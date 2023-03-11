İş Hayatında Başarı İçin Asla Yalnız Yemeyin!

Bu haftaki kitabımız Keith Ferrazzi’nin “Asla Yalnız Yeme” kitabı. Bu kitabı iş hayatında olan herkesin okuması gerekiyor. Hatta yalnızca iş hayatında değil, kişisel yaşamda da sosyal bağlar kurmak için önemli ipuçları sunan bir rehber olarak görülebilir. Kitap, içinde bulunduğumuz yüzyılın en etkin becerilerinden olan “networking” ile ilgili stratejileri paylaşarak okuyucuların hayatlarında önemli ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı sağlıyor. İlişki

Ferrazzi, kitabında başarılı iş adamlarının nasıl başardığını araştırmış ve onların hayatlarında etkili networking'in önemini göstermiştir. Kitapta, bir kişinin yalnızca kendi işinde değil, başka işlerde de başarılı olmasına yardımcı olacak sosyal bağlantıların nasıl kurulacağı ve korunacağı anlatılmaktadır.

Kitap hakkında

Başarıyla başarısızlık arasındaki ince çizgi günümüzde ilişkilerdir. Keith Ferrazi’nin Tahl Raz ile birlikte 2005 yılında kaleme aldığı kitap, bu ilişkilerin bir ağ olarak insani değerlerle uyumlu şekilde yönetilmesi gereğine odaklanmıştır. Kitap uzun süre ABD’de en çok satanlar arasında kalmıştır. Kitap insanlarla ilişki kurarken kendi çıkarımızı düşünmek yerine karşımızdaki kişilere değer katmanın tercih edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ferrazzi, kitabında ayrıca, networking’in sadece iş hayatında değil, kişisel yaşamda da önemli olduğunu vurgulamaktadır. İyi ilişkiler kurmak, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir. Kitapta, sosyal bağlantıların kurulması ve sürdürülmesi için nasıl adımlar atılacağı konusunda öneriler sunulmaktadır. Ferrazzi, kitabında networking stratejilerini anlaşılır bir dille sunarak, okuyucuların hayatlarında önemli bağlantılar kurmalarına yardımcı olmaktadır.

Kitabın ana fikri ve verdiği mesajlar

"Asla Yalnız Yeme" kitabının ana fikri, başarılı bir iş ve kişisel hayatın sosyal bağlantılar kurmak ve sürdürmekle ilgili olduğudur. Yazar Keith Ferrazzi, kitabında okuyuculara, iş ve özel hayatlarında ilişki kurmanın ve bu ilişkileri sürdürmenin önemini vurgulayarak, başarılı insanların neden başkalarıyla bağlantı kurmayı, işbirliği yapmayı ve birbirlerine yardım etmeyi başardıklarını açıklamaktadır. Hayatın her alanında bağlantıların kurulması ve sürdürülmesi için aktif çaba gösterilmesi gerektiğini ileri sürer.

Bu noktada birkaç düşüncemi paylaşmak isterim. Hakikaten de 25 seneye yaklaşmış olan iş yaşamımda, networking’in önemini fazlasıyla tecrübe ettim. Hangi sektörde veya uzmanlık alanında çalışıyor olursanız olun, networking bir zorunluluktur. Ancak bunu mekanik ve çıkar odaklı bir iş olarak değil, samimi, karşılıklı değer katmaya odaklanan ve iyi niyetli bir çaba olarak görmek gerekiyor. Bugün Türkiye’de networking ile ilgili üç temel sorun görüyorum.

Birincisi networking in yanlış anlaşılması. Konu siyaset, dernekçilik veya gruplaşma ekseninde değerlendiriliyor. Bu iş bir mahalleye ait olalım ve onların desteğini arkamıza alalım işi değil. Aksine, çok farklı alanlardan, farklı mahallelerden, renklerden insanlar ile yürütülmesi gereken bir iş. Çıkarlar için değil, ortak kazanımlar, ortak faydalar üretmek için yapılması gereken bir iş. Networking ortaklaşa davranış değil, stratejik ve karşılıklı fayda ve değer üreten ilişkilerin yönetimi. Her bağlantı önemli.

İkincisi, ilişkilerin sürdürülebilirliğinin olmaması. Ülkemizde bu konuda bir eksiklik var. Networking denen olay amaçlara ulaşılana kadar yapılacak ve sonra kesilecek bir şey değil. Yani hedeflerinize ulaşıp, insanları arkanızda bırakmanız ya da ilişkilerinizi bırakmanız hatalı bir tutum. İlişkiler süreklilik içinde yönetilmeli.

Üçüncüsü, konunun bireysel fayda elde etmek değil, karşılıklı ve uzun vadeli faydalar sağlamak ve güçlü bir duygusal birliktelik sağlamak olarak görülmesi gerektiğidir. Ülkemizde bu konu da hep bana, hep bana şeklinde algılanmaktadır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. “Onlar benim için ne yapabilir” değil, “öncelikle ben onlar için ne yapabilirim” anlayışı doğru yaklaşımdır.

Yazarın etkili networking için dikkat çekici tavsiyeleri

Networking yapmak için her fırsatı değerlendirin: İş toplantıları, konferanslar, seminerler, yemek davetleri, spor etkinlikleri gibi birçok farklı etkinlik, sosyal bağlantılar kurmak için önemli fırsatlar sunar. Bu etkinlikleri takip edin ve katılmaya çalışın.

İletişim kurmak için farklı yolları kullanın: Sadece e-posta veya telefon gibi geleneksel iletişim yöntemlerine bağlı kalmak yerine, sosyal medya, bloglar veya diğer dijital kanallar gibi farklı iletişim yollarını da kullanın.

İlişkilerinizi düzenli olarak güncelleyin: Sosyal bağlantılarınızı düzenli olarak arayarak veya mesaj atarak hatırlatın. Onların hayatında neler olduğunu öğrenmek ve destek olmak için zaman ayırın. Birlikte yemek yemek, keyifli ve odaklı bir iletişim biçimidir.

Başkalarına yardımcı olun: Sadece kendi çıkarlarınızı değil, başkalarının ihtiyaçlarını da düşünün. İş veya kişisel hayatta başkalarına yardım etmek, size ileride geri dönüşler sağlayabilir.

Kendinize bir "networking planı" oluşturun: Sosyal bağlantılarınızı nasıl kuracağınız, sürdüreceğiniz ve geliştireceğiniz konusunda net bir plan oluşturun. Bu planı uygulamaya çalışın ve düzenli olarak gözden geçirin.

Kendinize bir "marka" oluşturun: Sosyal bağlantılarınızı kurarken, kendinize bir "marka" oluşturun. Kendinizi tanıtmak için etkili bir şekilde kendinizi ifade edin ve profesyonel bir görüntü çizin.