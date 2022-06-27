İş garantili metaverse uzmanları yetiştiriyoruz

Pandemi döneminde istihdam piyasasının kazananları kimler oldu? Uluslararası alanda çalışan insan kaynakları danışmanlarına göre sorunun yanıtı yazılım mühendisleri. Pandemide bu mesleğin parlamasının arkasında ise iki ana neden var: Hızla ihtiyaç haline gelen dijitalleşme ve yüzde yüz uzaktan çalışmayla istihdam edilebilirlik.

Yazılım mühendisliğinde yetenek havuzu en geniş ülke Hindistan olarak öne çıkıyor. Bu tabloda Türkiye, pandemi döneminin parlayan yetenek havuzlarından biri olmuş. Türk yazılım şirketlerinin tüm dünyaya hizmet satar hale geldiğini söyleyen SpartPro Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Önder Eker ile pandemide teknoloji hizmetlerindeki gelişmeleri konuştuk. İşlerle birlikte yetenekli yazılım uzmanlara olan ihtiyacın da artmaya devam ettiğini söylüyor.

SmartPro Teknoloji, kendisiyle birlikte Türkiye’deki yazılım uzmanı havuzunun da büyümesi için uzun yıllardır istihdam piyasasına yakın duruyor. Üniversitelerin ilgili mühendislik fakültelerinde yeterli yazılım uzmanı mezun olmadığı görüşüyle uzun yıllar önce SpartPro Akademi’yi kurdular. Akademiden bugüne kadar 40 bin yazılım uzmanı mezun olmuş. Önder Eker, bunların yüzde 86’sının istihdam edildiğini söylerken “Sadece bizim şirketimizde değil, sektörün birçok kuruluşunda bu arkadaşlarımız iş buluyor. Hatta yurtdışına gidenler çok var. Türkiye başta yazılım olmak üzere teknoloji alanında diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek potansiyel barındırıyor. Gençlerimizi bu alanda iyi yetiştirebilirsek dünyada da önemli bir güç haline gelebiliriz. Bugün yeni bir teknoloji üzerine çalışıldığında Hindistan aynı anda bin veya daha fazla uzman ortaya çıkarabiliyor. Türkiye’nin de bunu yapabilmesi en büyük arzumuz” diyor.

10 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’yi Hindistan’la yarıştırmak için bugüne kadar akademi için 10 milyon doların üzerinde yatırım yapmış SmartPro. Bireysel eğitimlerle büyük bir ekosistem yarattıklarını söyleyen Önder Eker, şirketin sektördeki gücünü istihdam fırsatlarına da yansıttığından bahsediyor. Diyor ki; “Bugüne kadar teknolojiden finansa, telekomünikasyondan otomotive, beyaz eşyadan tekstile kadar farklı sektörlerden 3 bin 500'den fazla markayla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu markalar için çalışan uzmanlarımıza, SmartPro Bilgisayar Akademisi’nde sınırsız eğitim hakkı veriyoruz. Hem uzmanlarımızı gelişen teknoloji karşısında güncel tutuyoruz hem de markaların eğitim giderlerinden tasarruf etmesini sağlıyoruz.”

Dünyayı yeniden inşa edecek kadrolar gerek

SmartPro Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı’na göre yarının dünyasına hizmet verecek yetenekleri yetiştirmek için iki yıl sonrasının, hatta daha da ötesinin teknolojisini görebilmek lazım. Şu anda üç boyutlu sanal bir dünyanın şekillendiğini ifade eden Önder Eker, “Metaverse ile dünya yeniden kurulacak” görüşünde.

Bu yeni kurulan dünyanın öne çıkan yeteneklerini yetiştirmek konusunda gecikmek niyetinde değil SmartPro ailesi. Bunun için yıldızlardan oluşan yetenek havuzları kurmak gibi bir hayali var Önder Eker’in. “Tüm dünyayla birlikte sıfır noktasındayız ve hızlı davranırsak ülke olarak bu alanda öne çıkabiliriz” diye anlatıyor planını. Bu plan çerçevesinde Metaverse Eğitim Burs Programı başlatmışlar.

Program kapsamında üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı ve sayısal tabanlı lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim gören ya da yeni mezun 100 başarılı gence yüzde yüz burslu metaverse eğitimi verilecek. www.metaversefabrikasi.com adresine 3 bini aşkın başvuru gelmiş.

Değerlendirme için özel bir metaverse ekibi kurulmuş. Bu ekip tarafından yapılacak mülakatlar sonucunda 100 öğrenci belirlenecek. Temmuzda eğitimlere başlanacak. Yazılım, ileri yazılı, animasyon, unity ile oyun geliştirme, AR/VR artırılmış gerçeklik, blockchain ve NFT olmak üzere altı başlıkta, toplam 700 saatlik eğitim verileceğini söyleyen Önder Eker, şöyle devam ediyor: “Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca mentor tarafından takip edilecek ve gelişimi için sürekli desteklenecek. Eğitim sonunda ise performans değerlendirme amaçlı bir proje çalışması verilecek. Tüm öğrencilerimizin başarılı olacağına inancımız tam. İstihdam konusunda çok hassasız. Programın sonunda mezunlarımızı zaman kaybetmeden Smartpro Teknoloji bünyesinde metaverse uzmanı olarak kadroya alacağız.”

Metaverse yetenek fabrikası

Önder Eker, akademiyi “Metaverse Developer Fabrikası” olarak konumlandırıyor. Metaverse geçmek isteyen yerli ve global markalara uzman kadroyla hizmet vermek istiyor. Planı; burs programı kapsamında 5 yılda 500 öğrenciye burs vererek şirketin kadrosunu genişletmek. Ancak işi işbirlikleriyle büyütmek gibi bir hayali de var: “Programı daha da büyütmek için kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Smartpro Teknoloji olarak ülkemizin teknoloji gücüne katma değer yaratmak, nitelikli işgücü yetiştirmek ve istihdama destek olmak için eğitimlerimize ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”