyor, toplumu ayrıştıran söylemlerden uzaklaşılmasını bekliyor.

Partiler, birbiri ardından 2023 seçimleri için propaganda çalışmalarını başlatırken, iş dünyasıyla sohbetlerde, seçim propagandalarından beklentiler de gündeme gelmeye başladı. İş insanları, partilerin seçim propagandalarında ülke sorunlarına çözüm üreten “proje tartışmaları” yapmalarını istiyor. Birbirlerini suçlayan, çatışmacı söylemden uzak durulmasını istiyor. Suçlayıcı söylemlerinin toplumu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı sonuca yol açtığını, siyasilerin bundan uzak durmaları gerektiğini vurguluyor. Siyasilerin bugün kullandıkları birbirlerini sürekli suçlayan söylemlerini seçim propagandalarında sürdürmemelerini arzuluyorlar.

Ülkenin sorunlarının çözümüne dönük proje tartışmalarının geleceğe dönük olacağı için faydalı olacağını, birbirlerini suçlayıcı söylemlerinin ise dünü ele almalarının sonucundan kaynaklandığını, bu yüzden terkedilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Projeye dayalı söylemlerde ülke sorunları konusundaki çözüm önerilerinin açık ve net şekilde dile getirilmesini istiyorlar. Enflasyon/pahalılık, üretimin artırılması, bölüşümde adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğü, demokrasinin gelişmesi adımlarının neler olacağı gibi konularda siyasilerin projelerini anlaşılır şekilde ortaya koyarak yarışmalarını bekliyorlar. Bugünden çok yarına dönük projelerini açıklayarak yarışmalarını isterken, çevre sorunlarına çözüm, yeşil dönüşüm, enerji ve suyun verimli kullanımı konularında yarına dönük çalışmalarının neler olduğunu açıklamalarını beklediklerini ifade ediyorlar. Yapay zeka, dijital dönüşüm gibi çağın yeni kavramlarına yaklaşımlarının ne olduğunu, merak ediyorlar.

En önemsedikleri konulardan biri de çağa uygun bir eğitimin geliştirilmesi. Bu konun da seçim propaganda söylemlerinde yer almasını bekliyorlar. Yoğun genç işsizliğin önlenmesi için yeni meslekleri içeren bir eğitim politikasının gerektiğine inandıklarını belirterek, bu konunda siyasi partilerin seçim propagandalarında proje bazında yer almasını bekliyorlar.

İş aleminin seçim propagandalarından beklentileri sohbetlere yansıdığı şekilde çok yüksek…

Özetle söylemek gerekirse, birbirlerini suçlayan, toplumu ayrıştıran söylemleri terk etmeleri ağırlık taşıyan isteklerinden biri.

Cumhuriyetimizin yeni yüz yılına girerken, siyasi partilerin proje yarışması içinde hareket etmeleri bana göre de en doğru yarışma yöntemi olacaktır…

GÜNÜN SÖZÜ:

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