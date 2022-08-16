İş dünyasının kalbi Adana’da atacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) şu anda ikinci Adanalı Süleyman dönemi yaşanıyor. İlk olarak 1 Eylül 2012 yılında Adana’dan Süleyman Onatça konfederasyonun başkanlığına gelmiş ve bu görevi 2015 ortasına kadar sürdürmüştü. Mart ayında Orhan Turan’ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle görevini bırakmasının ardından oy birliğiyle başkanlığa Süleyman Sönmez getirildi.

STK’larda görev almak, iş insanına; kendisini geliştirmesi, çevresini büyütmesi, dünyaya açılması ve topluma fayda sağlaması gibi pek çok konuda hiç kuşkusuz çok önemli kazanımlar getiriyor. Bunun yanı sıra, Anadolu’dan bir iş insanının, çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan, Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütünün başına geçmesi, yola çıktığı şehre de farklı kazanımlar sağlıyor. Bunun en güzel örneklerinden birini çok yakın zamanda Adana’da göreceğiz.

Ağustos başında memleketi Adana’da basın ile bir araya gelen Başkan Sönmez, TÜRKONFED’in 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ni Adana’da gerçekleştireceklerini açıkladı. 2-3 Aralık tarihlerindeki zirveye Türkiye’nin dört bir yanından 350 iş insanının katılmasını hedefl ediklerini söyleyen Sönmez, TÜSİAD ve TÜRKONFED’in önceki dönem başkanları ile birlikte üye federasyon ve dernek başkanlarının, yerel ve bölgesel kent aktörlerinin, iş dünyasının ve sivil toplumun da katılımı ile kapsayıcı bir iş birliği sürecini de başlatacaklarını vurguladı. Sönmez, “TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın da katılacağı zirve, iş dünyasının kalbinin Adana’da attığı, katma değer yaratacak bir etkinlik olacak. Karşılıklı iletişimi, iş ilişkilerini geliştirmek, yeni iş olanakları yaratmak, Çukurova’nın potansiyelini artırmak için çok önemli bir avantaj sağlayacak. Sonuçta kazanan Adana, Mersin ve Türkiye olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED’in ‘Hayalimizdeki Türkiye’ vizyonu çerçevesinde Anadolu’yu kalkınmanın itici gücü yapmak için çıktıkları yolda, Adana ve Mersin’in yani Çukurova’nın kilit önemde olduğunu ifade eden Sönmez, “Lojistik altyapısı ile ülkemizin önemli bir ticaret kapısı, ihracattaki dışa açılan yüzümüz olan Adana ve Mersin’in özellikle tarım ve enerjide önemli bir bölgesel çekim merkezi olma potansiyeli ile Çukurova iş dünyasının üretim ve yatırım motivasyonu bu kararımızda etkili oldu” dedi.

Zirvenin, TÜRKONFED üye federasyonu ÇUKUROVASİFED’in desteği ve üye derneği ADSİAD’ın ev sahipliğinde, Çukurova’nın ortak aklını oluşturan kentin tüm aktörlerinin katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Sönmez, “Katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri ile bölgemiz ve ülkemiz için değer yaratmak en önemli hedefimiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken ülkemizin dönüşümde sürdürülebilirliğini; ‘Yeni Dönem, Yeni Ufuklar’a yelken açan ‘Hayalimizdeki Türkiye’yi de zirvemizin önemli temaları arasına ekleyerek, yerelden ulusala Çukurova iş dünyamızın da katkısı ile hep birlikte artı değere dönüştüreceğiz. Bu zirvenin Adana’da gerçekleştirilecek olması hemşerisi olmaktan gurur duyduğum kentimiz için üzerimizdeki sorumlulukları bir kat daha artırdı” şeklinde konuştu.

Zirvenin, Çukurova’nın potansiyeline sunacağı katkılara ve bölgenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerine de değinen Başkan Sönmez, “Zirvemiz Çukurova’nın potansiyelini, Adana ve Mersin ile harekete geçirmemiz için önemli bir sinerji yaratacak. Çukurova Bölgesi, yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi’nin alternatifi konumunda. Özellikle Adana ve Mersin’in birlikte kalkınması, Türkiye’nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandırır” dedi.