İş Portföy, enerjiye giriyor Bereket’i almak istiyor

Türk enerji şirketleri arasında yurtdışında proje geliştiren ender şirketlerden biri Kinesis. 2008 yılında kurulan şirket, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da önemli projeleri bulunuyor. Kinesis Enerji, Türkiye’de 12 yılda tamamı yenilenebilir olmak üzere 102 MW’lık kurulu güce sahip santral devreye aldı. Üretiminin 70 MW’lık kısmını güneşten elde eden şirketin rüzgardan elde ettiği kısım ise 32 MW. Rüzgarda ise Kinesis, bu portföyünü ise Bereket Enerji adlı iştiraki üzerinden sağlayan Kinesis, bu iş kolunu satmak için masaya oturdu. Türk finans sisteminin önemli kuruluşlarından İş Portföy ile görüşen Kinesis, anlaşma sağlanırsa 32 MW’lık kurulu güce sahip Bereket Enerji’nin tamamını satın alacak.

30 milyon Euro'luk kredi ile kuruldu

Türkiye’nin en önemli güneş enerjisi projelerinden biri olan Tokat-Reşadiye’deki santral, 30 milyon Euro'luk kredi ile hayata geçti. 2016 yılı Temmuz ayında devreye alınan Bereketli Rüzgar Enerjisi Santrali’ni alan İş Portföy ise satın almayı Deniz RES Enerji Yatırımları A.Ş. adlı iştiraki üzerinden yapmayı planlıyor. İş Bankası Kuleleri’nde faaliyet gösteren Deniz RES, 12 Ekim 2020 tarihinde kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ise İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın yapıyor. Kinesis ile anlaşma sağlanırsa, İş Portföy ilk kez rüzgar enerjisi işine girmiş olacak.

İspanya ve İtalya’da 190 MW’lık enerji projesi var

Bu yılın başında Kinesis Enerji ile ilgili bir başka bilgiyi sizlere duyurmuştuk. Ankara merkezli Kinesis Enerji, yenilenebilir enerjiye dönük İspanya’da yatırım kararı almış, Alman devi ABO Wind’in ülkedeki projesini satın almıştı. O satın alma ile Kinesis Enerji, dünya genelinde 1.000 MW’lık portföyü bulunan ABO Wind’ın İspanya’nın Leon kentinde yer alan 50 MW’lık Andella Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin tamamını bünyesine katmıştı. Türk firma satın almayı ise Madrid’de kurduğu Ke-Reninvestment adlı bağlı şirketi aracılığıyla yapan firma ayrıca 2019 yılı Ağustos ayında İtalya’nın Lazio kentinde 100 MW’lık güneş santrali lisansı almıştı. Şirket, portföyünde bulunan İtalya’daki Abruzzo, Marche, Torrone, Puglia gibi yerleşimlerde olan güneş santrallerini de farklı firmalara devretmişti. Kinesis, şu anda İspanya ve İtalya’da toplam 190 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip RES ve GES için proje geliştirme faaliyetlerini yürütüyor.