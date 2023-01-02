İŞ Holding, Pizza Hut Almanya’yı devraldı

Adını çok fazla duymasak da dünyaca ünlü markaların Türkiye ve KKTC operasyonlarını alan köklü bir şirket İŞ Holding. 70 yıl önce Hüseyin Şahin tarafından temeli atılan şirketin başında ise oğlu; 45 yaşındaki İlkem Şahin bulunuyor. Adını da şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin’in isim ve soy ismindeki ilk harflerinden alan İŞ Holding, tarımdan enerjiye, gıdadan tekstile, sinemadan bilişime birçok alanda yaptığı yatırımlara imza atmış durumda. Alanında sektörünün en önemli firmalarından olan Modern Mensucat Tekstil, Decoria, Akkoç Elektrik ve İnosol gibi üreticileri de bünyesinde barındıran İŞ Holding, asıl atılımı ise 2020 yılından sonra attı. Hatırlayacağınız üzere her birini Türkiye’de ilk kez bu köşeden duyurduğumuz haberlerde iki dünya markasının operasyonlarını alarak duyuran İŞ Holding, ilk olarak dünyanın en büyük fast food restoran işletmecilerinden biri KFC’nin ardından da Pizza Hut’ın Türkiye ve KKTC operasyonlarını ve master franchise’ini aldı. Sonrasında İŞ Holding, sonrasında ise Sabancı Ailesi tarafından kurulan Peyman ile görüşmeler yürütmüştü. İŞ Holding, işte bu markalardan biri olan Pizza Hut’ın küresel bir işini daha üstlendi. Edindiğim bilgilere göre dünyanın en büyüklerinden biri olan Pizza Hut’ın Almanya birimini daha önce American Restaurant yani kısa adıyla AmRest adlı bir şirket yönetiyordu. Türkiye’deki KFC ve Pizza Hut operasyonlarını başarıyla büyüten İŞ Holding, deyim yerindeyse KFC’de 2 yılda 125 olan restoran sayısını yaklaşık 300’e çıkaran marka kısa sürede 2.5 kat büyütmüş. 45 olan Pizza Hut’ın şube sayısını da 150’ye çıkarmış. Burada da büyüme 3 katın üzerinde. Her iki markada da 165 olan şube sayısını 450’nin üzerine çıkaran İŞ Holding, şirketin ABD’li yöneticilerinin de dikkatini çekmiş.

Almanya’da 90 restoranı var

Bu başarını Avrupa’da uygulamak isteyen İŞ Holding’in Almanya teklifine de Amerikalı markanın üst yönetimi vizeyi verdi. Böylece İŞ Holding’in genç patronu İlkem Şahin, 90 şubesi bulunan Pizza Hut’ın Almanya birimini devralmış. Yine edindiğim bilgilere göre burada da hedef 5 yılda 500’e çıkarmak var.

Şube sayısı 19 bine yaklaştı

1958’de Kansas’ta Dan ve Frank Carney tarafından kurulan Pizza Hut, lokasyon ve şube sayısı bakımından alanında dünyanın en büyük firması. 18 bin 700 restoranı bulunan marka, geçen yılı 12 milyar doların üzerinde ciro ile kapattı. Pizza Hut’ın Türkiye operasyonunun ardından Almanya işini alan İŞ Holding’in faaliyetlerinden bahsetmek gerekiyor. Yılın son küresel satın alması olan bu işleme imza atan ve 9 değişik sektörde varlık gösteren İŞ Holding, KFC’nin yanı sıra 300’ü aşkın şubesi olan Pizza Hut ve Krispy Kream’in de Türkiye ağını yönetiyor. Şirketin gıdada ayrıca Eylül 2021’de kurduğu İŞ Ekspres, 800’ün üzerinde kuryesi ile bu ağının operasyonlarını hızlı servis işlerini üstlenmiş durumda.

Sanat ve medya yatırımı da bulunuyor

Tarım ile birlikte İŞ Holding’in medya ve sanat alanında iki yatırımı var. Bunlardan Hann Yapım, Türkiye’de ve uluslararası alanda uzun metrajlı filmler, belgeseller, TV prodüksiyonları, reklam ve tanıtım filmlerinin yapımcılığını üstleniyor. Hann Sahne ise Kanyon’un üst katındaki 160 kişilik salonuyla tiyatroya yönelik faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri dünyaca ünlü markaların küresel yönetiminde önemli işlere imza atıyor. 2012’de TAB Gıda’nın Burger King markasının Çin operasyonlarını üstlenmesi ile başlayan bu küresel yolculuk Avrupa’da Pizza Hut Almanya ile devam ediyor. Yakın zamanda bu şirketlere yenileri eklenecek, dünyaca ünlü markalar Türkler tarafından yönetilmeye devam edecek. İŞ Holding’in Almanya operasyonu, Türk şirketlere bu alanda cesaret verecek, isminde olduğu gibi yeni iş ağlarının kurulmasına öncü olacak.

Ford Otosan küresel otomotiv piyasasında hisse şampiyonu oldu

Şimdi size bir Türk şirketinin küresel piyasalardaki büyük başarısından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi, Türk borsası 2022 yılında tarihinin en yüksek artışlarından birine sahne oldu. Yaklaşık yüzde 200’lük yükselişle dünya piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul, getiri anlamında yatırımcısını oldukça sevindirdi. Bu yükselişte özellikle bazı hisse senetlerinin performansı hem lokal hem de küresel anlamda dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yayın yapan bir medya yayınını okuyordum. Hindistan’ın en önemli ekonomi kaynaklarından biri olan Economic Times’ın haberinde ülkedeki otomotiv şirketlerinin borsada en fazla büyüyen şirketler olduğu vurgulanıyordu. Dünyaca ünlü haber kaynağı Bloomberg’in verilerini referans alan yayında, 6 Hintli otomotiv şirketinin küresel ölçekteki borsalarda en fazla artış sağlayan şirketler arasına girdiğini ifade etti. Hintli medya kuruluşu, Hintli şirketlerin sıralamasından bahsederken gördüğüm ayrıntı dikkat çekiciydi. 5 milyar dolardan fazla market büyüklüğü olan otomotiv şirketlerinin yer aldığı analizde Ford Otosan'ın ilk sırada yer aldığını görmek gurur vericiydi. Koç Holding ve ABD’li Ford’un ortaklığında faaliyet gösteren Ford Otosan, 46 dev otomotiv şirketi arasında yüzde 106 performans ile zirveye çıktı.

Enerji devi Hollandalı Vitol’ün perakende ağına Türk yönetici

Hollandalı Vitol Grubu, 279 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük enerji ve ticareti şirketlerinden biri. 2017 yılında Petrol Ofisi’ni Avusturyalı OMV’den alarak Türkiye pazarına giren Vitol, küresel ağına bir Türk yöneticiyi atadı. Perakende enerji satışında Vitol’ün en önemli markası olan Vivo Energy, Total Mısır’ın eski Genel Müdürü Peyami Oven’i Magrip coğrafyasI ve Hint Okyanusu Bölgesi’nin Başkan Yardımcısı yaptı. Peyami Oven ayrıca şirketin Fas operasyonlarının da CEO’su oldu. 4 yıl Total Energies’in Pazarlama Genel Müdürü olan, öncesinde de Mauritius CEO’su olan Oven, Vivo’da George Robert’ın yerini aldı. Hollandalı Vitol’ün şirketi Vivo Energy, özellikle Afrika pazarında oldukça güçlü. Kara Kıta’daki 23 ülkede faaliyet gösteren Vivo’nun hisseleri Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Johannesburg Menkul Kıymetler Borsasında işlem görüyor. İngiliz firması olarak kurulan Vivo, geçen yıl temmuz ayında Vitol tarafından satın alınmış, ardından yöentim anlamında büyük bir değişime imza atmıştı. Oven’in atanması da bu değişimin en önemli parçalarından biri olarak görünüyor