İş Sanat 21 yaşında

İş Sanat’ın ilk 20 yılı “Hatırlıyorum” sanal sergisinde; Akbank Sanat’ta “Ubiquity / Aynı anda her yerde” video serisi; “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” PSM Online’da; Borusan Sanat "Sizin Perşembeniz" çevrimiçi sanatçı atölyeleri haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- İş Sanat’ın ilk 20 yılı “Hatırlıyorum” sanal sergisinde

İş Sanat, 20 yıllık sahne geçmişinden bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. “Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı” başlıklı sergi, dünden bugüne sahne üstünde ve arkasında çalışanlar ile bu yolculukta İş Sanat’ı yalnız bırakmayan izleyicilerine bir teşekkür niteliği taşıyor. Klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikâye dinletilerinden yerli projelere uzanan etkinliklerin video, afiş, broşür ve fotoğraflarıyla yer aldığı sergiye www.issanat.com.tr ana sayfasından ulaşılıp 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

İş Sanat’ın 21. yılını kutladığı sahne hikâyesini sanatseverlere hatırlatmaktan sevinç duyduklarını belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten şöyle diyor:

“Geçen zaman içinde İş Sanat sahnesinde hem ülkemizden hem de dünya sahnelerinden pek çok değerli sanatçıyı ağırladık. Etkinliklerimiz büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. Minik sanatseverler için kendi prodüksiyonumuz olan özgün çocuk oyunları sahneledik. 20 yıldır sanatın farklı renklerini seyircilerimizle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle 21. sezonumuzu dijital platformlara taşıdık, ne mutlu ki sanatı destekleyebiliyor, çevrimiçi de olsa sanatçıları izleyicilerle bir araya getirebiliyoruz. Bize yıllardır verdikleri destekle yanımızda olduklarını hissettiren İş Sanat severlere hazırladığımız bu sanal sergimizle canıgönülden teşekkür etmek istedik.”

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- Akbank Sanat’ta “Ubiquity / Aynı anda her yerde” video serisi

Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Akbank Sanat Youtube kanalında ay içinde başlayan “Ubiquity / Aynı anda her yerde” başlıklı video gösterimleri, videonun zaman ve yer bağımsız her yerde olabilme becerisinin altını çiziyor.

- “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” PSM Online’da

Kendine özgü yorumlama üslûbu ve naif sesi ile dikkatleri üzerine çeken bağımsız müzisyenlerden Eda Baba, izleyiciyi Türkiye müzik tarihinde küçük bir yolculuğa çıkaracağı “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konseri ile PSM Online’da 27 Şubat’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

- İstanbul Modern "Sizin Perşembeniz" çevrimiçi sanatçı atölyeleri

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeye devam ediyor. 11 Şubat’ta Seçkin Pirim ile çevrimiçi olarak bir araya gelecek katılımcılar, sanatçının uygulama adımlarını takip ederek, kendilerine özgü üç boyutlu formlar yaratacaklar.

- Sanatçılar ustalarını yarışarak yaşatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın plastik sanatlar alanındaki çalışmaları desteklediği Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın bu yıl 19’uncusu düzenlenecek. Türkiye’de resim sanatının önemli ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatan yarışmada eser sahiplerine toplam 95 bin lira para ödülü verilecek. Koronavirüs salgını sürecinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek yarışmada 5 sanatçıya ayrı ayrı 10 bin lira para ödülü ve ‘Başarı Belgesi’ ile eserleri sergilenmeye layık görülecek 45 sanatçıya da yine ayrı ayrı bin lira ve ‘Katılım Belgesi’ sunulacak. Yarışmada eser üreten toplam 50 sanatçı ödül alacak.

- Pera Müzesi ‘Sevgililer Günü’nü hediyeler ve indirimlerle kutluyor

Pera Müzesi, Sevgililer Günü’nü çekiliş ve özel indirimlerle kutluyor. Müze ziyaretçilerini 12 Şubat’a kadar Artshop’taki tüm ürünlerde yüzde 15 indirim fırsatı bekliyor. Aynı tarihlerde Instagram’da gerçekleşecek çekiliş sonucunda 20 katılımcı, çift kişilik müze girişi kazanacak.

- Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 40 yaşında!

1981 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen ve bu yıl 40. yaşına giren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” temasıyla başladı. Yarışmanın bu yılki teması, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen resim yarışması sosyolojik değerlendirme raporundan elde edilen veriler ışığında çocuklar tarafından belirlendi.